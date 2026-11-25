وطن للأنباء: وقّعت شركة البركة للتأمين الإسلامي اتفاقيات لتقديم خدمات تأمينية مع كل من نقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان، نقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة الأطباء البيطريين في مقر نقابة المهندسين الزراعيين، وذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها التأمينية، وتعزيز شراكاتها مع النقابات والمؤسسات المهنية الفلسطينية، وتوفير حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات منتسبيها.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير مجموعة من الخدمات والبرامج التأمينية لمنتسبي النقابات الأربع، بما يتناسب مع احتياجاتهم المهنية والشخصية، ويسهم في تعزيز مستوى الحماية التأمينية لهم، والحد من الآثار المالية المترتبة على المخاطر المختلفة، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات التأمينية وفق الشروط والتغطيات المتفق عليها.

وأكد المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو تعزيز شراكاتها مع النقابات والمؤسسات المهنية الفلسطينية، ويجسد ثقة هذه المؤسسات بقدرة الشركة على تقديم حلول تأمينية تتناسب مع طبيعة احتياجات منتسبيها، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للأفراد والمؤسسات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والظروف التي تشهدها فلسطين.

وأضاف قاسم أن الشركة تنظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها شراكة مؤسسية تتجاوز مفهوم تقديم الخدمات التأمينية، لتؤسس لعلاقة مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والالتزام بجودة الخدمات وكفاءة إدارتها، مؤكداً حرص الشركة على تطوير منتجاتها وبرامجها التأمينية بما يتناسب مع طبيعة القطاعات المهنية المختلفة، والارتقاء بتجربة المؤمن لهم، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات ومتابعتها.

وأعرب قاسم عن اعتزازه بالشراكة مع النقابات المهنية الأربع، مثمناً دورها في خدمة منتسبيها وتعزيز مصالحهم المهنية والاجتماعية، ومؤكداً أن اختيار شركة البركة للتأمين الإسلامي لتقديم الخدمات التأمينية لأعضائها يشكل مسؤولية إضافية تحرص الشركة على الوفاء بها من خلال الالتزام بمستوى الخدمات المقدمة، والمتابعة المستمرة، والاستجابة لاحتياجات المؤمن لهم، والعمل على تطوير هذه الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأشار قاسم إلى أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع قاعدة شراكاتها المؤسسية، وتنويع محفظتها التأمينية، وتطوير منتجاتها وخدماتها، بما يعزز قدرتها التنافسية في السوق الفلسطينية، ويرسخ مكانتها كشركة تأمين إسلامي وطنية تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو المؤسسي ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وفق مبادئ التكافل والتعاون وأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي السياق ذاته، أوضح نقيب الأطباء، الدكتور صلاح هشلمون، أن توفير خدمات تأمينية لأعضاء النقابة يأتي ضمن أولوياتها الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للأطباء، مشيراً إلى أهمية التكامل بين المؤسسات النقابية وشركات التأمين الوطنية في تطوير حلول تأمينية تلبي احتياجات الأطباء، وتوفر لهم مزيداً من الأمان والاستقرار.

من جهته، أكد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور صلاح بشارات، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود النقابة المستمرة لتطوير خدماتها وتحقيق أفضل المصالح لأعضائها، مشدداً على أهمية توفير برامج وخدمات تأمينية تتناسب مع احتياجات أطباء الأسنان ومتطلباتهم المهنية والشخصية، بما يحقق قيمة مضافة للخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس يونس يامين، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص النقابة على تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، وتوفير مظلة تأمينية تسهم في تعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية في تقديم خدمات نوعية تراعي طبيعة عمل المهندسين الزراعيين وتلبي احتياجاتهم المختلفة.

بدوره، أشار نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور عبد الكريم أبو زنيد، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الخدمات النقابية، وتوفير الحماية التأمينية لأعضاء النقابة، مؤكداً أهمية بناء شراكات فاعلة مع قطاع التأمين، بما يسهم في الحد من الأعباء المالية الناجمة عن المخاطر المختلفة، ويعزز الاستقرار المهني والشخصي للأطباء البيطريين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجهات شركة البركة للتأمين الإسلامي نحو تعزيز حضورها في قطاع التأمين الفلسطيني، وترسيخ علاقاتها مع المؤسسات والنقابات المهنية، وتوسيع نطاق استفادة مختلف القطاعات من خدماتها ومنتجاتها التأمينية، بما يسهم في تعزيز ثقافة التأمين وتطوير منظومة تأمينية أكثر شمولاً واستدامة، تستجيب للاحتياجات المتجددة لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.