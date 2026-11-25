49 % من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين مقابل 24% من الإسرائيليين

انقسام فلسطيني بشأن خطة ترامب.. تأييد 63% في غزة مقابل 40% في الضفة الغربية

41 % من الإسرائيليين يؤيدون ضم الضفة الغربية دون حقوق متساوية للفلسطينيين

تراجع تبرير هجوم السابع من أكتوبر فلسطينيا من 80% إلى 45%.. و81% من الإسرائيليين يبررون حرب غزة

الفلسطينيون يتراجعون عن الرهان على الكفاح المسلح.. والإسرائيليون يتمسكون بالحسم العسكري

88 % من فلسطينيي الضفة يخشون فقدان أراضيهم ومنازلهم.. و37% من الإسرائيليين يبررون هجمات المستوطنين

الثقة المتبادلة عند أدنى مستوياتها.. 18% من الفلسطينيين و9% من الإسرائيليين يثقون بالطرف الآخر

84 % من الإسرائيليين يعتبرون إيران تهديدا وجوديا

الكونفدرالية تحظى بتأييد 45% من الفلسطينيين مقابل 15% من الإسرائيليين



رام الله – وطن للأنباء: كشف استطلاع رأي فلسطيني-إسرائيلي مشترك عن اتساع الفجوة بين تنامي الانفتاح الفلسطيني على الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية، واستمرار تشدد الجمهور اليهودي الإسرائيلي ورفضه لحل تفاوضي قائم على أساس الدولتين، في وقت ارتفع فيه التأييد الفلسطيني لحل الدولتين إلى 49%، مقابل 24% فقط بين اليهود الإسرائيليين.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله والذي اجراه، بالاشتراك مع البرنامج الدولي للوساطة وحل الصراعات في جامعة تل أبيب، أن 51% من الفلسطينيين يرون وجود مخرج دبلوماسي للصراع، مقابل 27% فقط من اليهود الإسرائيليين، فيما تراجعت نسبة الفلسطينيين الذين يؤمنون بجدوى الكفاح المسلح من 61% إلى 47%.

وفي المقابل، يعتقد 59% من اليهود الإسرائيليين أن المسار العسكري قادر على هزيمة الفلسطينيين، بينما يرى 60% من الفلسطينيين أن إسرائيل وحماس غير قادرتين على تحقيق نصر عسكري.

وتكشف النتائج، التي جُمعت بياناتها في أيلول/سبتمبر 2026، عن مفارقة فلسطينية تتمثل في تنامي البراغماتية الدبلوماسية والاستعداد لتقديم تنازلات سياسية، دون تحسن موازٍ في الثقة المتبادلة أو الاعتراف بإنسانية الطرف الآخر، في ظل استمرار انعدام الثقة والسرديات المتنافسة بشأن المعاناة والمسؤولية عن الصراع.

وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:

تراجع تبرير هجوم السابع من أكتوبر والخسائر الفلسطينية

أظهر الاستطلاع تراجع نسبة الفلسطينيين الذين يبررون هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من 80% في تموز/يوليو 2024 إلى 45% حاليا، مقابل 52% يرون أنه لم يكن مبررا.

كما انخفضت نسبة الفلسطينيين الذين يبررون سقوط ضحايا فلسطينيين خلال الحرب من 48% إلى 23%، فيما يرى 74% أن هذه الخسائر غير مبررة.

في المقابل، ظلت مواقف اليهود الإسرائيليين مستقرة نسبيا، إذ يرى 81% منهم أن أحداث السابع من أكتوبر تبرر أفعال إسرائيل في قطاع غزة، فيما يبرر 69% منهم عدد الضحايا الفلسطينيين، بانخفاض ثماني نقاط مئوية.

وعلى صعيد فرص السلام، لا يرى سوى 38% من الفلسطينيين و26% من اليهود الإسرائيليين أن الحرب أتاحت فرصة لتحقيق اختراق في مسار السلام، على غرار ما أعقب حرب عام 1973، مقابل 53% من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

وتبدو الفجوة واضحة بين قطاع غزة والضفة الغربية، إذ يرى 47% من سكان غزة وجود فرصة للسلام، مقابل 32% في الضفة الغربية.

انقسام فلسطيني بشأن خطة ترامب لوقف إطلاق النار

أظهر الاستطلاع انقساما فلسطينيا بشأن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، المؤلفة من 20 بندا، والتي طرحت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، إذ يؤيدها 49% ويعارضها 48%.

