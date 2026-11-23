كتب الدكتور وسيم وني: من تراجع الحضور السكاني إلى محاصرة الكنائس والاستيلاء على الأوقاف وتقييد الشعائر الدينية تتكشف ملامح سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود المسيحي العربي في القدس المحتلة، في مسعى لتغيير هوية المدينة وتفريغها من تنوعها التاريخي والحضاري.

فلم يعد استهداف المسيحيين الفلسطينيين مجرد اعتداءات متفرقة وحسب بل أصبح جزءاً من مسار متصاعد من الإجراءات التي تطال السكان وممتلكاتهم ومؤسساتهم الدينية وتضع مستقبل حضورهم أمام تحديات بالغة الخطورة وتتعدد أدوات هذا الاستهداف بين التضييق المعيشي والقانوني ومحاولات السيطرة على الأملاك الكنسية وفرض القيود على الوصول إلى المقدسات وممارسة الطقوس الدينية في إطار واقع احتلالي يسعى إلى فرض معادلات سكانية ودينية جديدة ، وتكمن خطورة هذه السياسات في أنها تستهدف أحد المكونات الأصيلة للهوية العربية الفلسطينية للقدس فالوجود المسيحي ليس مجرد حضور ديني بل جزء لا يتجزأ من تاريخ المدينة وشخصيتها الحضارية وذاكرتها الوطنية، التي تشكلت عبر قرون من التفاعل والتعايش بين مختلف مكوناتها.

"انحسار الحضور المسيحي… مؤشرات تكشف حجم التحول"

تعكس الأرقام حجم التراجع الذي أصاب المجتمع المسيحي في القدس خلال القرن الماضي إذ انخفضت نسبة المسيحيين من نحو 25% من سكان المدينة عام 1922 إلى قرابة 1.56% من مجموع سكان القدس بشطريها حتى نهاية عام 2023 وتشير التقديرات إلى أن عددهم يبلغ نحو 15 ألفاً و300 شخص، بينهم قرابة 13 ألفاً و100 فلسطيني فيما يتوزع العدد المتبقي بين أجانب ووافدين ، ولا يمكن فصل هذا التراجع عن الظروف التي يعيشها المقدسيون نتيجة سياسات تمس حقهم في الإقامة والاستقرار والعمل والتوسع العمراني ومن أبرزها إخضاعهم لنظام الإقامة بدلاً من المواطنة واستخدام معيار «مركز الحياة» ذريعة لسحب إقامات آلاف الفلسطينيين، إلى جانب القيود على البناء والتوسع السكني والتحكم في حركة السكان وفرض الأعباء الضريبية والاقتصادية المرتفعة ، وتؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى إضعاف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتضييق الخيارات أمام العائلات الشابة وتعزيز عوامل الهجرة القسرية وغير المباشرة بما يهدد قدرة الأجيال الجديدة على البقاء في مدينتها والحفاظ على منازلها وممتلكاتها وارتباطها التاريخي بها.

"الممتلكات الكنسية… استهداف يتجاوز حدود الملكية"

بالتوازي مع الضغوط السكانية تتعرض الأوقاف والممتلكات الكنسية لمحاولات متزايدة للسيطرة والاستحواذ رغم قيمتها التاريخية والجغرافية إذ تشكل نحو 28% من أراضي الأوقاف في الشطر الشرقي من القدس المحتلة ، وتتنوع أساليب الاستهداف بين محاولات تمرير صفقات طويلة الأمد والضغوط المالية والقانونية على المؤسسات الكنسية وتوظيف الضرائب العقارية ولا سيما ضريبة «الأرنونا»، لفرض أعباء تستنزف موارد الكنائس وتحد من قدرتها على حماية ممتلكاتها ومواصلة دورها الديني والاجتماعي والإنساني ، ولا تقتصر أهمية هذه الأوقاف على قيمتها العقارية والاقتصادية فهي امتداد تاريخي للحضور المسيحي الفلسطيني وجزء أساسي من النسيج العمراني والاجتماعي للقدس وذاكرتها الدينية والوطنية لذلك فإن المساس بها يتجاوز النزاع على الملكية ليطال ركناً أساسياً من أركان الوجود العربي الفلسطيني في المدينة ، ويضاف إلى ذلك تصاعد الاعتداءات على رجال الدين والرهبان والمؤسسات المسيحية من الإساءات اللفظية والبصق إلى تخريب الممتلكات والاعتداء على المقابر والرموز الدينية الأمر الذي يخلق بيئة طاردة ويعزز شعور المجتمع المسيحي بأنه مستهدف في مدينته خصوصاً في ظل تصاعد المناخ السياسي المتشدد في إسرائيل.

