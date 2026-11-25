وطن للأنباء: أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، حاجة لحبيب، أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة لن تكون بمستوى الاحتياجات المتفاقمة ما لم تُغيّر "إسرائيل" سياستها وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين.

وأوضحت لحبيب، خلال مداخلة أمام البرلمان الأوروبي في جلسة عامة مخصصة للوضع في غزة، يوم الأربعاء، أن المنظمات الإنسانية مستعدة لإيصال المساعدات في القطاع.

واستدركت "لكن المنظمات لا تستطيع الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

وشددت على أن المسألة ليست مرتبطة بالقدرات الإنسانية، بل هي خيار سياسي واضح.

وحذرت المفوضة الأوروبية من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، رغم وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2025، مشيرة إلى استمرار الغارات الإسرائيلية والنزوح الجماعي والنقص الحاد في المواد الأساسية.