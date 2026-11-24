وطن للأنباء: قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن التقرير الصادر عن منظمة أوكسفام الإنسانية يكشف بصورة دقيقة وخطيرة حجم الكارثة البيئية التي يتعرض لها قطاع غزة نتيجة الجرائم الإسرائيلية، وما خلفته من تلوث واسع النطاق شمل 99% من أراضي القطاع، فضلاً عن تلوث الهواء والمياه، إلى جانب الأضرار الفادحة الناجمة عن استخدام أكثر من مئتي ألف طن من المتفجرات، وتدمير أكثر من 90% من المنازل والمؤسسات والمنشآت في القطاع.

وأضاف البرغوثي أن الجرائم التي وصفها تقرير أوكسفام بأنها جرائم حرب بيئية تشكل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في إطار مخططات تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني وتهجير السكان.

وأكد البرغوثي أن أخطر ما يكشفه التقرير هو أن آثار هذا الدمار البيئي والتلوث الخطير لن تقتصر على الحاضر، بل ستمتد لعقود طويلة، وستعاني منها أجيال فلسطينية عديدة قادمة، بما يهدد مقومات الحياة والصحة العامة وإمكانية إعادة إعمار القطاع.

ودعا البرغوثي إلى الإسراع في فرض العقوبات والمقاطعة الشاملة على إسرائيل، وإلزامها بوقف جرائمها ومحاسبتها على ما ارتكبته من تدمير بيئي واسع النطاق، وضمان تحملها المسؤولية عن إزالة آثار التلوث وإعادة تأهيل البيئة والبنية التحتية في قطاع غزة.

وشدد البرغوثي على أن خطورة هذه الكارثة تتفاقم مع استمرار حرب الإبادة والقصف الوحشي على قطاع غزة، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن فرض عقوبات وضغوط جدية وفاعلة لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها التي تجاوزت كل الحدود.