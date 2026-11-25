وطن للأنباء: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم ، إن القرار الذي أصدرته أمس المحكمة العليا الإسرائيلية أمس بشأن الإلتماس الذي قدمه سكان برقة وطالبوا فيه بوقف إرهاب المستوطنين ضدهم ، بالرغم من أهميته حيث اعتبر _ أي قرار المحكمة _ بإجماع القضاة ، ” أن المستوطنين الإرهابيين يعملون بشكل منظم وكميليشيات وأنهم ليسوا أعشابا ضارة”، كما أن الخلاف بين جيش الإحتلال وشرطته حول المسؤولية عن إحباط إرهاب المستوطنين وجرائمهم بحق قرانا وبلداتنا ومزارعينا في مختلف محافظات الضفة، إنما يشكل استجابة وتحايلا ومحاولة لامتصاص موحة الإنتقادات والإدانات الدولية للجرائم التي يرتكبها المستوطنون، والخروج من عزلتها الخانقة كما أشار قرار العليا الإسرائيلية.

وأكملت الجبهة الديمقراطية في بيانها: إلا أن هذا القرار الصادر عن العليا الإسرائيلية ، أو التباين بين جيش الإحتلال وشرطته حول المسؤولية عن إحباط جرائم المستوطنين ، يتجاهل كون هذا الإنفلات والتغول الإستيطاني المتمثل في سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرة عشرات آلاف الدونومات وتحويلها إلى مراعي استيطانية، والإعتداء على المزارعين أثناء جنيهم لمحصول الزيتون،هو تجسيد لسياسة الحكومة الفاشية في إسرائيل ، وتأتي ضمن سياق مشروع الضم والتطهير العرقي والتهجير، التي سلّحت عشرات آلاف المستوطنين عبر وزيره الفاشي بن غفير، وألغت أي اعتقال إداري أو حتى منزلي بحق أي مستوطن مهما الاتكب من جرائم ، وفوق كل ذلك فإن هجمات المستوطنين وجرائمهم اليومية كانت وما زالت تتم بحماية ومشاركة جيش الإحتلال.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال والمستوطنون، لن تنال من عزيمته وصموده على أرضه، وأن حالة التضامن والمواجهة الجماعية لجرائمهم والتصدي لقطعانهم كما دلت على ذلك قرى تل ودير جرير وترمسعبا وسنجل والمغير وبيت فوريك وأبو فلاح وغيرها، هي الكفيلة بإجبار المتسوطنين وجيش الإحتلال على التراجع ووقف إرهابهم، كما دعت المواطنين إلى توثيق هذه الجرائم ورفع القضايا والشكاوي إلى مختلف الجهات الحقوقية والقضائية.