رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن حماية النساء والفتيات من العنف والتمييز ليست التزاماً أخلاقياً فحسب، بل واجب قانوني تفرضه الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقتضي منع الانتهاكات، وتوفير الحماية، والتحقيق الجدي فيها، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق الناجيات في العدالة وجبر الضرر. وفي فلسطين، لا يمكن تناول هذه المناسبة بمعزل عن واقع الاحتلال وما تتعرض له النساء والفتيات من قتل وإصابة واعتقال وتهجير واعتداءات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يصاحب ذلك من انتهاك لحقوقهن في الحياة والأمان والكرامة والصحة والسكن والحركة.

ولا تُختزل هذه الانتهاكات في وقائع منفردة أو آثار عابرة، فهي تمس حياة النساء وأسرهن، وتضعف قدرتهن على الوصول إلى العلاج والعمل والتعليم والخدمات الأساسية، وتضاعف الأعباء الملقاة على عاتقهن في ظل النزوح والفقد وتدمير المنازل ومصادر الرزق. لذلك، فإن الحديث عن القضاء على العنف ضد المرأة يفقد مضمونه ما لم يشمل النساء الفلسطينيات، وما لم تتحول الالتزامات الدولية إلى حماية فعلية لهن، وإلى تحقيق ومساءلة يضعان حداً لاستمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مركز "شمس" بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام.

وأوضح مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوقها وكرامتها وسلامتها، وليس شأناً خاصاً أو حادثة معزولة. فهو يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، والتهديد والإكراه والحرمان من الحرية، كما يتخذ في أوقات النزاع صوراً أشد قسوة، من القتل والإصابة والاعتقال والتهجير إلى الاعتداءات الجنسية، وتدمير مقومات الحياة، وحرمان النساء من العلاج والغذاء والمأوى. وتتحمل النساء والفتيات الفلسطينيات أعباء متداخلة بفعل الاحتلال والنزوح والفقد والفقر، فيما تتضاعف هذه الأعباء على النساء ذوات الإعاقة، والناجيات من العنف، واللواتي يعشن في مناطق لا تتوافر فيها خدمات كافية.

وأشار مركز "شمس" إلى أن النساء والفتيات في قطاع غزة دفعن ثمناً بشرياً بالغاً منذ تشرين الأول 2023. وقدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نحو (38) ألف امرأة وفتاة استشهدن، وأن (11,700) أُصبن بإصابات بالغة خلّفت لديهن إعاقات دائمة. كما أفادت باستشهاد (277) امرأة وفتاة منذ تشرين الأول 2025، وبأن قرابة مليون امرأة وفتاة أُجبرن على مغادرة منازلهن، فيما لا تزال الغالبية العظمى نازحات، ويعشن في خيام أو بين أنقاض منازلهن. ولا تختزل هذه الأرقام حياة النساء في أعداد، فكل واحدة منهن أم أو ابنة أو شقيقة أو عاملة، لها أسرتها وأحلامها ودورها في مجتمعها.

وأكد مركز "شمس" أن أثر الهجمات والنزوح المتكرر يتجاوز الخسائر المباشرة. فالمرأة التي تفقد منزلها أو أحد أفراد أسرتها تجد نفسها أمام مسؤوليات معيشية ونفسية متزايدة، وقد تضطر إلى إعالة أطفالها في ظل انعدام الدخل ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية. وقد تضاعف عدد النساء اللواتي يعلن أسرهن في غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصبح امرأة واحدة من كل أربع أسر في القطاع معيلة لأسرتها، غالباً في ظروف نزوح وفقر وغياب للخدمات. كما أن انهيار المرافق الصحية يضع الحوامل والمرضعات والنساء المصابات بأمراض مزمنة أمام مخاطر إضافية، ويحد من حصولهن على الرعاية الصحية والإنجابية الأساسية.

وشدد مركز "شمس" على أن الاعتداءات على النساء الفلسطينيات لا تقتصر على القتل والإصابة، بل تشمل الاعتقال والاحتجاز وظروفاً قاسية داخل السجون ومراكز التحقيق، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة والتفتيش المهين والحرمان من الرعاية الصحية. ووفق البيانات الرسمية، سُجلت أكثر من (800) حالة اعتقال بحق نساء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى 12 تشرين الأول 2026. وفي مطلع تشرين الثاني ، وما زال هناك (90) أسيرة في السجون الإسرائيلية، بينهن ثلاث قاصرات. أما في غزة، فما زالت المعلومات الدقيقة عن النساء المعتقلات محدودة بسبب الإخفاء القسري وصعوبة الوصول إلى أماكن الاحتجاز. ويضاعف اعتقال النساء من معاناة أسرهن، ولا سيما الأطفال الذين يفقدون الرعاية أو يعيشون القلق على مصير أمهاتهم.

