وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بلدتي بدو وبيت سوريك، شمال غربي القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت حركة المركبات في محيط دوار البلدة، مما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات بلدة بيت سوريك وتجولت في شوارعها وأحيائها.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها ومداهماتها للمنازل في مدينة القدس، يتخللها اعتقالات، فضلًا عن نصب الحواجز العسكرية والتضييق على المواطنين.