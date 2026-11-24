«اللحمة يا على العيد يا على عزومة عرس، حتى لو مش معزوم». قالها الناس قديماً على سبيل الطرفة، وصارت اليوم وصفاً دقيقاً لحال كثير من الأسر الفلسطينية. فكيلو لحم الخاروف تجاوز 125 شيكلاً في بعض المناطق، ويستقر الآن عند نحو 110 شواكل، حتى خرجت جمعية حماية المستهلك ونشطاء في تشرين الأول الماضي بحملة «بلاها اللحمة». ومن يفتّش عن أسباب هذا الغلاء سيصل حتماً إلى ملف قديم ومعقّد اسمه الكوتا.

تبدأ الحكاية من بروتوكول باريس الاقتصادي الذي وُقّع في 29 نيسان 1994، وصار لاحقاً ملحقاً للاتفاقية المرحلية (أوسلو 2) عام 1995. يومها حصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على حق استيراد سلع بعينها بكميات متفق عليها وبجمارك تحددها هي. ووُزّعت هذه السلع على ثلاث قوائم: الأولى (A1) لما يُنتج في الأردن ومصر والدول العربية، والثانية (A2) لسلع معظمها غذائية من دول عربية وإسلامية وغيرها، والثالثة (B) لمستلزمات التنمية الاقتصادية، وهذه تخضع للمواصفات الإسرائيلية. وفي القائمتين الأوليين وردت الخراف والعجول الحية واللحوم المجمدة.

لكن اللجنة الاقتصادية المشتركة لم تجتمع منذ عام 2000، فبقيت الكميات على حالها تقريباً مع أن عدد السكان تضاعف. وللكوتا وجه آخر أقل شهرة: فإسرائيل تحصل، بموجب اتفاقياتها التجارية مع دول أخرى، على حصص استيراد معفاة من الجمارك أو بجمارك مخفّضة، ويُفترض أن ينال الجانب الفلسطيني 20% منها بحكم الغلاف الجمركي الواحد. وهذه غير حصص القوائم السلعية. ومع ذلك لا يوجد حتى اليوم ما يؤكد رسمياً أننا نحصل على هذه النسبة فعلاً، وهذا ما قاله ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية صراحة في جلسة استماع نظمها ائتلاف أمان في أيار 2025.

حين كنت مديراً لائتلاف أمان حاولت أن أنبش عميقاً في هذا الملف الغامض، فأعددنا تحقيقات استقصائية وعقدنا جلسات مساءلة. ثم جاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد بتقارير تدقيق ودراسات عن مخاطر الفساد فيه. ومع ذلك، أشعر أننا جميعاً لامسنا القشور فقط.

تقرير ديوان الرقابة لعام 2018 قال بوضوح إن أسعار سلع الكوتا لا تنعكس على السوق، وإنه لا توجد معايير واضحة وموثقة لتوزيع الحصص. ووجد شركات حصلت على حصص جديدة قبل أن تستورد حصصها السابقة كاملة، وطلبات استُقبلت قبل الإعلان الرسمي أو بعد انتهاء المهلة. وهيئة مكافحة الفساد تحدثت عن ضعف الشفافية، وعن غياب منصة إلكترونية علنية، وعن قرارات تُتخذ بالتقدير الشخصي.

والإنصاف يقتضي القول إن الحكومة حاولت أن تضبط الملف. ففي 31 تشرين الأول 2019، بعد أشهر من تحقيق «تبييض الحلال» الذي أعدّه أمان مع شبكة وطن، أقرّ مجلس الوزراء نظام المسالخ، وتُلزم المادة 21 منه بختم كل ذبيحة بختم يبيّن مصدرها وعمرها. وتضم لجنة الكوتا اليوم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة وعن ديوان الرقابة والجمارك والأجهزة الأمنية، وتتجدد عضويتها كل سنتين. وفي أيار 2025 نشرت وزارة الاقتصاد الوطني أسماء الشركات التي حصلت على كوتا اللحوم والخراف الحية وفتحت باب الاعتراض. وفي 7 تموز الماضي أقرّ مجلس الوزراء بالقراءة النهائية مشروع قرار بقانون للكوتا والقوائم السلعية، وأحاله إلى الرئيس لإصداره.

لكن المشكلة باقية. فنظام المسالخ لم يُطبّق حتى الآن، لأن أحداً لم يحدد الجهة المسؤولة عن الرقابة، ولأن شبهة تضارب المصالح حاضرة. واتفاقات خلية الأزمة مع وزارة الاقتصاد في نيسان الماضي، ومنها التمييز بين اللحم البلدي والمستورد بأختام مختلفة، بقيت حبراً على ورق حتى منتصف تشرين الأول على الأقل.

