وطن للأنباء: شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما هبطت بأكثر من 2% خلال الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3544.54 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3542.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.2% إلى 40.79 دولارًا للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.7% إلى 1267.65 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 0.3% إلى 851.25 دولارًا.