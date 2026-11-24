وطن للأنباء: أعلن مغني الراب الأميركي ماكليمور أن جولته الفنية "الحرية لفلسطين" جمعت 2,255,781 دولارا دعما للمنظمات الإنسانية والطبية والحقوقية والمجتمعية العاملة من أجل الفلسطينيين، بمشاركة آلاف المتضامنين و3884 متبرعا فرديا.

وأوضح ماكليمور، في تقرير نشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أن المبلغ جُمع من خلال التبرعات المباشرة ومبيعات التذاكر والمنتجات، إضافة إلى حملات جمع التبرعات التي نظمتها جهات شريكة.

وبحسب التقرير، بلغت التبرعات المباشرة نحو 352 ألف دولار، فيما وصلت عائدات مبيعات التذاكر، بعد خصم تكاليف الإنتاج، إلى 580 ألف دولار، وبلغت عائدات مبيعات المنتجات نحو 107 آلاف دولار، بينما جمعت المنظمات الشريكة أكثر من 1.21 مليون دولار عبر شبكاتها الخاصة.

وأشار التقرير إلى توزيع التبرعات المباشرة بالتساوي على 12 منظمة، من بينها صندوق إغاثة أطفال فلسطين، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمعونة الطبية للفلسطينيين، ومطبخ غزة الخيري، ومنظمتي "شفاء فلسطين" و"أنيرا"، إلى جانب مؤسسات وتحالفات حقوقية ومجتمعية أخرى.

وتضمنت الجولة فعاليات تضامنية شهدت مشاركة أطفال وعائلات فلسطينية أُجلوا من قطاع غزة لتلقي العلاج، وسط حضور جماهيري واسع عبّر عن تضامنه مع الفلسطينيين.

وجاءت الجولة بعد استبعاد ماكليمور من المشاركة في جولة المغني البريطاني إد شيران في أميركا الشمالية، عقب مواقف وتصريحات مؤيدة لفلسطين أدلى بها خلال حفلاته، وأدائه أغنيته الاحتجاجية "هيندز هول".

ويواصل ماكليمور التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال أعماله الفنية، ومن أبرزها أغنية "هيندز هول" التي أصدرها عام 2024، مستوحاة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، وتعهد بالتبرع بعائداتها لدعم العمل الإنساني الفلسطيني عبر وكالة "الأونروا".