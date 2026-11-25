وطن للأنباء: نفّذ البنك العربي سلسلة من الفعاليات في عدد من الجامعات والمدارس في مختلف محافظات الوطن وصلت إلى آلاف الطلبة، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية بين الأجيال الشابة.

وفي هذا الإطار، نظّم البنك فعاليات في عدد من الجامعات بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تعرّف خلالها آلاف الطلبة على برنامج "شباب" من البنك العربي، المصمّم خصيصاً للفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً، وما يقدّمه من خدمات ومزايا مصرفية مصمّمة لتلبية احتياجاتهم. كما أتاحت هذه الفعاليات للطلبة فرصة لفتح حساباتهم الشخصية والاطّلاع على أحدث العروض والحملات المتاحة، فضلاً عن التعرّف على الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهّل إدارة معاملاتهم المالية اليومية بكل يسر وسهولة.

وعلى مستوى المدارس، شارك البنك العربي في فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب لعام 2026، الذي تنظّمه سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم، حيث نفّذ البنك زيارات توعوية شملت 85 مدرسة، استفاد منها أكثر من 5,000 طالب وطالبة، شملت شرح مفاهيم جوهرية مثل الادّخار، وإدارة المصروف الشخصي، والتخطيط المالي، إلى جانب الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، وأهمية الاستخدام الآمن للقنوات الرقمية، وحماية البيانات المالية والشخصية.

وفي تعليقه على هذه الفعاليات، قال السيد وائل الخطيب، مدير قطاع خدمات الأفراد وإدارة الثروات في البنك العربي – فلسطين: "ندرك في البنك العربي أهمية بناء وتعزيز الوعي المالي منذ المراحل العمرية المبكرة، ودوره المحوري في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وبناء علاقة قائمة على المعرفة والثقة مع القطاع المصرفي." وأضاف: "نحرص من خلال هذه المبادرات على الجمع بين التوعية المالية وتوفير حلول مصرفية تواكب احتياجات الشباب وتطلعاتهم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الاقتصادية ويدعم منظومة الشمول المالي."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يعتبر من بين البنوك الرائدة محلياً وإقليمياً على صعيد تبنّي الحلول والخدمات المصرفية المتطوّرة التي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية. حيث حاز البنك العربي مؤخراً على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات في فلسطين" التي منحتها مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة ومقرّها نيويورك.