وطن للأنباء: قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تتوقع عجزًا 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2027، مقارنة مع نحو 4.9% هذا العام، مضيفًا أن المملكة "تتمتع بالمرونة الكافية للصمود أمام صراع طويل الأمد".

ووصف الجدعان في مؤتمر صحفي فكرة أن الهجمات على الأصول المدنية، أو ما سماه "بالابتزاز بالصواريخ"، قد تدفع الرياض إلى تقديم تنازلات تمس أمنها القومي، بأنها "خطأ فادح".

وتبلغ الإيرادات في الميزانية 1.2 تريليون ريال (319.84 مليار دولار)، مقابل نفقات 1.39 تريليون ريال (371.76 مليار دولار)، ما يفضي إلى عجز بقيمة 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار).

وقال الجدعان إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 2.1% هذا العام بسبب تراجع إنتاج النفط، لكن الميزانية تتوقع انتعاشًا في النمو 10.9% في 2027.

وأشار الجدعان إلى أن النمو سيعتمد على الطلب الاستهلاكي المحلي، الذي يسهم بدوره في الحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب، وكذلك على مرونة الاقتصاد المعتمد على النفط.

لكنه حذّر من أن "المشهد العالمي ليس مثاليًّا... ومن غير المرجح أن يصبح كذلك ما دمنا على قيد الحياة".

وتتوقع وزارة المالية أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.191 تريليون ريال في السنة المالية 2026، بزيادة 7.1% عن العام السابق، وبما يتجاوز تقديرات الميزانية بنسبة 3.7%.

وارتفع إجمالي الإنفاق 3.4% إلى 1.43 تريليون ريال في 2026 مقارنة بالعام السابق.



