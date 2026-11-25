وطن للأنباء: طالبت جمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في عالم العمل، بتضافر الجهود الوطنية والدولية لتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات من مختلف أشكال العنف، داعية إلى وقف انتهاكات الاحتلال بحق النساء، والإسراع في إقرار التشريعات التي تضمن حقوقهن وتحميهن من العنف والتمييز.

وقالت الجمعية، في بيان صدر بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، إن النساء الفلسطينيات يواجهن أشكالاً مركبة من العنف، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تحديات داخلية مرتبطة بالانقسام السياسي وتعطل المؤسسة التشريعية وغياب القوانين المنصفة لحقوق المرأة.

وأشارت إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد جرائم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، وما يرافقها من اعتداءات وتهجير وإغلاق للطرق، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تستهدف الوجود الفلسطيني عامة والنساء بشكل خاص، في ظل تنكر الاحتلال للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وانتقدت الجمعية صمت الأمم المتحدة وعجزها عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، معتبرة أن استمرار غياب المساءلة يشجع على مواصلة الانتهاكات.

وعلى الصعيد الداخلي، لفتت الجمعية إلى أن النساء الفلسطينيات ما زلن يعانين من غياب الحماية القانونية الكافية، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على قيام السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، التي أُعدت عام 2006، لم تُقر حتى الآن.

كما نبهت إلى معاناة النساء العاملات من العنف والتمييز في أماكن العمل، في ظل عدم تجريم التحرش في مواقع العمل بموجب قانون العمل الفلسطيني، فضلاً عن ضعف الرقابة والتفتيش، الأمر الذي يفاقم الانتهاكات بحقهن.

وطالبت الجمعية الأمم المتحدة والهيئات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها، ولا سيما حرب الإبادة في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والعمل على ملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

ودعت حكومات العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال اقتصادياً، بما يشمل منتجات المستعمرات، إلى حين امتثالها لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، انسجاماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، شددت الجمعية على ضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات العامة، بما يتيح انتخاب مجلس تشريعي يتولى إصدار قوانين منصفة لحقوق النساء، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، بما يضمن للنساء المعنفات حق الانتصاف والوصول إلى العدالة.

كما دعت جهات إنفاذ القانون إلى التدخل الفوري لوضع حد لخطاب التحريض والكراهية ضد النساء والمؤسسات النسوية، وطالبت بتوحيد الجهود الوطنية لتوفير الدعم والإسناد للنساء الريفيات في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتعزيز صمودهن.

وأكدت ضرورة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوفير الحماية للأسيرات الفلسطينيات، اللواتي يتعرضن لمختلف أشكال العنف داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حماية النساء الفلسطينيات تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشددة على أن «لا حماية دون عدالة، ولا عدالة مع الإفلات من العقاب