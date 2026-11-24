وطن للأنباء: أعربت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني المؤسسة والعضوة في المجلس التنسيقي عن رفضها القاطع لما شهدته جلسة المجلس، المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الثاني 2026، من ممارسات وإجراءات وصفتها بغير المسبوقة، معتبرة أنها تشكل خروجاً عن الأعراف المؤسسية والتوافقية التي حكمت عمل المجلس على مدار خمسة وعشرين عاماً.

وأكدت المؤسسات، في بيان صدر عنها وصل وطن نسخه عنه بشأن مستجدات المجلس التنسيقي، أن المجلس يشكل إطاراً تنسيقياً بين مؤسسات مستقلة، وليس جسماً تمثيلياً بديلاً عنها أو سلطة تعلو عليها، مشددة على أن العلاقة بين المؤسسات تقوم على الشراكة والتوافق واحترام استقلاليتها.

وأشارت إلى أنه رغم الاعتراضات الصريحة التي أبدتها مؤسسات عديدة على جدول أعمال الاجتماع ومشروع النظام الداخلي الجديد، والتحفظات الخطية التي وجهت مسبقاً إلى أمانة السر، جرى الإصرار على مناقشة المشروع دون إتاحة المجال لحوار مؤسسي جاد بشأن الاعتراضات المطروحة.

وأضاف البيان أن إدارة الجلسة اتسمت بالتفرد والتحكم بمجريات النقاش، وعدم احترام حق المؤسسات في التعبير عن مواقفها، بما في ذلك المعاملة التي تعرض لها ممثل مركز التجارة الفلسطيني «بال تريد»، الأمر الذي ترافق مع انسحاب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين من الاجتماع احتجاجاً على ذلك.

وشددت المؤسسات على وحدة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية وتكامل عملها، مؤكدة أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما القطاع الخاص، يشكل أولوية في جهودها وتحركاتها على المستويين المحلي والدولي، كما أعلنت تضامنها مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاع، وانضمامها إلى البيان الصادر عنها بشأن ما تعرض له ممثلوها من ممارسات إقصائية خلال الاجتماع.

ورفضت المؤسسات إشراك أشخاص أو جهات لا تتوافر لهم الصفة التمثيلية المعتمدة في اتخاذ قرارات تمس مستقبل المجلس، مؤكدة أن من يحضر دون تفويض أصولي من مؤسسته لا يمثل إلا نفسه، ولا يجوز الاعتداد بموقفه أو صوته باعتباره تعبيراً عن إرادة المؤسسة.

وحمّلت المؤسسات أمانة السر الحالية مسؤولية ما آلت إليه الجلسة من توتر وانقسام، وما ترتب عليها من مساس بالثقة والشراكة المؤسسية، مؤكدة أن دور أمانة السر تنسيقي، ولا يمنحها سلطة فوق المؤسسات الأعضاء.

وكانت في وقت سابق تصاعدت الخلافات داخل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، عقب دعوة أمين السر نصار نصار إلى اجتماع لبحث تعديلات النظام الداخلي، في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل المجلس وآليات إدارته والتمثيل داخله.

ورفضت ثلاث مؤسسات رئيسية التعديلات المقترحة، متمسكة بالإطار التوافقي القائم، فيما أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة رفضها مخرجات الاجتماع، متهمة القائمين عليه بإقصاء ممثليها ومنعهم من المشاركة الفعلية في النقاشات.

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نص البيان كاملا كما وصل وطن اضغط هنا