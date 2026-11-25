وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين بينهم طفل، خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مدينة نابلس ومخيم العين وبلدات وقرى عدة في محافظة الخليل، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتداءات بالضرب والتنكيل بالمواطنين.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد علي أخلاوي صبارنة (17 عاما)، والشاب يزن يوسف حسين صبارنة (21 عاما)، عقب اقتحام بلدة بيت أمر شمال المحافظة بأكثر من 100 جندي وعدد من الآليات العسكرية.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة، بأن قوات الاحتلال فتشت عشرات المنازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا، وحطمت عددا من أبوابها الرئيسية، كما أخضعت مواطنين للتحقيق الميداني واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي خلال اقتحامها البلدة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين في بلدة الشيوخ وقرية واد الشاجنة، وهم صلاح محمود الحلايقة وهمام رائد الحلايقة من بلدة الشيوخ، ومحمد حاتم عمرو وساهر أنور عمرو من قرية واد الشاجنة التابعة لبلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى جهة غير معلومة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها وضربهم والتنكيل بهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أبو الحكم الشخشير من حي العامرية، والشاب تيسير صبحي مبروك من مخيم العين، عقب اقتحام أحياء المعاجين وشارع السكة والعامرية والسوق الشرقي وخلة العامود، ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.