"حرية العبادة والمقدسات في دائرة الاستهداف"

وهنا لم تسلم المقدسات المسيحية والمناسبات الدينية من القيود الإسرائيلية إذ أصبحت المشاركة في بعض الشعائر والاحتفالات مرتبطة بإجراءات تحد من حرية الوصول والحركة وشهدت كنيسة القيامة خلال السنوات الأخيرة إجراءات إغلاق وتشديد أمني وقيوداً على أعداد المشاركين في المناسبات الكبرى ولا سيما احتفالات سبت النور وعيد الفصح كما يواجه الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة صعوبات في الوصول إلى القدس بسبب قيود الحركة والتصاريح ما يحرم كثيرين من ممارسة حقهم الطبيعي في الصلاة والمشاركة في المناسبات الدينية داخل مقدساتهم وتمتد هذه القيود في بعض الحالات إلى المسيحيين القادمين من الخارج ، كما أن تحويل الوصول إلى الأماكن المقدسة إلى امتياز تحكمه التصاريح والإجراءات الأمنية يشكل مساساً مباشراً بحرية العبادة ويعمق الفصل بين القدس ومحيطها الفلسطيني ويضعف الروابط الدينية والاجتماعية التي حافظت عليها المدينة عبر الأجيال كما يندرج ضمن محاولات فرض رواية أحادية على القدس وتجاهل تاريخها العربي الفلسطيني وتنوعها الديني والثقافي، الذي يشكل الوجود المسيحي أحد أبرز شواهده الحية.

"حماية الوجود المسيحي مسؤولية وطنية جامعة"

تفرض هذه التحديات ضرورة تحرك فلسطيني وكنسي وحقوقي أكثر فاعلية وتكاملاً لحماية الإنسان والمقدسات والأوقاف وتعزيز صمود المجتمع المسيحي وتفعيل الدور الوطني للكنائس ومؤسساتها في الدفاع عن حقوق أبناء القدس وممتلكاتهم ، ويتطلب ذلك تطوير آليات قانونية وتوثيقية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية وإعداد ملفات موثقة بشأن الاعتداءات على الأفراد والمؤسسات والأوقاف ومتابعتها أمام الجهات الحقوقية والدولية المختصة إلى جانب تعزيز الشراكة بين المرجعيات الدينية والمؤسسات والقوى الفلسطينية بما يحمي الممتلكات الكنسية من محاولات الاختراق والتسريب كما تبرز أهمية توسيع التواصل مع الكنائس العالمية والمؤسسات الدولية وتفعيل التحرك الدبلوماسي والإعلامي لفضح الاعتداءات على المقدسات وحرية العبادة وتسليط الضوء على الأعباء المالية والقانونية المفروضة على المؤسسات الكنسية وحشد موقف دولي يضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات والأوقاف ، ويشكل الإعلام الرقمي والمنصات الدولية مساحة أساسية لتقديم الرواية الفلسطينية المدعومة بالوثائق والشهادات والأرقام وتعريف الرأي العام العالمي بما يتعرض له المسيحيون من أبناء شعبنا الفلسطيني، بعيداً عن محاولات فصل قضيتهم عن سياقها الوطني والإنساني.

ختاماً إن استهداف الوجود المسيحي العربي في القدس ليس قضية طائفة أو مؤسسة دينية فحسب بل هو وجه من وجوه المعركة الأوسع على هوية المدينة ومستقبلها وقضية شعب يدافع عن تاريخه وأرضه وحقوقه ومقدساته.

فالقدس التي احتضنت المسلمين والمسيحيين عبر تاريخها لا يمكن اختزالها في هوية واحدة أو رواية أحادية، وحماية مسيحييها وصون كنائسهم وأوقافهم ومقدساتهم مسؤولية وطنية فلسطينية جامعة تتجاوز الاعتبارات الدينية إلى الدفاع عن جوهر الهوية العربية الفلسطينية للمدينة.

فالقدس تبقى القدس بأهلها وتاريخها وتنوعها ولا يمكن صون هويتها إلا بحماية حق جميع أبنائها مسلمين ومسيحيين، في البقاء فيها أحراراً، وصون مقدساتهم وإرثهم الحضاري وضمان استمرار حضورهم جيلاً بعد جيل