لم أكن أعرف، وأنا أكتب عن أشيرا، أنني أترك نافذة مواربة لحكاية ستأتي من مكان آخر، أو أن الكلمات التي كنت أظنها عابرة، محمولة على إيقاع لوحة غنائية راقصة، ستجد طريقها إلى قلب أحدهم، وتظل هناك تتقلب في صمت، حتى يحين موعد خروجها من عتمة الفكرة إلى الضوء. كان ذلك في آب 2021، حين كتبت نصا حمل عنوان ( أشيرا.. صراع الآلهة الكونية بأرض التين والزيتون والرمان ) ، في محاولة للاقتراب من عرض فني لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، عرض لم يكن مجرد استعادة لأسطورة كنعانية أو احتفاء بذاكرة قديمة، بل كان أشبه باستدعاء للأرض من غيابها، وللروح من انكسارها، وللحياة من بين طبقات الموت والخراب. يومها، كانت أشيرا تعبر أمامنا على خشبة المسرح، في الموسيقى والرقص والحركة والألوان، وفي ذلك التمازج البديع بين الجسد والإيقاع والحكاية، حيث لم تعد الأسطورة شيئا نقرؤه في كتب التاريخ، بل صارت مشهدا نابضا، ينهض من الذاكرة، ويتحرك في فضاء الحاضر، ويقول إن لهذه الأرض حكايات أقدم من وجعها، وإنها مهما أثقلتها المحن، لا تزال قادرة على إنجاب الفن والدهشة والجمال.

كان عنوان النص، ( صراع الآلهة الكونية بأرض التين والزيتون والرمان )، محاولة للذهاب إلى ما وراء المشهد، إلى تلك العلاقة الغامضة بين الأسطورة والأرض، بين الآلهة القديمة وما بقي من حضورها في الذاكرة الجمعية، بين صراع القوى الكونية وحكاية المكان الذي لم يكف عن دفع أثمان الصراع منذ أن عرف معنى الوجود. لم يكن التين والزيتون والرمان مجرد مفردات تتزين بها العبارة، بل كانت إشارات إلى أرض تختصر في ثمارها حكاية الجذر، وإلى مواسم تتكرر رغم كل ما يطرأ عليها، وإلى حياة تعرف كيف تتشبث بترابها، وكيف تعود من غيابها. كتبت يومها عن أشيرا باعتبارها أكثر من أسطورة، باعتبارها نافذة على هويتنا، وعلى صراعنا مع النسيان، وعلى ذلك التناقض الذي يعيشه الفلسطيني بين ما ينهار حوله وما يصر على بنائه في داخله، بين واقع يضيق به وبين ذاكرة تفتح له أبوابا لا يستطيع أحد إغلاقها.

ولعل ما يختبئ في هذا العنوان أيضا، هو أن صراع الآلهة لم يكن استحضارا لقوى غيبية أو عودة إلى زمن الأساطير بقدر ما كان محاولة لقراءة الصراع الإنساني على هذه الأرض، حيث تتقاطع إرادة البقاء مع محاولات الاقتلاع، وتتشابك الحكايات القديمة مع حكاية لم تنته بعد. فالأرض التي حملت أسماء الثمار، واحتفظت في ذاكرتها بأثر الآلهة والأساطير، لم تكن يوما مجرد مسرح للأحداث، بل كانت طرفا في الحكاية، شاهدا عليها، وربما بطلا من أبطالها. ومن هنا، لم يكن العنوان مجرد استدعاء لمشهد فني، بل كان يحمل في داخله شيئا من الأسئلة التي ظلت مفتوحة، عن الأرض التي لا تنفصل عن أساطيرها، وعن الإنسان الذي لا يستطيع أن يفصل حاضره عن ذاكرة المكان، وعن تلك الحكايات التي تظل قادرة على إعادة إنتاج نفسها، كلما ظن أحد أنها بلغت نهايتها.

