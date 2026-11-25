وطن للأنباء: استشهد مواطن، اليوم الأربعاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة في مخيم حلاوة للنازحين بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، إن 3 مواطنين أصيبوا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 5 مواطنين، بينهم طفلتان، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم.