وطن للأنباء: قتل شاب إثر شجار عنيف اندلع بالقرب من بلدة الرام شمال القدس، فجر اليوم الأربعاء، وسط شبهات بمشاركة أشخاص من سكان شرقي القدس والضفة الغربية في الحادثة.

وقالت شرطة الاحتلال إن أحد المشاركين في الشجار انهار في المكان، قبل أن يُعلن عن وفاته، وفق المعلومات الأولية.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 190 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية بالداخل المحتل، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى شرطة وحكومة الاحتلال، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية سلطات الاحتلال مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.

المصدر: عرب 48