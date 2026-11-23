كتب د. عدنان ملحم : “لا أكتب إليك بصفتي خبيرة في التربية أو مناهج التعليم ، بل بصفتي أماً تعيش كل يوم تفاصيل رحلة تعليم أبنائها ، وترى بأم عينيها ما أصبح يثقل كاهل الطالب والأسرة معاً .

أريد أن أسألك ، وأسأل من خلالك وزارة التربية والتعليم: كيف يُعقل أن يقضي الطالب ست ساعات في المدرسة ، ثم يعود إلى بيته ليبدأ رحلة تعليم ثانية تستغرق ثلاثاً أو أربع ساعات أخرى ، وربما أكثر ؟ .

كيف يستطيع المعلم أن يشرح درساً خلال 40 أو 45 دقيقة ، بينما يحتاج الطالب في البيت أحياناً إلى ساعة أو ساعة ونصف حتى يفهم الدرس نفسه ، ويراجعه ويحفظه ، بمساعدة أمه أو أبيه ؟ .

تخيّل يا دكتور أن لدى الطالب خمس أو ست مواد دراسية ، ولكل مادة واجبات ودروس تحتاج إلى شرح ومراجعة وحفظ . هنا تبدأ معاناة الأمهات تحديداً ؛ فالكثير منهن يجدن أنفسهن أمام مهمة يومية لا تقتصر على متابعة الأبناء ، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة شرح الدروس وتبسيطها وتعليمها من جديد . وكأن الأم أصبحت المعلمة الأساسية في البيت ، فيما لم يعد دور المدرسة كافياً لإيصال المعرفة إلى الطالب .

والأمر الأكثر إثارة للقلق أن كثيراً من الأمهات يشعرن بأن المناهج الدراسية أكبر من مستوى أبنائهن وقدراتهم على الاستيعاب ، وأن بعض الدروس تتطلب جهداً ووقتاً لا يتناسبان مع أعمارهم ومرحلتهم الدراسية . فهل المشكلة في قدرات الأطفال ، أم في حجم المناهج وطريقة إعدادها وتقديمها ؟ .

ويبدو أن منظومتنا التعليمية ما زالت أسيرة تصورات ومناهج وُضعت في عالم مختلف ، قبل الثورة الهائلة التي أحدثتها الأجهزة الذكية ، بما تتيحه من مصادر معرفية ومكتبات رقمية وأفلام علمية وتجارب تعليمية تفاعلية ، وقبل التحولات الكبرى التي فرضها الذكاء الاصطناعي على العالم . نحن أمام عالم تتغير فيه طرق الوصول إلى المعرفة وإنتاجها وفهمها ، بينما لا يزال تعليمنا في كثير من جوانبه يعتمد على التلقين والحفظ والاستظهار . فكيف نُعِدّ أبناءنا لمستقبل رقمي متسارع بعقلية تعليمية تنتمي إلى عالم مضى ؟ .

لقد أصبحنا ، نحن الأمهات ، نعود إلى مقاعد الدراسة مع أبنائنا . نشرح ونفسّر ونبسط ونحفظ ونتابع ، وكأن الدوام المدرسي لم يعد كافياً للتعليم ، وكأن مهمتنا بعد انتهاء يوم العمل أن نبدأ دواماً آخر في البيت، ولكن هذه المرة بصفة معلمين .

لسنا ضد متابعة أبنائنا ، ولا نتهرب من مسؤوليتنا التربوية . نحن ندرك أن الأسرة شريك أساسي في التعليم ، لكن الشراكة لا تعني أن تتحول الأسرة إلى مدرسة بديلة ، ولا أن تصبح الأم مسؤولة عن استكمال ما لم تستطع المدرسة إنجازه خلال ساعات الدوام .

نريد أن يعود أبناؤنا من مدارسهم وقد فهموا دروسهم ، وأن يقتصر دورنا على المراجعة والمتابعة والمساعدة عند الحاجة ، لا أن نعيد تدريس المنهاج من أوله إلى آخره .

نحن لا نطلب تخفيف العلم عن أبنائنا ، ولا نريد لهم تعليماً أقل ، بل نريد تعليماً حقيقياً ، يفهم فيه الطالب ما يتعلمه داخل الصف، ويجد وقتاً لممارسة هواياته واللعب والجلوس مع أسرته ، وينام دون أن يحمل همّ الدرس والامتحان والواجب .

أرجوك أن توصل صوتنا إلى المسؤولين . افتحوا هذا الملف، وراجعوا المناهج وأساليب التدريس وحجم الواجبات والامتحانات . أعيدوا النظر في مدى تناسب المحتوى الدراسي مع أعمار الطلبة ومستوياتهم وقدراتهم على الاستيعاب . واسألوا أنفسكم: هل نعلّم أبناءنا حقاً، أم نحمّلهم فوق طاقتهم، وننقل عبء التعليم من المدرسة إلى البيت ؟ .

نعرف حجم تضحيات الطواقم التعليمية في فلسطين ، وما يحيط بها من فقر وضغوط وهموم ، ونرفع القبعات لكل معلم ومعلمة يواصلان رسالتهما في هذه الظروف القاسية . لكننا نكتب أيضاً من قلب وجعنا وهمومنا وعجزنا أمام ما يواجهه أبناؤنا وأسرنا ، مطالبين بإنصاف المعلم والطالب والأسرة معاً .

أبناؤنا ليسوا آلات للحفظ ، والأمهات لسن معلمات متفرغات ، والبيوت ليست مدارس مسائية .

نريد مدرسة تؤدي رسالتها ، ومعلماً يمتلك الوقت والأدوات الكافية للتعليم، وطفلاً لا يضطر إلى قضاء معظم يومه بين الكتب والدفاتر .

نريد مناهج تنمّي الفهم والتفكير والإبداع ، وامتحانات تقيس قدرة الطالب على الاستيعاب والتحليل ، وأنشطة مدرسية تفتح أمامه أبواب المعرفة والحياة ، وهيئات تدريسية قادرة على رعاية هذه المسارات ومتابعتها .

نريد أن نتحرر من سجون البصم والحفظ والاستظهار ، وأن ننتقل إلى تعليم يعلّم أبناءنا كيف يفكرون ، لا كيف يحفظون ثم ينسون .

هذه ليست شكوى أم متعبة فحسب ، بل صرخة أسرة تريد أن يتعلم أبناؤها دون أن يخسروا طفولتهم ، وأن تكون المدرسة مكاناً للتعليم وبناء الشخصية، لا بداية يوم طويل من الإرهاق يمتد من الصف إلى البيت”.