أما العرض الذي قدمته فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، فقد كان في حد ذاته حكاية أخرى. ثمة أعمال فنية لا تحتاج إلى أن تشرح نفسها، لأنها تصل إلى المتلقي عبر ما لا تستطيع الكلمات وحدها قوله. في (أشيرا)، كان الجسد الفلسطيني يتكلم، وكانت الحركة تستعيد ما عجزت الحكايات المباشرة عن حمله، وكانت الموسيقى تنقل الأسطورة من زمنها البعيد إلى زمننا، دون أن تفقدها أصالتها، ودون أن تجعلها مجرد مشهد فولكلوري عابر. كان الفن هنا يستعيد التراث لا بوصفه بقايا محفوظة في خزائن الماضي، بل باعتباره طاقة قابلة للحياة، قادرة على أن تتجدد، وأن تحمل أسئلة الحاضر، وأن تجعل من الذاكرة فعلا لا مجرد حنين. ولعل أجمل ما في تلك التجربة أنها لم تفصل الجمال عن المعنى، ولم تجعل التراث قناعا نرتديه في المناسبات، بل أعادت إليه روحه، وأخرجته من سكون الصورة إلى حركة الحياة.

كتبت النص، ومضت أشيرا في ظني إلى حيث ينبغي أن تمضي النصوص، إلى الصفحة التي تستقر عليها، وإلى ذاكرة من يقرؤها، ثم تركتها خلفي، كما نترك أشياء كثيرة دون أن نعرف إن كانت قد انتهت حقا. لم يخطر ببالي أن الكلمات قد تكون قد بدأت رحلة أخرى، وأن ثمة من التقط منها خيطا، أو رأى في حكايتها بابا مواربا على عالم سردي لم يولد بعد. مضت الأيام، وانشغلت بما تنشغل به الحياة، حتى جاءني مروان عبد العال، الروائي والصديق، ليخبرني أن روايته (أشيرا ) ولدت من ذلك النص، من تلك الكلمات التي كتبتها حول العرض الفني لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية. توقفت عند كلامه طويلا، لا لأنني كنت أبحث عن اعتراف، ولا لأن فكرة أن نصا لي كان بداية لرواية تستدعي شيئا من الزهو، بل لأنني وجدت نفسي أمام مفارقة غريبة، أن تكتب شيئا دون أن تعرف أنه لن يبقى لك وحدك، وأن فكرة تظنها قد استقرت في مكانها، تكون في الحقيقة قد بدأت رحلة لا تعرف أنت نهايتها.

ولم يكن مروان، في تلك الحكاية، مجرد قارئ مر على النص، أو عابر التقط عبارة وأعاد استخدامها، بل كان الكاتب الذي رأى في تلك البذرة ما يمكن أن ينمو، والذي امتلك شجاعة المخيلة وفضولها ليمضي بها إلى عوالم أخرى. هنا تكمن قيمة ما فعله، فالفكرة، مهما كانت جميلة أو غنية، لا تصنع رواية وحدها، ولا تمنح نفسها شخصيات، ولا تشق طريقها في مسارات السرد، ولا تتحول إلى عالم له قوانينه وأزمنته وأسئلته. ثمة عين ترى ما وراء النص، وثمة مخيلة تعيد تشكيل ما تراه، وثمة كاتب يملك أدواته ليمنح الفكرة حياة لا تشبه حياتها الأولى. وأشيرا، حين غادرت نصي إلى رواية مروان، لم تكن تكرر نفسها، بل كانت تولد من جديد، تتسع، وتتحول، وتكتسب ملامح أخرى، وتدخل في حكاية تحمل روح صاحبها، وبصمته، وعالمه الروائي.

لكن ما يستحق التوقف عنده في تجربة مروان، هو تلك المسافة التي تفصل بين التقاط الفكرة والقدرة على تحويلها إلى رواية، وهي مسافة لا تقاس بمجرد الإعجاب بنص أو التأثر به، بل بما يملكه الكاتب من حس سردي، وقدرة على البناء، ووعي بما يمكن أن تفتحه الفكرة من مسارات لا تبدو بالضرورة واضحة في لحظتها الأولى. فالرواية لا تقوم على فكرة جميلة فحسب، وإنما على قدرة صاحبها على أن يختبرها، ويعيد مساءلتها، ويمنحها شخصياتها وأزمنتها وتفاصيلها، وأن يذهب بها إلى مناطق لم تكن موجودة في النص الذي استلهمها. وهنا لا يعود الأمر متعلقا ببذرة وجدت أرضا خصبة فحسب، بل بكاتب عرف كيف يهيئ لها شروط نموها، وكيف يمنحها من تجربته ورؤيته وأدواته ما يجعلها قادرة على الوقوف في عالم مستقل، له ملامحه الخاصة، وله صوته الذي لا يشبه سواه. ولعل هذا ما يجعل العلاقة بين النص والرواية علاقة تستحق الاحتفاء، لا بوصفها انتقالا من كتابة إلى كتابة، بل بوصفها تجربة إبداعية تكشف عن قدرة الأدب على أن يتجاوز حدود صاحبه الأول، وأن يجد في مخيلة أخرى حياة لم يكن قادرا على بلوغها بمفرده.

