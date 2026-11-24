وطن للأنباء: أعلن حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير غولان، وقف المحادثات مع حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، احتجاجًا على المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في وقت اتفق فيه آيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على توقيع اتفاق ائتلافي بين حزبيهما.

خلاف بشأن حكومة وحدة مع نتنياهو

وقال حزب "الديمقراطيين"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، إن قرار وقف المحادثات جاء "على خلفية التقدم في الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، والتفاهمات مع الليكود بشأن تشكيل لجنة للتوافقات حول الانقلاب القضائي، وبالتوازي مع جمود المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير".

وكان غولان قد نشر بيانًا مماثلًا على حسابه في منصة "إكس"، قبل أن يحذفه بعد وقت قصير، فيما ظل البيان منشورًا على الصفحة الرسمية للحزب، دون صدور إعلان بالتراجع عن قرار وقف المحادثات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في حزب "الديمقراطيين" أن وقف المحادثات مع "يشار" يعكس "أزمة حقيقية"، مشيرة إلى أن الحزب "لم يعد مستعدًا" لقبول إدارة آيزنكوت مفاوضات متزامنة معه ومع الليكود، في ظل رفضه المشاركة في حكومة تضم حزب نتنياهو.

ولا يُستبعد أن يكون القرار خطوة تكتيكية لتحسين موقع "الديمقراطيين" في المفاوضات، وانتزاع حقائب وزارية رفيعة في الحكومة المقبلة حال تشكيلها، إلى جانب ممارسة ضغوط على آيزنكوت لتسريع تشكيل حكومة بديلة وإزاحة نتنياهو عن رئاستها.

خلافات حول قانون التجنيد تعرقل التفاهمات

وفي سياق المفاوضات الائتلافية، لا تزال قضية تجنيد الحريديين تشكل إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب.

وبحسب مصدر في حزب "يهدوت هتوراه"، يتمسك الحزب بإعفاء من يواصلون الدراسة الدينية من التجنيد دون فرض عقوبات عليهم، مقابل إخضاعهم للرقابة، وهي صيغة يعارضها رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، وغولان، ما يبقي عقبات سياسية وقانونية أمام التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، أفادت مصادر أخرى في "يهدوت هتوراه" بأن الفجوات في المفاوضات بين الأحزاب الحريدية ومعسكر آيزنكوت تقلصت إلى حد كبير، رغم استمرار الإشكالات القانونية المتعلقة بمقترح تسوية التجنيد، الذي لم تتضح تفاصيله بعد.

اتفاق ائتلافي بين آيزنكوت وليبرمان

وفي تطور موازٍ، أعلن حزب "يشار" أن رئيسه غادي آيزنكوت التقى مساء الثلاثاء رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، واتفقا خلال اللقاء على توقيع اتفاق ائتلافي بين الحزبين.

ولم يحدد بيان "يشار" موعد توقيع الاتفاق أو تفاصيل بنوده، فيما يأتي التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان في ظل استمرار الاتصالات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والمفاوضات المتوازية مع حزب الليكود والأحزاب الحريدية.



المصدر:"عرب 48"