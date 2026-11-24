كتب علاء عاشور: في ضوء التحقيقات الإسرائيلية بشأن إخفاق السابع من أكتوبر، وما تمخض عنه من انهيار للمنظومة الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، اتضح لي، وأنا أقرأ كتاب «مكان بين الأمم» لبنيامين نتنياهو، ذلك الكتاب الذي ألّفه في نهاية التسعينيات ردًّا على سياسة حزب العمل بقيادة رابين، وإبرام الأخير اتفاق أوسلو الذي كان يمهّد لاتفاق نهائي، أن غزة في ذهن نتنياهو لم تكن تحظى بأهمية استراتيجية كتلك التي تمثلها جبال الضفة الغربية. فهو يصفها في كتابه، وتحديدًا في الصفحتين 300 و301، بالشريط الضيق الذي لا يهدد أركان دولته.

ومن هنا تتضح المفاهيم المختلفة التي تحكم تركيبة المنظومة الأمنية الإسرائيلية؛ إذ ركّزت على جبهات ذات طابع جغرافي صعب، مثل لبنان، وعلى اعتماد العوائق الطبيعية في الضفة الغربية والجولان، بوصفها حائلًا دون وقوع هجوم عسكري عربي مفاجئ، تكون فيه عملية التجنيد والتعبئة العسكرية أكثر صعوبة، إذا ما كانت حدود الدولة العبرية هي حدود ما قبل عام 1967.

ومن هذا المنطلق، وفي ضوء ما لمسته من تلميحات نتنياهو المتكررة بشأن الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، وحتى قوله إن خلوّ سيناء من الوجود العسكري المصري يشكّل سدًّا منيعًا أمام الطموحات العسكرية للدولة العربية المجاورة لدولته، يمكن ملاحظة كيف أخذت هذه المعادلة تتعرض للاهتزاز خلال حرب غزة؛ إذ زادت مصر من نشاطها العسكري والأمني في سيناء، وعزّزت وجودها العسكري في المناطق المحاذية لقطاع غزة، في سياق مخاوفها من محاولات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها. وقد أثار هذا التحرك امتعاض إسرائيل واعتراضاتها على طبيعة الانتشار العسكري المصري، الأمر الذي أعاد سيناء إلى واجهة الحسابات الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية، بعدما كانت تمثل، وفق التصور الذي عبّر عنه نتنياهو، عمقًا جغرافيًّا آمنًا بفعل محدودية الوجود العسكري المصري فيها.

والخلاصة:

إن التفكير الليكودي قائم على الأمن، ثم الأمن، وحتى رابين نفسه لم يكن مستعدًّا للانسحاب من غور الأردن؛ بل كانت عقيدته تقوم على إنشاء إدارة ذاتية فلسطينية ذات طابع إداري وخدماتي، وقد أوقعت منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الفخ، الذي لم يفضِ إلى قيام دولة ذات سيادة واستقلال.

لذلك، فإن نتنياهو يريد شعبًا فلسطينيًّا مقسّمًا إلى دويلات، وهو أكثر خطورة من رابين، الذي استخدم الحيلة لإلقاء العبء الاقتصادي في الضفة الغربية على سلطة ضعيفة تعتمد على المساعدات الخارجية. وربما يدرك نتنياهو الآن مكر رابين، لكنه يمارس الرفض القاطع لقيام الدولة الفلسطينية، ولو حتى بصورة شكلية، مع رغبته في إبقاء العبء الاقتصادي بعيدًا عن إسرائيل، في ظل صمت السلطة الفلسطينية التي ربما تكون لها حسابات أخرى...