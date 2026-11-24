الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة من طراز "لوكاس" غرب المضيق وأخرى من طراز MQ-9 شرقه

وطن للأنباء: أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيّرتين أميركيتين فوق مضيق هرمز، في عمليتين منفصلتين نفذتهما منظومات الدفاع الجوي التابعة له.

ونقلت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت، قبل ساعات، طائرة مسيّرة من طراز "لوكاس" تابعة للولايات المتحدة، فوق الجزء الغربي من مضيق هرمز، إثر ما وصفته باتخاذ إجراء في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن طائرة مسيّرة أخرى من طراز MQ-9 أُصيبت في عملية منفصلة، أثناء تحليقها في أجواء شرق مضيق هرمز، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطها.

وأشار الجيش الإيراني إلى أن العمليتين نُفذتا في إطار شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد.