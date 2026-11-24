كتبت: سالي علاوي



لم يكن الصمود في التجربة الفلسطينية مجرد كلمة تُقال في الخطب أو شعار يُرفع في المناسبات الوطنية، بل شكّل على مدار عقود طويلة طريقة حياة ووسيلة لحماية الوجود ورفض الاقتلاع ومقاومة محاولات محو الهوية. فمنذ النكبة، ارتبط البقاء في الأرض بمعنى يتجاوز الجغرافيا والسكن، ليصبح فعلاً وطنياً تتداخل فيه الذاكرة والانتماء والحقوق، وتحولت البيوت والقرى والمدن إلى شواهد على التمسك بالأرض والهوية.



غير أن استمرار الصمود بوصفه نمطاً يومياً للعيش تحت الخوف، وتحول التضحية إلى حالة مفتوحة بلا أفق زمني، يفرض سؤالاً يستحق المواجهة: هل يمكن أن يتحول التمسك بمستقبل الأجيال القادمة إلى استنزاف لحياة الجيل الذي يعيش اليوم؟ وهل نحمي فلسطين فعلاً إذا كان الثمن أن يكبر أطفالها محرومين من طفولتهم، وأن تعيش أمهاتها في قلق دائم، وأن تتآكل قدرة العائلات على بناء حياة طبيعية؟



ليس هذا السؤال دعوة إلى التخلي عن الأرض، ولا انتقاصاً من قيمة التضحيات الفلسطينية، بل محاولة لإعادة النظر في مفهوم الصمود، والتمييز بين التضحية التي تحمي الوجود وتلك التي تستنزف الإنسان الذي يفترض أن يكون جوهر هذا الوجود.



الصمود بين الذاكرة الوطنية ومتطلبات الحياة

ارتبط الصمود تاريخياً بالتمسك بالأرض ورفض التهجير وصون الهوية الوطنية والثقافية في مواجهة الاقتلاع والاستيطان ومصادرة الممتلكات. لذلك، كان بقاء الفلسطيني في قريته أو مدينته، وإعادة بناء منزله بعد الهدم، وزراعة أرضه رغم الاعتداءات، وتعليم أبنائه رغم الظروف الصعبة، صوراً حقيقية من صور الصمود.



لكن الإشكالية تبدأ حين يُختزل هذا المفهوم في القدرة على الاحتمال وحدها، وكأن الفلسطيني مطالب بتحمل الألم بلا نهاية، وقياس انتمائه بمقدار ما يستطيع التضحية به. فالصمود ليس اختباراً دائماً لتحمل المعاناة، والمطالبة بالأمن والاستقرار والتعليم والعمل والحياة الكريمة لا تعني التراجع عن الثوابت الوطنية.

إن التمسك بالأرض لا ينبغي أن يتحول إلى تنازل عن الحق في الحياة عليها بكرامة. فالوطن ليس مجرد مساحة جغرافية نحافظ عليها، بل مجتمع يعيش ويتعلم وينتج ويبني مستقبله.



أطفال يدفعون ثمن صراع لم يختاروه

تبدو هذه الإشكالية أكثر قسوة حين ننظر إلى الأطفال الذين يجدون أنفسهم في قلب واقع لم يختاروه، ولا يملكون القدرة على تغييره. فالطفل الفلسطيني يختبر الصراع في تفاصيل يومه: أصوات الاقتحامات ليلاً، والخوف من الحواجز، والقلق على عودة والديه، وتعطل المدرسة، والنزوح، وفقدان الأصدقاء والروتين الذي يمنحه الشعور بالأمان.



والطفولة ليست مجرد سنوات تسبق النضج، بل مرحلة أساسية في بناء الشخصية والثقة بالعالم. وقد يمتد أثر التعرض المتكرر للخوف وعدم الاستقرار إلى النوم والتحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية والتركيز وتصورات المستقبل. لذلك، فإن توفير الحماية والدعم النفسي والتعليمي ليس ترفاً، بل ضرورة لحماية جيل تتعرض فرصه للنمو والاستقرار للاهتزاز.

وبحسب تحديث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، يواجه نحو 140 ألف طفل في الضفة الغربية عوائق تحول دون وصولهم إلى التعليم، فيما بقيت 84 مدرسة في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية تحت أوامر هدم أو وقف عمل معلّقة.

هذه الأرقام لا تعكس أزمة تعليمية فحسب، بل تكشف حجم التهديد الذي يواجه مستقبل الأطفال. فالمدرسة ليست مكاناً لتلقي الدروس فقط، وإنما مساحة للانتظام والحماية والتفاعل الاجتماعي، ونافذة يرى الطفل من خلالها مستقبلاً مختلفاً عن واقع الخوف المحيط به.



الخليل والمخيمات: حين يصبح البقاء معركة يومية

في مدينة الخليل، تتداخل القيود العسكرية وإغلاق الطرق والحواجز مع تفاصيل الحياة اليومية، خصوصاً في البلدة القديمة والمنطقة (H2). وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن القيود أعاقت وصول نحو 800 من السكان، بينهم 125 طالباً و19 معلماً، كما اضطر طلاب مدرسة قرطبة إلى سلوك طرق أطول وأكثر صعوبة، وتأثرت 11 عائلة تضم 66 شخصاً، بينهم 26 طفلاً، بإغلاق مداخل منازلها في حي السلايمة.

