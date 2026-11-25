وطن للأنباء: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات المجازر الدموية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 13 مواطناً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تصعيد إجرامي يؤكد إصرار حكومة الطغمة الفاشية على مواصلة حرب الإبادة والقتل، والاستهتار بالجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الحرب.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل وطن نسخة منه، أن هذه المجازر تمثل تحدياً سافراً لمجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والوسطاء، واستخفافاً بالإرادة الدولية والرأي العام العالمي المطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتكشف أن حكومة الاحتلال تتعامل مع الاتفاقات والقرارات الدولية باعتبارها غطاءً لمواصلة جرائمها وفرض وقائعها بالقوة.

وحمّلت الجبهة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعرانه المتطرفين بن غفير وسموتريتش المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن تفجير الأوضاع في القطاع، ومواصلة ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يمنح حكومة الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة شلالات الدم.

وأكدت الجبهة أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد في مواجهة الإبادة والتجويع والتعطيش والتهجير، لم ولن يتخلى عن حقوقه الوطنية، وأن ما قدمته المقاومة من التزامات، بما فيها تسليم الأسرى الإسرائيليين والتعامل مع خطة خارطة الطريق، كان يفترض أن يقابله التزام إسرائيلي بوقف العدوان، لا مواصلة القتل اليومي والإبادة وفرض المزيد من الوقائع الميدانية.

وشددت الجبهة على أن الحكومة الفاشية تواصل فرض الوقائع الميدانية وتوسيع ما يسمى «الخط الأصفر»، وحشر النازحين في مساحة لا تتجاوز 35% من قطاع غزة، وإجبارهم على العيش في مبانٍ آيلة للانهيار وخيام مهترئة تغمرها مياه الأمطار، وسط العواصف والبرد وأمواج البحر، وفي ظل انهيار البنى التحتية الصحية والبيئية والتعليمية وشبكات المياه والصرف الصحي، وانتشار الأوبئة والأمراض.

ودعت الجبهة مجلس السلام إلى ترجمة المواقف والتعهدات التي أعلنها أمام مجلس الأمن الدولي، بما فيها التصريحات الصادرة عن أحد مستشاريه غرونباوم، إلى خطوات عملية وملزمة، باعتبارها استحقاقات تفرض عليه تحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو السماح بمزيد من التسويف.

وشددت الجبهة على ضرورة ممارسة ضغط دولي فعلي وملزم على حكومة نتنياهو لإجبارها على وقف العدوان وانتهاكات وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وفتح جميع المعابر دون قيود، وضمان سفر المرضى والجرحى، والتدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية والوقود والأدوية ومواد الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلّم مسؤولياتها وتوفير الدعم المالي اللازم لها.

كما أكدت الجبهة ضرورة إطلاق ورشة عمل عاجلة لإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية والبيئية والاستشفائية، والبدء بمرحلتي التعافي وإعادة الإعمار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن استمرار المجازر والقتل والحصار لا يمكن أن يشكّل بديلاً عن الحل السياسي، وأن المجتمع الدولي ومجلس السلام أمام اختبار حقيقي لمسؤولياتهما: إما التحرك لوقف جرائم الاحتلال وإنقاذ مواطني غزة، أو تحمّل المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية وتداعياتها.