أين تذهب الإعفاءات؟

كم يكلّفنا ذلك؟ يقدّر الباحث الاقتصادي في معهد ماس مسيف مسيف أن ثمانية إلى عشرة مستوردين استفادوا من نحو 100 مليون شيكل سنوياً من الخزينة العامة، من دون أن يلمس المستهلك أثراً لذلك في الأسعار. وقدّر تحقيق لوكالة وطن في تشرين الأول 2024 متوسط الإعفاء السنوي بنحو 105 ملايين شيكل. أما هيئة مكافحة الفساد فوجدت أن عشرة مستوردين حصلوا عام 2023 على نحو 82% من الإعفاءات الجمركية للكوتا والقوائم السلعية، وأن سلع الكوتا، واللحوم الحمراء منها، تُباع بالسعر نفسه الذي تُباع به السلع التي دُفعت عنها الجمارك كاملة.

وفي الخراف الحية وحدها، يحسبها نقيب اللحامين عمر نخلة ببساطة: إعفاء بنحو 7 شواكل عن كل كيلو، أي قرابة 280 شيكلاً عن الخاروف الذي يزن 40 كيلوغراماً، ونحو 15 مليون شيكل في السنة عن خمسين ألف رأس.

فلماذا نُعفي المستوردين من الجمارك أصلاً إذا كان الإعفاء لا يخفّض سعراً ولا يحمي جيب مواطن؟ نعرف الجواب جميعاً وإن لم نقله بصوت عالٍ: مبالغ الإعفاء، وخصوصاً في اللحوم، تذهب إلى جيوب كبار التجار.

خمسون ألف رأس لسوق تحتاج مليوناً

الكوتا المعفاة من الجمارك اليوم 50 ألف رأس من الخراف الحية في السنة، وكانت 25 ألفاً في بروتوكول باريس. ويضاف إليها، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، 12,500 طن من اللحوم المجمدة، منها 7,500 للضفة و5,000 لغزة، و800 طن من لحوم الخراف المجمدة. أما العجول الحية فلا أجد لها كوتا معلنة بالرأس في الأرقام الرسمية.

في المقابل، يقول نقيب أصحاب الملاحم في الضفة عمر نخلة إن السوق يحتاج إلى نحو مليون رأس حتى يكتفي وتنخفض الأسعار. والإنتاج المحلي لا يغطي أكثر من 35 إلى 40% من حاجتنا من لحوم الخراف، ونحو 96% من العجول تأتينا من إسرائيل، ومعها قرابة 60% من الخراف، منها أو عبرها. وعدد الأمهات من الأغنام في الضفة هبط في سنة واحدة من نحو 200 ألف رأس إلى أقل من 150 ألفاً.

وحتى هذه الكوتا الصغيرة لا تتوزع على كثيرين. ففي الربع الأول من 2025 تقدّم تسعة مستوردين لكوتا الخراف الحية فحصلوا عليها جميعاً، ونقابة اللحامين تقول إن عدداً منهم يعود في النهاية إلى مالك واحد.

أسئلة برسم مؤتمر أمان

غداً الأربعاء، 25 تشرين الثاني، يعود مؤتمر ائتلاف أمان إلى كوتا اللحوم في إحدى جلساته. ولديّ أسئلة أضعها أمام المشاركين، وأبدأ بالأسعار مقارنة بالأردن الذي يستورد من المناشئ نفسها تقريباً:



• لماذا يُباع الخاروف المستورد عندنا بنحو ثلاثة أضعاف سعره في الأردن؟ نعم، استيرادنا يمر عبر موانئ الاحتلال وحجره البيطري وتصاريحه، وكل ذلك يرفع الكلفة، لكنه لا يفسر فجوة كهذه في سلعة معفاة من الجمارك. والأغرب أن المستورد صار يُباع بسعر يكاد يلامس سعر البلدي.

• لماذا لا يراقب أحد سعر اللحوم المجمدة؟ نقابة الملاحم تقول إن اتفاقاً مع المستوردين حدّد سعر الكيلو بما لا يزيد على 30 شيكلاً، أي نحو 7 دنانير. فمن يتابع تنفيذ هذا الاتفاق؟ وماذا يحدث لمن يخالفه؟

• لماذا يرفض تجار اللحوم والخراف وأصحاب المسالخ تطبيق نظام الأختام؟ سبع سنوات مرّت على إقرار نظام المسالخ، وما زال المستورد لا يُختم بختم يميّزه في رام الله والبيرة وغيرها. وما دام الختم غائباً، سيبقى المستورد يُباع على أنه بلدي وبسعر البلدي.

