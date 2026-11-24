رام الله – وطن للأنباء: أعلنت بحرية الجيش الإيراني، اليوم، اشتعال النيران في ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة، إثر اصطدامهما بلغم في منطقة شرق مضيق هرمز، في حادثة بحرية لم تتضح بعد ملابساتها كاملة.

وقالت بحرية الجيش الإيراني إن الناقلتين دخلتا المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، بالتزامن مع تعطل أنظمة التعريف والملاحة على متنهما.

واضاف "لن يفتح مضيق هرمز قبل أن تتحقق مطالبنا وعلى مالكي ناقلات النفط التنسيق مع قواتنا للعبور الآمن"

ولم تورد المعلومات الأولية تفاصيل بشأن هوية الناقلتين أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، كما لم تتضح بعد طبيعة الجهة التي تقف وراء وجود اللغم في المنطقة.