ويرتفع التأييد للخطة إلى 63% في قطاع غزة، مقابل 40% في الضفة الغربية، فيما يؤيدها 41% من اليهود الإسرائيليين، وترتفع النسبة إلى 64% بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بنزع سلاح حركة حماس، يؤيده 35% من الفلسطينيين، مع تفاوت كبير بين قطاع غزة بنسبة 53% والضفة الغربية بنسبة 23%.

ويصل التأييد للخطة إلى 65% بين مؤيدي حركة فتح، مقابل 35% بين مؤيدي حركة حماس.

كما يؤيد 53% من الفلسطينيين اشتراط استئناف الحوار الدبلوماسي الفلسطيني-الإسرائيلي بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، مقابل 36% من اليهود الإسرائيليين.

أما البند الذي يحظر الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أو ضمه، فيؤيده 46% من اليهود الإسرائيليين، مقابل 41% يعارضونه.

وبشأن إطار السلام الإقليمي المشروط بإحراز تقدم في تنفيذ الخطة، بلغت نسبة التأييد 48% فلسطينيا، و35% بين اليهود الإسرائيليين، و41% بين مجمل الإسرائيليين، فيما ارتفعت إلى 69% بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

ارتفاع تأييد حل الدولتين فلسطينيا مقابل تراجع الثقة بإمكانية تطبيقه

ارتفعت نسبة التأييد الفلسطيني لحل الدولتين إلى 49%، مقارنة بـ40% عام 2024، فيما لم تتجاوز النسبة 24% بين اليهود الإسرائيليين، مقابل 84% بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، ليبلغ التأييد الإجمالي بين الإسرائيليين 35%.

لكن المفارقة أن 65% من الفلسطينيين و63% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد خيارا قابلا للتطبيق.

وفيما يتعلق بخيار الدولة الواحدة، يؤيد 38% من الفلسطينيين إقامة دولة ديمقراطية يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية، بينما يؤيد 41% إقامة دولة واحدة دون حقوق متساوية.

أما بين اليهود الإسرائيليين، فلا تتجاوز نسبة مؤيدي إقامة دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية 13%، في حين يؤيد 42% ضم الضفة الغربية دون منح الفلسطينيين حقوقا متساوية، بفارق 18 نقطة مئوية عن نسبة مؤيدي حل الدولتين.

وتراجعت نسبة تأييد حل الدولتين بين المستوطنين إلى 8% فقط.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 43% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون إقامة مستوطنات في قطاع غزة، فيما يؤيد 42% ضم القطاع.

وفي المقابل، سجل خيار الكونفدرالية بين دولتين ارتفاعا في التأييد الفلسطيني إلى 45%، وهي أعلى نسبة يسجلها الاستطلاع لهذا الخيار، موزعة بين 59% في قطاع غزة و36% في الضفة الغربية، مقابل 15% بين اليهود الإسرائيليين و64% بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل.

ارتفاع التأييد الفلسطيني لحزمة التسوية النهائية إلى مستوى قياسي



تتكون حزمة التسوية النهائية من 11 بندا وهي تقوم على أساس حل الدولتين، وتشمل حزمة التسوية في بنودها ( إنهاء الصراع والاعتراف المتبادل، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وترسيم الحدود على أساس خطوط عام 1967 مع تبادل متساوٍ للأراضي، وتقسيم القدس لتكون عاصمة للدولتين، إلى جانب ترتيبات خاصة بالبلدة القديمة والأماكن المقدسة، ولم شمل 100 ألف لاجئ فلسطيني داخل إسرائيل، كما تتضمن نشر قوة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وتقديم ضمانات أمريكية ومصرية وسعودية، والتزام الطرفين بالنظام الديمقراطي، وربط التسوية بتحقيق السلام والاندماج الإقليمي وفق مبادرة السلام العربية).

وارتفعت نسبة التأييد الفلسطيني لحزمة التسوية النهائية المكونة من 11 بندا من 34% إلى 44%، وهي أعلى نسبة يسجلها الاستطلاع المشترك منذ انطلاقه، مدفوعة بصورة أساسية بارتفاع التأييد في قطاع غزة إلى 55%.

في المقابل، بلغ التأييد للحزمة 23% بين اليهود الإسرائيليين، مقارنة بـ25% في الاستطلاع السابق، فيما وصل إجمالي التأييد الإسرائيلي إلى 33%.