• لماذا تستمر الإعفاءات الجمركية وهي لا توفر لحماً بسعر معقول؟ فإما أن يُربط الإعفاء بسقف سعري ملزم يُراقَب فعلاً، وإما أن يُلغى ويعود المال إلى الخزينة.

• لماذا ندعم مربي الخاروف البلدي ونحميهم، ثم يتسرّب جزء من إنتاجهم إلى السوق الإسرائيلية؟ مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي قال إن نقاط التهريب رُصدت وإن المتورطين معروفون، وإن لم يقدّم رقماً للكميات. وفي جلسة أمان قالها ممثل إحدى شركات الأغذية بوضوح: بعض التجار باعوا خرافاً للسوق الإسرائيلية لأن الربح هناك أعلى.

• هل تعلم أن كيلو اللية وصل إلى نحو 90 شيكلاً، أي قرابة 21 ديناراً؟ اللحامون يردّون ذلك إلى ندرتها، وأنا أرى أن هذه الندرة لا تنفصل عن تهريب الخراف البلدية إلى إسرائيل، وعن الطلب الكبير على اللية في السوق الإسرائيلية.

• هل تعلم أن تجاراً ومستوردين أكدوا لائتلاف أمان أن جزءاً من خراف الكوتا نفسها يُهرَّب إلى إسرائيل؟ أي أن خرافاً دخلت بلا جمارك باسم المستهلك الفلسطيني، وانتهى بها المطاف في سوق أخرى.

• وهل تعلم أن مستوردين اشتكوا من ملاحقة وتأخير يرون أنهما متعمَّدان؟ يحدث ذلك، كما يقولون، في بلد الاستيراد، حيث يتم التبليغ -مثلاً- عن أعطال في سفن الشحن، ثم بعد انتهاء التطعيم في الحجر البيطري، حين يُطلب منهم تطعيم الخراف من جديد. فيفوتهم الموسم، كعيد الأضحى، وتُصرَّف أولاً الكميات المكدسة لدى تجار بعينهم. لا أملك أن أحكم على هذه الشهادات، لكنها تستحق تحقيقاً مستقلاً.

ما العمل؟

بقيت واقعة لا بد أن أرويها. بعد أن فتح ائتلاف أمان ملف كوتا اللحوم المستوردة، أيام حكومة الدكتور رامي الحمد الله، تعهّد أحد كبار المستوردين للائتلاف بأن يوفر اللحوم المستوردة المذبوحة في فلسطين للمستهلك بسعر بين 35 و38 شيكلاً للكيلو طوال العام، إن مُنح الكوتا كلها. واليوم يُباع اللحم المستورد بين 90 و110 شواكل.

صحيح أن الأسعار العالمية ارتفعت منذ ذلك الوقت، لكن الفارق أكبر من أن تفسره الأسعار العالمية وحدها. معنى ذلك أن هامشاً واسعاً يفصل بين الكلفة الحقيقية وما يدفعه المواطن، وأننا ما زلنا نحاول نبش قشور هذه القضية ولم ندخل إلى عمقها بعد.

ولن يُعالج هذا الملف من دون إجراءات وتدخلات مشددة. أولها أن يصدر القرار بقانون الخاص بالكوتا والقوائم السلعية ويُنشر، وأن تُطلق منصة إلكترونية تعلن أسماء المستوردين وحصصهم والكميات، والمالكين الحقيقيين للشركات لا المفوضين بالتوقيع فقط. وثانيها أن يُربط الإعفاء الجمركي بسقف سعري ملزم ومعلن، وأن تُسحب الحصة ممن يتجاوزه أو يبيعها من الباطن. وثالثها أن تُطبّق الأختام المميزة في كل المسالخ فوراً، وتُسمّى جهة رقابية واحدة مسؤولة عنها، ويُلاحق بشدة كل من يذبح خارج المسالخ.

ورابعها ملاحقة تهريب الخراف، البلدية منها وخراف الكوتا، إلى السوق الإسرائيلية، ومحاسبة المتورطين علناً. وخامسها أن نتحقق من حصتنا البالغة 20% من حصص الاستيراد الإسرائيلية، وأن نضغط لتحديث الكميات بما يتناسب مع عدد السكان. ويبقى بعد ذلك فتح تحقيق مستقل في شكاوى المستوردين من التأخير في الحجر البيطري، ودعم مربي الثروة الحيوانية دعماً حقيقياً بالأعلاف والتمويل الميسّر، حتى لا يبقى الاستيراد قدرنا الدائم.

ومن دون ذلك كله، ستبقى اللحمة عندنا «يا على العيد يا على عزومة عرس»، حتى لو لم نكن مدعوّين.