كتب د . راشد الشاشاني: كسابقاتها وخلافاً لكلّ التخوّفات والتوقّعات؛ لن تقدّم قمة شنجن بين رؤساء : الولايات المتحدة ، روسيا ، والصين أي جديد فيما يتعلّق بواقع المنطقة ومستقبل الصراع فيها ، بوتين ليس مستعدّا لانهاء حرب إيران ؛ ومنح ترمب فرصة يجد نفسه فيها قادراً على تسديد ضربات عقابيّة جديدة وقف اعفاء روسيا من عقوباته ، كذلك الصين لن تسمح لترمب بفرض هيمنته الضريبيّة التي ستضاف إليها أخرى تخصّ مناطق النفوذ ، سيّما في تايوان وسوق البضائع ، ترمب الذي بدا ضعفه ؛ لن يكون في وضع يستطيع فيه تقديم شيء للزعيمين ، وهم يعرفون جيّدا أنّ الأمر لا يقتضي منهما سوى السير مع الأحداث .



غير أنّ التخوّفات الأوروبيّة من عقد صفقة ما ، سيّما فيما يتعلّق بالحرب الروسيّة الاوكرانية ؛ لم تترك هذا القلق بعيدا عن محاولات قطع الطريق ولو بطريقة " تحالف الراغبين " الذي لم يزد على مخاوف زيلينسكي إلّا اعتقاده ؛ بأنّ توجيه ضربة في بنغازي لروسيا يمكنه معها حشر اوروبا في زاوية اضطرارها لقبوله في الناتو ؛ عوضاً عن تقديمها ضمانات لا فائدة منها في مقابل استعمال أدوات حلف الناتو فيما لو كان عضوا فيه .



طلب الرضا الاوروبي ليس غريبا على زيلينسكي ؛ الذي استطاع بضعفه أن يضيّع على اوكرانيا موقعها الحساس في العلاقة بين الولايات المتحدة ، روسيا و أوروبا ، مكّن معه ترمب من معاملته ك " صبي " يُنادى عند الطلب ، و يمكن كذلك ؛ تجاهله وعقد الصفقات بدونه .

حنكة المهرجين هذه التي يتمتّع بها زيلينسكي ، قد لا تكون مدفوعة بالضرورة من اوروبا ، حين هاجم سفنا روسية في بنغازي ؛ بغية مواجهة اتفاق سري ما بين رؤساء قمة شنجن ، لكنّ الأرض الليبيّة تعرف لاعبا غير أوكرانيا وروسيا سيّما في علاقتهما باوروبا ، اذا أخذنا جانبا آخر من تخوّفات أحاطت قمة شنجن هذه يمكن أن نلحظ في حرب ايران ما يدعو إلى الريبة من حصول اتفاق ما ، المخاوف التي تحيط ببوتين و شي في هذه المسألة هي ذاتها المتعلّقة بأوكرانيا ، مضاف إليها مخاوف من سيطرة ترمب على مضيق هرمز في حال حصول اتفاق ما .

يبدو أن استمرار حرب ايران بات مطلبا لعدد من الدول ، كلٌّ له حساباته ، في حين لا تريد أوروبا الانغماس فيها ؛ تحاول أن لا تتورط حتى في باب المندب الذي سعت _ فيما نعتقد _ قمّة شنجن إلى قذفها _ أي اوروبا _ باتجاه تقديم ما يمكن للولايات المتحدة أعفاء نفسها من تقديمه ، يبدو أن لاعبا آخر بات يستفيد من حرب ايران ، وهو تركيا ؛ التي وجدت فيها مساحة لتصفية خصومها من جهة ، سيّما مع تراجع نفوذ ايران في سوريا ، وتمددها _ أي تركيا _ في مناطق جديدة تشكل ليبيا واحدة منها .

قد لا تكون مصلحة تركيا التي تحاول الاستفادة من اللعب على حبال السعي للتوسط بين روسيا وأكرانيا في انهاء حرب ايران ؛ لان ذلك يعني فصلها عن السيطرة على ملف الوساطة هذا ، ولو بطريق جانبي ، كما يحدّ من توسّع نفوذها في دول المنطقة التي قد تتسلّل فيها بواسطة وكلائها ، لا تنسوا أن تركيا أهم لاعب اقليمي في المنطقة استبعدت من قمّة شنجن ، كما يُشاع أن للفصائل السورية المدعومة منها دور بإرسال مقاتلين إلى ليبيا ، ولا تنسوا كذلك ما قرّرناه سابقاً حول سعي ترمب في هذه المرحلة إلى الانقلاب على كلّ شيء ؛ الإستغناء عن الخدمات واحد من تكتيكات هذه الاستراتيجيّة .

كلّ هذه الشكوك حول دور أحد هؤلاء اللاعبين تنتهي بإجابة : نعم ؟

لكن كل " نعم " منها تأخذ مداها الخاص بطبيعة الدور والمرحلة وتغيّر المستجدّات .