وتفاقمت التداعيات خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ إذ أفادت "اليونيسف" في تحديثها الصادر يوم 30 أكتوبر، استناداً إلى بيانات بلدية الخليل حتى 29 أكتوبر، بنزوح 483 عائلة تضم 4,304 أشخاص، بينهم 1,845 طفلاً، مع إفادة أكثر من 300 عائلة بعدم توفر مأوى آمن لها. كما تأثر أكثر من 251 ألف طالب في 691 مدرسة بالتحول إلى التعليم عن بُعد، فيما تقع 11 مدرسة تخدم نحو 4,700 طالب داخل المناطق المتأثرة مباشرة أو بالقرب منها.



ولا تختلف الصورة كثيراً في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تحمل البيوت والشوارع ذاكرة اللجوء وحق العودة. فمنذ بدء العمليات العسكرية في يناير/كانون الثاني 2025، واجهت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس موجات من التهجير والتدمير. ووفق ملخص الاستجابة الإنسانية لوكالة "الأونروا" لعام 2025، أدى العدوان على المخيمات الثلاثة إلى تهجير ما يصل إلى 40 ألف شخص، وتضرر أو تدمير نحو نصف المباني فيها.



وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كيف نطلب من عائلة التمسك ببيت لا تستطيع العودة إليه؟ وكيف نحافظ على استقرار الأطفال بينما يفقدون منازلهم ومدارسهم وأحياءهم؟ إن الدفاع عن حق العودة لا ينفصل عن الدفاع عن حق الإنسان في حياة آمنة وكريمة.



الأمهات والهجرة: بين الأحكام الاجتماعية وحق الحياة

تواجه النساء الفلسطينيات خيارات قاسية، لا تتعلق بالخطر وحده، بل بالأحكام الاجتماعية التي قد تلاحقهن أياً كان القرار. فالأم التي تغادر منطقة تشهد تصعيداً بحثاً عن الأمان لأطفالها قد تُتهم بالتخلي عن الأرض، بينما تتحمل إذا بقيت مسؤولية حماية أسرتها وتأمين احتياجاتها في ظروف لا تملك السيطرة عليها.

لكن حماية الأطفال ليست دليلاً على ضعف الانتماء، ولا ينبغي أن تتحول الوطنية إلى معيار أخلاقي يُستخدم للحكم على الأمهات اللواتي يبحثن عن النجاة لأسرهن. فالمسؤولية لا تقع على المرأة وحدها، بل تتوزع على الأسرة والمجتمع والمؤسسات.



وينطبق الأمر ذاته على الهجرة. فليس كل من يغادر وطنه يتخلى عن قضيته، إذ تضطر عائلات وشباب إلى البحث عن العمل والتعليم والاستقرار حين تتقلص الخيارات أمامهم. ولا يجوز تقسيم الفلسطينيين إلى صامدين يستحقون التقدير وآخرين أقل انتماءً لمجرد أنهم غادروا. فالارتباط بالأرض والهوية لا تحدده الجغرافيا وحدها، وإن كانت الغربة وما تحمله من اقتلاع وابتعاد عن العائلة تحديات إنسانية لا يمكن تجاهلها.



نحو صمود يحمي الإنسان والأرض معاً

لا يمكن أن تبقى مسؤولية الصمود ملقاة على عاتق الأفراد والعائلات وحدهم، وكأن قدرتهم على الاحتمال بديل عن السياسات الفاعلة. فالصمود يحتاج إلى مؤسسات توفر الحماية، وسياسات اقتصادية تخلق فرص العمل، وبرامج تحمي الأطفال نفسياً وتعليمياً، وخدمات صحية واجتماعية تساعد الأسر على مواجهة الأزمات.

إن دعم المجتمع وتمكينه من الإنتاج والتعلم والبناء ليس منفصلاً عن المشروع الوطني، بل من شروط استمراره. فليس كافياً أن نطالب الناس بالبقاء في أرضهم، بل يجب أن نعمل على توفير الظروف التي تجعل هذا البقاء ممكناً بكرامة.



في النهاية، لا ينبغي أن نضع الأرض في مواجهة الإنسان؛ فالأرض التي نتمسك بها هي أرض أبنائنا، والإنسان ليس ثمناً لحمايتها، بل هو غايتها. ولعل السؤال الذي ينبغي أن نواجهه ليس فقط: ماذا سنترك للأجيال القادمة؟ بل أيضاً: ماذا نترك للجيل الذي يعيش بيننا اليوم؟ هل نمنحه القدرة على الحياة والبناء، أم نطالبه بتحمل أعباء الماضي والحاضر انتظاراً لمستقبل غير مضمون؟

إن حماية الجيل الحالي ليست تضحية بمستقبل الأجيال القادمة، بل الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه ذلك المستقبل.