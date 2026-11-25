وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو خلال ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.