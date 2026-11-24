وطن للأنباء: حذر المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم الثلاثاء، من تجدد الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب المنخفضات الجوية.

وقال بصل، إن غزة تقف "على أعتاب كارثة إنسانية حقيقية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن آلاف الأسر في القطاع مهددة بالغرق داخل خيام النازحين، وأخرى مهددة بالموت تحت المباني الآيلة للسقوط، فيما يواجه الأطفال خطر الموت جراء البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة.

وأكد أن غياب الحلول العاجلة لإنهاء هذه المعاناة "ينذر بكارثة إنسانية قد تحصد المزيد من الأرواح"، وفي مقدمتها أرواح الأطفال والمرضى وكبار السن.

وسبق أن صرحت الأمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف خيمة مخصصة للنازحين ما تزال عالقة خارج قطاع غزة بانتظار موافقة "إسرائيل" على إدخالها، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بفعل الأمطار الغزيرة التي أغرقت عشرات آلاف خيام النازحين منذ السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في أعقاب المنخفض الجوي الأخير.

وكشفت البيانات الرسمية أن 12 ساعة فقط من الأمطار الغزيرة كانت كافية لإغراق نحو 70 ألف خيمة مطلع الأسبوع الماضي بمختلف مناطق قطاع غزة، تضم أكثر من 300 ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وفقًا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي.

وامتدت تداعيات المنخفض الجوي، المصحوب برياح شديدة وعواصف، لتخلف أضرارًا مادية وعينية جسيمة ومقدّرة بنحو 3 ملايين دولار، وسط تسجيل إصابات متفاوتة.

وتلقت طواقم الدفاع المدني أكثر من 2166 نداء استغاثة منذ بدء المنخفض، في وقت أكدت فيه فرق الإنقاذ عجزها التام عن مواجهة حجم الكارثة بمفردها نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمعدات.

ولا تتوقف المخاطر عند الغرق، إذ حذر المكتب الإعلامي من احتمال انهيار عشرات المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، مما يضاعف التهديدات المحيطة بالسكان.

واستشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب 6 آخرون بعضهم في حالة حرجة جدًا، مساء الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ إثر انهيار جرف رملي على خيمة لعائلتين في مخيم حاووز البركة، جنوبي مدينة دير البلح، وسط ظروف مأساوية خلّفتها حرب الإبادة.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن الحلول المؤقتة واقتصار التوريد على الخيام التقليدية لا يوفران الحد الأدنى من الحماية المطلوبة للأسر النازحة خلال فصل الشتاء.

وتتطلب إدارة الأزمة انتقالاً عاجلاً نحو الحلول الأكثر استدامة عبر تكثيف التنسيق الدولي لإدخال مستلزمات البناء والإيواء المعزز، وتوسيع نطاق مشاريع الترميم السريع للحد من المخاطر الإنسانية الناجمة عن الظروف الجوية.