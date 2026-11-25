وطن للأنباء: توقع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأربعاء، إمكانية تقديم حكومة إسرائيلية جديدة "بأغلبية يهودية واضحة" بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك عقب إعلانه الموافقة على المضي قدماً في تشكيل ائتلاف يحظى بدعم حزب "يهودية التوراة المتحدة" الحريدي، دون توضيح موقف الأحزاب العربية من هذه الصيغة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ليبرمان قوله، إن المفاوضات بين كتلة المكلف بتشكيل الحكومة غادي أيزنكوت (زعيم حزب "يشار") والأحزاب الحريدية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أن نواب "يهودية التوراة المتحدة" حصلوا بالفعل على ضوء أخضر من حاخاماتهم، وأن المحادثات تسير بشكل إيجابي. ورداً على الانتقادات الموجهة إليه بالتراجع عن شروطه المتعلقة بالتجنيد الإجباري، زعم ليبرمان أن القانون المطروح يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي، ويحتاج إلى مصادقة رئيس الأركان والمحكمة العليا قبل إقراره من قبل الحاخامات.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن تحول موقف ليبرمان يفتح الباب أمام إمكانية أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وقبل انتهاء مهلة التفويض الممنوحة لأيزنكوت والبالغة 28 يوماً، والتي لم يتبقَّ منها سوى ثمانية أيام عمل فعلية، وسط تقديرات تشير إلى أنه قد يضطر لطلب تمديد لأسبوعين إضافيين من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نظراً لتعقيد المشاورات.

ويأتي ذلك غداة إعلان حزب "يشار" عن توصل أيزنكوت وليبرمان إلى اتفاق لتوقيع وثيقة ائتلافية بقيت تفاصيلها سرية، مع ترجيحات بحصول ليبرمان على حقيبة الدفاع وحزبه على حقيبة الاستيعاب، وهي خطوة لم يُبلغ بها مسبقاً كل من زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان وزعيم حزب "معاً" نفتالي بينيت.

في المقابل، كشفت "يديعوت أحرونوت" عن تصاعد حاد في الأزمة داخل ما يُعرف بـ"كتلة التغيير"، حيث أعلن حزب "الديمقراطيين" وقف محادثاته مع حزب أيزنكوت احتجاجاً على إجراء الأخير اتصالات موازية مع حزب "الليكود" لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره حزب غولان سبباً في جمود مفاوضات حكومة التغيير. وانضم ليبرمان نفسه إلى منتقدي التفاوض مع الليكود، معتبراً أن اللقاءات مع نتنياهو تمنحه شرعية لا يستحقها، ومشدداً على ضرورة محاسبته على إخفاقات السابع من أكتوبر والأزمات السياسية التي أدت إلى عزل إسرائيل دولياً.

وعلى صعيد المعسكر الحريدي، أشارت الصحيفة إلى أن حركة "يهودية التوراة المتحدة" تستعد للانتقال إلى مرحلة التفاوض الرسمي والعلني مع حزب أيزنكوت، عبر تشكيل وفد تفاوضي يضم يتسحاق بينداروس، ويتسحاق غولدكنوف، ومئير بوروش، بإشراف رئيس الحزب يعقوب آشر، وذلك بانتظار المصادقة النهائية من المرجعيات الحاخامية التي سترافق مجريات التفاوض وتضع شروطها للانضمام أو الدعم.