وللمقارنة، كانت الحزمة ذاتها قد حظيت عام 2018 بتأييد 53% من مجمل الإسرائيليين.

وتظهر النتائج تفاوتا حادا داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي تبعا للتوجه السياسي، إذ يبلغ التأييد للحزمة 73% بين من يعرّفون أنفسهم بأنهم من اليسار، مقابل 10% فقط بين أنصار اليمين و6% بين المستوطنين.

حوافز متبادلة ترفع التأييد الإسرائيلي إلى 63%

أظهرت نتائج اختبار الحوافز المتبادلة إمكانية التأثير في مواقف الجمهور اليهودي الإسرائيلي، إذ أدت الحوافز الستة المقترحة، كل على حدة، إلى رفع مستوى التأييد للتسوية.

وكان أبرزها الالتزام المتبادل بمكافحة التحريض، بما في ذلك في الكتب المدرسية، إذ ارتفعت نسبة التأييد بين اليهود الإسرائيليين من 23% إلى 63%.

أما فلسطينيا، فلم تؤد سوى حوافز السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، والسماح للمنتجات والمصانع الإسرائيلية بدخول فلسطين، إلى زيادة واضحة في التأييد، الذي ارتفع إلى 52%، فيما أدت مجموعتان من الحوافز إلى تراجع التأييد.

وفي إجراءات بناء الثقة، يؤيد 52% من الفلسطينيين تجديد الالتزام المتبادل بحل الدولتين.

وبين اليهود الإسرائيليين، ارتفعت نسبة تأييد ملاحقة المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين قضائيا، بالتوازي مع إعلان فلسطيني يرفض ممارسة العنف ضد المدنيين، إلى 52%، مقارنة بـ40% سابقا.

وأظهر الاستطلاع تأييدا أكبر لهذه الإجراءات الثلاثة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، فيما لم تتجاوز نسبة اليهود الإسرائيليين المؤيدين للاعتراف المتبادل بمعاناة المدنيين 22%.

تراجع الإيمان بالكفاح المسلح وارتفاع الرهان على الدبلوماسية

سجل الاستطلاع تراجعا بمقدار 14 نقطة مئوية في نسبة الفلسطينيين الذين يؤمنون بجدوى الكفاح المسلح، من 61% إلى 47%، مقابل ارتفاع نسبة من يرون وجود مخرج دبلوماسي للصراع إلى 51%.

في المقابل، لا يؤمن سوى 27% من اليهود الإسرائيليين بإمكانية الخروج من الصراع عبر الدبلوماسية، بينما يرى 59% منهم أن المسار العسكري قادر على هزيمة الفلسطينيين.

كما يعتقد 60% من الفلسطينيين أن إسرائيل وحركة حماس غير قادرتين على تحقيق نصر عسكري، في حين يظهر اليهود الإسرائيليون ثقة أكبر بقدرة إسرائيل على نزع سلاح خصومها.

ويشكك معظم أفراد الجمهورين في قدرة حكومة فلسطينية منتخبة حديثا على تحقيق السلام.

وعلى صعيد المسؤولية عن جرائم الحرب، لا يعترف سوى 21% من الفلسطينيين بارتكاب حركة حماس جرائم حرب خلال هجوم السابع من أكتوبر، مقابل 11% فقط من اليهود الإسرائيليين الذين يعترفون بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة.

وتبلغ نسبة اعتراف سكان غزة بارتكاب حماس جرائم حرب 40%، مقابل 9% في الضفة الغربية، أي أربعة أضعاف النسبة المسجلة في الضفة.

في المقابل، ينكر 81% من اليهود الإسرائيليين ارتكاب إسرائيل مثل هذه الأفعال ضد سكان قطاع غزة.

70 % من الفلسطينيين تعرضوا للعنف أو شهدوه.. ومخاوف واسعة من فقدان الأراضي

أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الفلسطينيين الذين أفادوا بتعرضهم شخصيا أو مشاهدتهم حالات وفاة أو إصابة ناجمة عن أفعال إسرائيلية إلى 70%، مقارنة بـ58% عام 2024، وترتفع النسبة إلى 88% بين سكان قطاع غزة.

في المقابل، بلغت النسبة 41% بين اليهود الإسرائيليين المقيمين داخل الخط الأخضر، وارتفعت إلى 50% بين المستوطنين.

وفي الضفة الغربية، أعرب 88% من الفلسطينيين عن خشيتهم من فقدان أراضيهم أو منازلهم، فيما يرى 37% من اليهود الإسرائيليين أن هجمات المستوطنين مبررة.

