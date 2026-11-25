يبدو للمهتم بشان الإسرائيلي ، أن آيزنكوت يتجه نحو حسم معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية دون انتظار تمديد جديد من الرئيس إسحاق هرتسوغ، وفقاً لما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية ، فهو يصر على استنفاد المفاوضات مع الليكود والأحزاب الحريدية حتى نهاية الأسبوع، استجابة لمطالب نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق، يعتزم تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية من الخارج، والمضي نحو أداء اليمين الدستورية دون طلب تمديد إضافي للمهلة الممنوحة له.

هذا التوجه لا يتعلق فقط بحسابات تشكيل الحكومة، بل يعكس إدراكاً بأن عامل الوقت أصبح جزءاً أساسياً من المعركة السياسية، وأن إطالة المفاوضات قد تمنح نتنياهو فرصة جديدة للمناورة وتعطيل انتقال السلطة.

فآيزنكوت لا يريد أن يبقى رهينة قرارات الرئيس أو أن يدخل في دوامة تمديد المهل، بينما يستطيع نتنياهو استثمار كل يوم إضافي في محاولة تفكيك التحالفات المعارضة، والضغط على الأحزاب المترددة، وإفشال أي صيغة تضمن انتقال الحكم إلى خصومه.

لكن الأخطر من المناورات السياسية هو احتمال اللجوء إلى التصعيد الأمني والعسكري لخلط الأوراق، فنتنياهو الذي يواجه خطر خسارة الحكم قد يجد في افتعال أزمة أمنية أو توسيع مواجهة عسكرية وسيلة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي، وفرض واقع طارئ يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يمكن استبعاد أن تكون المخاوف من مواجهة جديدة مع إيران جزءاً من هذه الحسابات، خصوصاً في ظل ما أثير سابقاً عن احتمال استخدام التصعيد العسكري لإحباط انتقال السلطة، وهذا يبقى احتمالاً سياسياً يستدعي الانتباه، لا حقيقة مثبتة عن نوايا نتنياهو.

ومن هنا يمكن فهم إصرار آيزنكوت على عدم طلب تمديد جديد؛ فهو يريد قطع الطريق أمام نتنياهو، وعدم منحه مساحة زمنية إضافية لاستثمار موقعه رئيساً للحكومة في اتخاذ خطوات سياسية أو عسكرية قد تجعل تشكيل الحكومة الجديدة أكثر صعوبة، فالمعركة لم تعد مجرد مفاوضات بين أحزاب، بل أصبحت سباقاً مع الوقت لمنع نتنياهو من قلب الطاولة في اللحظة الأخيرة.

وفي المقابل، تبدو المفاوضات مع الليكود والحريديم محاولة أخيرة لتوسيع قاعدة الحكومة وتجنب الاعتماد على دعم الأحزاب العربية من الخارج، لكن إذا فشلت هذه المحاولة، فإن تشكيل حكومة أقلية بدعم عربي قد يصبح الخيار المتاح، وهو ما يضع الأحزاب الصهيونية أمام اختبار سياسي حساس: هل تقبل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب لإخراج نتنياهو من الحكم، أم تفضل بقاءه على قبول هذا الواقع؟

أما فلسطينياً، فإن المشهد يستحق قراءة مختلفة ، فالفلسطينيون لا ينظرون إلى هذه المعركة باعتبارها تنافساً بين مشروعين سياسيين متناقضين تجاه قضيتهم، بل باعتبارها صراعاً على السلطة داخل منظومة سياسية إسرائيلية تتباين مكوناتها في الأساليب والحسابات، لكنها لا تقدم حتى الآن بديلاً حقيقياً ينهي الاحتلال أو يوقف الاستيطان والتهويد.

ومع ذلك، فإن سقوط نتنياهو قد يزيل بعض العقبات أمام التعامل مع المجتمع الدولي، ويضعف حكومة اليمين الأكثر تطرفاً، كما قد يحد من اندفاع بعض السياسات التي ارتبطت بتحالفه مع الأحزاب القومية والدينية المتشددة ، لكن لا ينبغي المبالغة في الرهان على ذلك؛ فآيزنكوت جنرال سابق وشريك في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ولا توجد مؤشرات كافية على أنه يحمل مشروعاً سياسياً يعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مسارها.

أما الأحزاب العربية، فإن دورها المحتمل في ترجيح كفة الحكومة الجديدة يفتح نقاشاً فلسطينياً مهماً حول حدود المشاركة والتأثير: هل يمكن تحويل الأصوات العربية إلى قوة سياسية تفرض تغييراً في السياسات الإسرائيلية، أم سيقتصر دورها على إنقاذ تحالف معارض من دون مقابل جوهري للفلسطينيين؟

لذلك، فإن الموقف الفلسطيني الأكثر واقعية هو مراقبة التحولات الإسرائيلية من دون الارتهان لها، واستثمار أي تغير في موازين القوى لتوسيع الضغط السياسي والدبلوماسي، مع التمسك بالحقوق الوطنية وعدم منح أي حكومة إسرائيلية شرعية سياسية لمجرد أنها أطاحت بنتنياهو.

إن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومته قد يمثل تحولاً مهماً ونهاية محتملة لحقبة نتنياهو، لكنه لن يعني بالضرورة نهاية سياسات الاحتلال والاستيطان والعدوان ، فالتغيير في الوجوه او الأساليب لا يعني تلقائياً تغييراً في جوهر المشروع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

ويبقى السؤال: هل يستطيع آيزنكوت حسم معركة انتقال الحكم قبل أن يقلب نتنياهو الطاولة، وهل يستطيع الفلسطينيون تحويل هذا التغيير المحتمل إلى فرصة سياسية تخدم قضيتهم، بدلاً من الاكتفاء بمراقبة صراع السلطة داخل إسرائيل؟.