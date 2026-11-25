وطن للأنباء: اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إسرائيل باتخاذ إجراءات حدّت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة، في حين دعت أمينتها العامة أنياس كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال "ارتكاب إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.

وفي تقرير نُشر لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، رسمت المنظمة صورة قاتمة لتداعيات الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للنساء في قطاع غزة.

وقالت كالامار خلال مؤتمر صحفي، إن الإجراءات الإسرائيلية "حرمت فعليا الأشخاص الذين يسعون إلى تلقي الرعاية خارج القطاع من الحصول على علاجات الخصوبة، وأسهمت في مضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك حالات الإجهاض وولادة أجنة ميتة" خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغاية تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأضافت أن التقرير يثير "مخاوف جدية من أن تكون هذه النتيجة متعمدة"، لكنه يقر بأن المنظمة "ليست في وضع يسمح لها بالجزم بذلك بشكل قاطع".

ويورد تقرير منظمة العفو الدولية حالات لنساء وفتيات قُتلن أو أُصبن في هجمات إسرائيلية أثناء سعيهن للحصول على الرعاية الطبية أو أثناء وجودهن في أقسام الولادة.

ويشير أيضا إلى أن كثيرات واصلن الحمل أو الاعتناء بمواليدهن في ظلّ القصف المتواصل ورغم إصابتهن.

وبحسب المنظمة، فإن النقص في المعدات الطبية أثّر في متابعة الحمل ورعاية الولادة وما بعد الولادة، وكذلك في تشخيص المضاعفات، مشيرة إلى أن نقص أدوية التخدير والعقاقير اللازمة لمعالجة النزيف أثناء الولادة أدى في بعض الأحيان إلى عواقب قاتلة.

وعزت منظمة العفو الدولية ما تقدّم إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها "تسهم في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة".

وفي ضوء هذه النتائج، دعت كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في احتمال ضلوع مسؤولين إسرائيليين في ارتكاب إبادة جماعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023"، وأيضا إلى إدراج "الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والأضرار التي لحقت بالصحة الإنجابية" في إطار تحقيقاتها.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب داخل جماعة ما" يمكن أن يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية إذا ما اقترن بنية تدمير تلك الجماعة كليا أو جزئيا.

ولفتت المنظمة إلى أن غزة كانت تضم قبل الحرب تسع عيادات على الأقل تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي، لكنّ أيّا منها لا يوفر هذه العلاجات حاليا، مشيرة إلى أن "آلاف الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية المحفوظة جرى تدميرها".