ويتوقع 62% من الفلسطينيين و70% من الإسرائيليين حدوث تصعيد حاد في الضفة الغربية.

وعلى صعيد التهديدات الإقليمية، يرى 84% من اليهود الإسرائيليين أن النظام الإيراني يشكل تهديدا وجوديا، فيما ينقسم الفلسطينيون بشأن اعتبار إيران حليفا لهم.

ويعتقد نصف اليهود الإسرائيليين أن التوصل إلى اتفاق قائم على حل الدولتين سيؤدي إلى زيادة العنف، مقابل 27% من الفلسطينيين.

وفي المقابل، يرى 65% من الفلسطينيين أن إعادة احتلال قطاع غزة ستؤدي إلى تصاعد العنف، مقارنة بـ45% من اليهود الإسرائيليين.

انعدام الثقة ونزع الإنسانية يواصلان تعميق الفجوة

أظهرت نتائج الاستطلاع استمرار مستويات متدنية للغاية من الثقة المتبادلة، إذ لا يثق بالطرف الآخر سوى 18% من الفلسطينيين، مقارنة بـ6% في استطلاع سابق، فيما لا تتجاوز نسبة اليهود الإسرائيليين الذين يثقون بالفلسطينيين 9%.

وفي تقييم الإنسانية، منح كل طرف مجتمعه تقييما مرتفعا بلغ 80 نقطة أو أكثر من أصل 100، لكن تقييم إنسانية الطرف الآخر تراجع إلى 13 نقطة لدى الفلسطينيين و18 نقطة لدى اليهود الإسرائيليين.

كما لا تزال قناعة الطرفين بأنهما الضحية الأكبر أو الأكثر معاناة مرتفعة، إذ تبلغ 79% بين اليهود الإسرائيليين، مقابل تراجعها فلسطينيا من 83% إلى 62%.

وفيما يتعلق بتصورات الطرفين عن أهداف بعضهما، ينسب 72% من اليهود الإسرائيليين إلى القيادة الفلسطينية أهدافا إقصائية وتوسعية ودموية قصوى، فيما ينسب 70% من الفلسطينيين هذه الأهداف إلى إسرائيل.

ويسود التفكير الصفري، القائم على افتراض أن مكاسب أحد الطرفين تعني بالضرورة خسارة الطرف الآخر، لدى 64% من الفلسطينيين و69% من اليهود الإسرائيليين.

وتقدم مواقف المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل صورة مختلفة، إذ يمنحون إنسانية الفلسطينيين تقييما يبلغ 72 نقطة، مقابل 49 نقطة لليهود الإسرائيليين، رغم تراجع مستوى ثقتهم باليهود الإسرائيليين من 64% إلى 40%.

المنهجية وحجم العينات

أُجري الاستطلاع خلال أيلول/سبتمبر 2026، وشملت العينة الفلسطينية 1200 شخص بالغ، تمت مقابلتهم وجها لوجه، بينهم 790 في الضفة الغربية والقدس الشرقية و410 في قطاع غزة، في 120 موقعا اختيرت عشوائيا، خلال الفترة بين 2 و5 أيلول/سبتمبر، وبلغ هامش الخطأ 3.5%.

أما العينة الإسرائيلية، فضمت 900 شخص بالغ، بينهم 500 من اليهود الإسرائيليين جرت مقابلتهم عبر الإنترنت، إضافة إلى عينة تضم 200 مستوطن من الضفة الغربية، بواسطة شركة "ميدغام"، خلال الفترة بين 3 و6 أيلول/سبتمبر، و200 من المواطنين العرب أجرت مؤسسة "أفكار" مقابلات معهم بين 4 و13 أيلول/سبتمبر.

وأُعيد توزين البيانات الإسرائيلية لتعكس النسب الفعلية للمجموعات الثلاث في المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب التوزيع الديمغرافي والانقسامات الدينية بين المتدينين والعلمانيين، وبلغ هامش الخطأ في العينة الإسرائيلية 3.34%.

وصمم الاستطلاع وأعد تقريره كل من خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ووليد لدادوة من المركز، ونمرود روزلر وألون يكتر من جامعة تل أبيب، وداليا شاندلين، مديرة مؤسسة الرأي المستقل للبحوث والاستراتيجية، وهشام جبران، مدير مؤسسة "أفكار" للأبحاث واستطلاعات الرأي.

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