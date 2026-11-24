وطن للأنباء: تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف اغتيال قيادات بارزة في النظام الإيراني، ضمن مقترح يدفع به مسؤولون أميركيون لإبعاد من تصفهم واشنطن بـ"المتشددين"، وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب، وسط انقسام داخل الإدارة بشأن جدوى هذه الخطوة وتداعياتها المحتملة.

وبحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، نقلًا عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، فإن مؤيدي الخطة داخل الإدارة يرون أن اغتيال قيادات إيرانية قد يتيح لترامب إنهاء الحرب، ويوجه رسالة إلى بقية المسؤولين في طهران مفادها أن واشنطن قادرة على تحديد مواقعهم واستهدافهم في أي وقت.

انقسام داخل الإدارة وتحذيرات من تداعيات التصعيد

في المقابل، يحذر معارضو المقترح من أن استهداف القيادات الإيرانية قد يدفع المسؤولين المتبقين إلى تبني مواقف أكثر تشددًا، ويقوض مصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى إنهاء الحرب.

كما حذر قادة عسكريون أميركيون من أن تنفيذ مثل هذه العمليات قد يعرض مسؤولين أميركيين لمخاطر انتقامية أكبر.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقل مؤخرًا للإقامة في قاعدة عسكرية بمنطقة واشنطن، على خلفية تهديدات أمنية من إيران.

ترامب يدرس خيارات عسكرية متعددة

ولم يتخذ ترامب قرارًا نهائيًا بشأن الخطوات المقبلة، فيما عاد مقترح استهداف القيادات الإيرانية إلى دائرة النقاش خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كان مطروحًا منذ فترة ضمن الخيارات العسكرية المقدمة إليه.

وتشمل البدائل التي يدرسها الرئيس الأميركي استئناف عمليات قتالية واسعة، أو شن هجمات على منشآت عسكرية وبنى تحتية إيرانية، مع إمكانية إعلان تحقيق انتصار أميركي في الحرب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تبادل ضربات محدودة بين واشنطن وطهران بصورة شبه يومية.

منشآت نفطية ونووية ضمن الأهداف المحتملة

ومن بين الأهداف المحتملة التي يجري بحثها منشآت نفطية في جزيرة خرج، وبنى تحتية لقطاعي النفط والغاز في جزيرة قشم، إضافة إلى منشآت تخصيب اليورانيوم في موقع "جبل فأس".

وكانت القوات الأميركية قد نفذت مؤخرًا ضربات في جزيرة قشم، شملت استهداف دفاعات جوية إيرانية.

معلومات استخباراتية إسرائيلية لدعم العمليات

وبحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، فإن تنفيذ عمليات اغتيال القيادات الإيرانية يتطلب معلومات استخباراتية بالغة الدقة، تتيح تحديد مواقع المستهدفين وعزلهم قبل تنفيذ الضربات.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تعتمد في العمليات الحساسة داخل إيران على معلومات استخباراتية إسرائيلية، إلى جانب قدراتها الاستخباراتية الخاصة.

اغتيال خامنئي وتولي نجله القيادة

ويأتي تجدد النقاش بشأن استهداف القيادات الإيرانية بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين، في الضربات الافتتاحية للحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وتولى نجله مجتبى خامنئي القيادة في آذار/ مارس الماضي، وسط تقديرات أميركية بأنه أكثر تشددًا من والده.

وكان ترامب قد قال للصحافيين، الجمعة: "نعرف الكثير عما يحدث في إيران. نعرف كل ما يقولونه. نعرف من هم وأين يوجدون"، فيما ألمح إلى أن أي عملية عسكرية كبيرة جديدة قد تأتي بعد بداية العام المقبل.

واشنطن تؤكد امتلاك خيارات متعددة

وفي تعليقه على التقرير، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة "تتمتع بموقع قوة بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وتدهور الاقتصاد الإيراني".

وأكد استمرار الحصار البحري والعمليات التي تستهدف طرق الإمداد الإيرانية، مشيرًا إلى أن ترامب يمتلك خيارات متعددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



المصدر:عرب 48