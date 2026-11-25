طالب الخبير البيئي في مركز العمل التنموي "معا" الدكتور عقل ابو قرع بمراجعة متواصلة لنوعية المبيدات المستخدمة في بلادنا، وبان يتم اتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق قوانين رادعة بحق من يقوم بتهريب مبيدات خطيرة ومحظورة الى بلادنا، وكذلك الى تشديد الرقابة وحملات التفتيش على استيراد وأماكن تخزين المبيدات وعلى محلات بيع المبيدات، وذلك في ظل نتائج بحث معمق لمعهد الصحة الأمريكي الوطني تم نشره في 20 من الشهر الحالي "تشرين الثاني"، يربط بين استعمال مبيد الأعشاب " رواند أب أو جلايفوسيت" المنتشر استعماله في العالم بشكل كبير واحتمال الإصابة بسرطان الدم.

ودعا الى المراجعة الدورية وبشكل موضوعي لأنواع وكميات المبيدات المستخدمة في بلادنا، سواء اكانت تلك التي تستخدم في الزراعة ومن ضمنها مبيدات الأعشاب او التي يتم استعمالها في مجالات الصحة العامة، بحيث يتم تحديث قائمة المبيدات المستعملة في بلادنا بناء عل نتائج الدراسات والابحاث المتعلقة بالمبيدات والتي يتم نشرها عالميا بشكل متواصل، في ظل صدور العديد من الدراسات والابحاث العالمية التي تربط ازدياد حالات السرطان مع استخدام مبيدات كيميائية، كما أشار التقرير الحديث حول مبيد ال "راوند أب".

انتشار امراض السرطان

واشار د. أبو قرع الى تقارير وزارة الصحة الفلسطينية التي تؤكد التصاعد الكبير في نسبة الاصابة بالأمراض السرطانية، والتي تشير الى ان الامراض السرطانية باتت تشكل المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وان أكثر امراض السرطان انتشارا هي سرطانات الرئة والثدي، وان بعض الدراسات تشير الى تزايد حالات السرطان في المناطق الزراعية المكثفة في مختلف انحاء العالم.

وبين ان هناك اثار صحية بعيدة المدى للمبيدات، وهذا هو الأخطر، حيث يتعرض الإنسان إلى كميات قليلة من المبيدات، سواء من خلال التواجد في البيئة المحيطة أو من خلال بقايا الطعام، ومع الزمن تبدأ الآثار السلبية تظهر على شكل أمراض خطيرة، كالأمراض العصبية، امراض السرطان، أمراض الجهاز التنفسي، والتشوهات الخُلقية عند الأطفال، خاصة أن العديد من المبيدات تنتقل من الأم إلى الجنين من خلال الحبل السري، وما لذلك من عواقب وخيمة بعيدة المدى.



الاستخدام الخاطئ للمبيدات

واضاف د. ابو قرع ان هناك اثار على البيئة للاستخدام الخاطئ للمبيدات، حيث يتم إدخال المبيدات إلى البيئة من قبل الإنسان وخاصة إلى الحقل، ولكن هذه المبيدات تبقى وتنتقل في النظام البيئي، فمنها ما ينتقل خلال حبيبات التربة ومن ثم إلى المياه، وخاصة المياه الجوفية ويلوث مخزون المياه المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، ومن المبيدات من يتطاير إلى الهواء ويلوث الهواء الذي نستنشق، ومنها من يبقى في المحصول ويتراكم (خاصة المبيدات التي تتحلل بصعوبة او خلال فترة زمنية طويلة والتي لها فترة امان طويلة) ومن ثم يتم استهلاكه مع المحصول من قبل الإنسان، ومن المبيدات ما يبقى لفترات طويلة في التربة وبالتالي يؤثر على خصوبتها وإنتاجيتها وحتى عدم إمكانية زراعتها بمحاصيل معينة.