لا أعرف أين تنتهي حكاية الكاتب وأين تبدأ حكاية الذين يقرؤون، ولا أعرف إن كانت الفكرة ملكا لمن أطلقها أول مرة، أم لمن استطاع أن يمنحها حياة أطول، أم أنها منذ اللحظة التي تخرج فيها إلى العالم تصبح ملكا لكل الذين يجدون فيها شيئا يشبههم. ربما لا تكون الكتابة سوى هذا العبور الغامض بين الأرواح، أن تترك في مكان ما أثرا صغيرا، ثم يأتي شخص آخر، لا تعرف كيف وصل إليه، فيلتقطه ويعيد إشعال ما خمد، أو يكشف ما لم يكن ظاهرا، أو يمنحه جسدا لم يكن يملكه. عندها لا يعود النص مجرد كلمات، بل يصبح بذرة، والبذور لا تشبه الأشجار التي ستخرج منها، ولا تعرف شكل الغصون التي ستكبر بعيدا عنها.

أشيرا، التي عبرت يومها من بوابة الفن والتراث والأسطورة، لم تعد محصورة في لوحة راقصة، ولا في نص يتأملها، ولا في مخيلة روائي استعادها وذهب بها إلى أبعد مما كانت عليه. لقد أصبحت شاهدا على تلك العلاقة الجميلة والغامضة بين الفن والكتابة، بين الحركة والكلمة، بين ما يقدمه الفنان على خشبة المسرح وما يلتقطه الكاتب من ارتعاشات المعنى، بين نص يكتب في لحظة، ورواية تنضج في زمن آخر. كأن الأسطورة كانت تنتظر أكثر من وسيط لتقول نفسها، وكأنها تعرف أن الحكايات لا تولد مرة واحدة، بل تتناسخ في أشكال مختلفة، وتبحث في كل مرة عن روح جديدة تحملها.

ولعل أجمل ما في الأمر أنني لم أكن أعرف أنني أكتب بداية حكاية، وأن مروان لم يكن يبحث بالضرورة عن رواية حين التقط تلك البذرة. كل ما حدث أن الكلمات التقت في مكان ما، وأن الأسطورة وجدت من يصغي إليها، وأن عرضا فنيا استطاع أن يوقظ فينا ما ظنناه ساكنا، وأن نصا خرج من لحظة تأمل في الفن والتراث والذاكرة قرر ألا ينتهي عند الصفحة التي كتب عليها. أما أشيرا، فقد مضت إلى حكايتها الأخرى، تاركة لنا هذا الخيط الرفيع بين الكتابة والخلق، بين ما نقوله وما يولد منه، بين الكلمات التي نعتقد أنها لنا، والحكايات التي تذهب بعيدا لتعود ذات يوم، وقد أصبحت أكثر اتساعا مما تخيلنا.

ربما لهذا أحب الكتابة، لا لأنها تمنحنا القدرة على قول ما نريد، بل لأنها تضعنا أحيانا أمام ما لم نكن نعرف أننا قلناه، وتكشف لنا أن الكلمات ليست دائما خاتمة أفكارنا، بل قد تكون بدايات لا نملك مفاتيحها. وربما لهذا أيضا، حين أخبرني مروان أن أشيرا ولدت من نصي، شعرت أنني لا أستعيد نصا قديما، بل أكتشف حكاية جديدة، حكاية الكلمات حين تنجو من أصحابها، وحين تعثر على حياة أخرى، وحين تعود إلينا من مكان بعيد، لا لتقول إننا كتبناها، بل لتقول إننا كنا، دون أن ندري، نفتح بابا لحكاية لم تولد بعد.