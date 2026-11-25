وطن للأنباء: طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، الأمم المتحدة والدول الأعضاء، بإشراك النساء الفلسطينيات ومؤسساتهن شريكات كاملات في القرارات المتعلقة بحمايتهن وتعافيهن وإعادة الإعمار، مؤكّدتين أن النساء الفلسطينيات لا يحتجن إلى مزيد من بيانات القلق، بل إلى حماية فعلية ومساءلة وعدالة.

وقالت المؤسستان، في بيان صدر ضمن حملة «صوت وصدى» وتزامناً مع انطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، إن النساء الفلسطينيات، وبعد مرور 26 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، ما زلن يدفعن ثمن الاحتلال والحرب، في ظل غياب الحماية الفعلية وآليات المساءلة القادرة على ردع مرتكبي الانتهاكات.

وشدد البيان على أن النساء الفلسطينيات لسن مجرد متلقيات للمساعدات، بل صاحبات حق وقرار، ويجب أن يكنّ شريكات أساسيات في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهن ومستقبلهن، لا سيما في ملفات الحماية والتعافي وإعادة الإعمار.

ودعت المؤسستان الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن مشاركة النساء الفلسطينيات ومؤسساتهن في مختلف القرارات المتعلقة بالأمن والحماية، بما يعزز حقوقهن ويضمن حضورهن الفاعل في مسارات التعافي وإعادة البناء.

وأكدت الحملة أن مرور السنوات على اعتماد القرار الأممي 1325 لا ينبغي أن يبقى مناسبة لتجديد الالتزامات والتصريحات، بل يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة تضمن حماية النساء الفلسطينيات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتحقيق العدالة.