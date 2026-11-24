وطن للأنباء: استجابةً لمناشدة المزارعين في الأغوار الشمالية، وبعد ما تعرضوا له من عمليات هدم وإتلاف للمنشآت الزراعية ومخزون أعلاف الأغنام، نفّذ اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين حملة لتوزيع 68 طنًا من الأعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز صمود المزارعين، والوقوف إلى جانبهم، والمساهمة في حماية الثروة الحيوانية واستمرار مصادر رزق العائلات الزراعية.