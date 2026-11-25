رام الله – وطن للأنباء: أطلق مركز صدى سوشال، اليوم الثلاثاء، حملة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي المُيسّر أو الممارس باستخدام التكنولوجيا، مسلطا الضوء على تصاعد أشكال العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، بما يشمل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الصور الخاصة دون موافقة، والتزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي، والملاحقة الرقمية والتشهير وكشف البيانات الشخصية.

وتتزامن الحملة مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر على مدار 16 يوما، حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، تحت شعار الأمم المتحدة لهذا العام: "ضمان العدالة، حماية الناجيات، إنهاء الإفلات من العقاب".

وقال المركز إن العنف ضد النساء لم يعد يقتصر على البيت أو الشارع، بل امتد إلى الفضاء الرقمي، الذي أصبح ساحة تتعرض فيها النساء والفتيات لأشكال متعددة من الانتهاكات، مؤكدا أن العدالة يجب أن تصل إلى النساء أينما تعرضن للعنف، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى أن النساء الفلسطينيات يواجهن هذا العنف في سياق مركب، إذ تتعرض الصحفيات والناشطات لحملات تحريض بسبب عملهن، فيما تواجه الفتيات الابتزاز بصور حقيقية أو مفبركة، في بيئة اجتماعية قد تحمل الضحية مسؤولية ما تتعرض له، بالتزامن مع ضعف آليات الإبلاغ باللغة العربية وعدم استجابة المنصات الرقمية بالسرعة المطلوبة.

وحدد المركز ثلاث فجوات تسهم في استمرار الإفلات من العقاب في الفضاء الرقمي، تتمثل في بطء استجابة المنصات الرقمية وضعف آلياتها، وغياب المساءلة الفعلية للمعتدين، وثقافة لوم الضحية التي تدفع كثيرات إلى الصمت بدلا من الإبلاغ.

وطالب منصات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" بتوفير آليات إبلاغ فعالة باللغة العربية، يشرف عليها مراجعون بشريون قادرون على فهم السياق المحلي واللهجات، وإعطاء الأولوية لإزالة الصور الخاصة المنشورة دون موافقة والمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي، ومنع إعادة نشره، إلى جانب إطلاع المبلّغات على نتائج شكاواهن وإتاحة الاعتراض على القرارات، ونشر بيانات دورية عن بلاغات العنف ضد النساء في المنطقة العربية ومدد الاستجابة لها.

كما دعا الجهات الرسمية إلى تفعيل المساءلة القانونية للمعتدين، وضمان سرية البلاغات واستقبالها لدى جهات مختصة تحمي الناجيات من الوصم، وتدريب العاملين في جهات إنفاذ القانون على التعامل مع هذا النوع من العنف بحساسية للنوع الاجتماعي.

وعلى الصعيد المجتمعي والإعلامي، شدد المركز على ضرورة وقف لوم الضحايا وتحميلهن مسؤولية الانتهاكات التي يتعرضن لها، وعدم إعادة نشر المحتوى المسيء حتى بقصد إدانته، وتوفير الدعم للناجيات ومساندتهن في التوثيق والإبلاغ وطلب المساعدة.

وأوضح المركز أنه سينشر، طوال أيام الحملة، مواد توعوية تستهدف النساء والفتيات والأمهات والأطفال، مؤكدا أن المسؤولية تقع على المعتدي لا الضحية، وأن التوثيق والإبلاغ حق، وطلب المساعدة ليس عيبا.