وأكد مركز "شمس" أن النساء في الضفة الغربية يواجهن مخاطر متواصلة نتيجة الاقتحامات والاعتداءات وعنف المستوطنين والقيود على الحركة، بما ينعكس على وصولهن إلى العمل والعلاج والتعليم والأرض. وقد وثق المركز استشهاد امرأة فلسطينية مسنة في هجوم لمستوطنين في أريحا في 16 تشرين الثاني 2026، وإصابة فلسطينيين آخرين في الهجوم نفسه. كما تعرضت امرأة للضرب خلال اقتحام إسرائيلي في الخليل، ما استدعى نقلها إلى المستشفى. وتؤثر هذه الاعتداءات في قدرة النساء على التنقل بأمان، وعلى الوصول إلى الخدمات والأسواق ومصادر الرزق، كما تفرض على كثيرات منهن أعباء إضافية في حماية أسرهن وتأمين احتياجاتها.

وقال مركز "شمس" أن هذه الوقائع يجب أن تُقرأ في إطار منظومة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق النساء وحمايتهن. فـاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، وضمان المساواة والحماية الفعلية. وقد أوضحت التوصيتان العامتان رقم (30) بشأن النساء في منع النزاعات وحالات النزاع وما بعد النزاع، ورقم (35) بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، أن التزامات الاتفاقية تمتد إلى حماية النساء من العنف والتحقيق فيه ومساءلة مرتكبيه. ويكمل ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وشدد مركز "شمس" على أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية خاصة للنساء أثناء النزاعات والاحتلال. فالمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة توجب احترام الأشخاص المحميين، وتنص على حماية خاصة للنساء من الاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل اعتداء يمس كرامتهن. وتحظر المادة (32) أعمال العنف والمعاملة الوحشية، فيما تحظر المادة (49) النقل القسري للسكان من الأرض المحتلة. ويؤكد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، في مادته (76)، وجوب إيلاء النساء احتراماً خاصاً وحمايتهن من الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي اعتداء غير لائق. كما يجرّم نظام روما الأساسي أفعالاً، من بينها الاغتصاب والنقل القسري والاضطهاد، متى استوفت عناصر جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية وفق الوقائع والأدلة والسياق.

وذكّر مركز "شمس" أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن تشكل إطاراً دولياً للحماية والمشاركة والمساءلة، وليست مجرد إعلان مبادئ. فقد أكد القرار(1325) لعام 2000 ضرورة إشراك النساء في منع النزاعات وصنع السلام، والاعتراف بالأثر غير المتكافئ للنزاعات عليهن. واعترف القرار (1820) لعام 2008 بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بوصفه تهديداً للسلم والأمن، وعزز القراران (1888 و1889) لعام 2009 الجهود الرامية إلى مواجهة هذا العنف وتعزيز مشاركة النساء في بناء السلام. وأرسى القرار (1960) لعام 2010 آلية للرصد والإبلاغ عن العنف الجنسي في النزاعات، وشدد القرار (2106) لعام 2013 على المساءلة، فيما عزز القراران (2122) لعام 2013 و (2242) لعام 2015 مشاركة النساء وإدماج منظور النوع الاجتماعي في عمل مجلس الأمن. ودعا القرار (2467) لعام 2019 إلى استجابة تتمحور حول الناجيات، وطالب القرار (2493) لعام 2019 بالتنفيذ الكامل للقرارات السابقة. وتستدعي هذه القرارات تطبيقاً عملياً يضمن حماية النساء الفلسطينيات، وإشراكهن في القرارات المتعلقة بسلامتهن ومستقبلهن.

كما أكد مركز "شمس" أن وجود القوانين والسياسات لا يكفي ما دامت الفجوة واسعة بين الالتزامات والواقع الذي تعيشه الناجيات. فالخوف والوصم والتمييز وعدم كفاية استجابات المؤسسات قد تحول دون التبليغ عن العنف أو طلب الحماية أو اللجوء إلى العدالة. وتؤدي تخفيضات التمويل إلى إضعاف الخدمات الأساسية والمنظمات النسوية والحقوقية التي تقدم دعماً قانونياً ونفسياً واجتماعياً بالغ الأهمية، ولا سيما للنساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز أو يعشن في مجتمعات محدودة الخدمات.

ودعا مركز "شمس" إلى وقف الاعتداءات والانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات، وضمان وصول المساعدات والخدمات الصحية والإنسانية إليهن، وحماية المعتقلات من التعذيب وسوء المعاملة، وكشف مصير المحتجزات والمخفيات قسراً. كما طالب بتحقيقات مستقلة وفعالة في القتل والاعتداء والعنف الجنسي، وحفظ الأدلة، ومساءلة المسؤولين أمام الجهات القضائية المختصة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وجبر الضرر والخدمات التي يحتجن إليها.

وطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما، والانتقال من الإدانة إلى خطوات ملموسة تضمن حماية النساء والفتيات، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وتوفير تمويل مستدام للخدمات والمنظمات النسوية. كما شدد على أهمية إشراك النساء الفلسطينيات بصورة كاملة وفاعلة في القرارات والجهود المتعلقة بالحماية والاستجابة الإنسانية والسلام. فالقضاء على العنف ضد المرأة يتطلب مواجهة العنف في جميع أشكاله، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان احترام حقوق النساء وكرامتهن دون انتقائية أو استثناء.