رام الله - وطن للأنباء: لم يعد موسم قطف الزيتون في قرية الجبعة غرب بيت لحم يشبه المواسم التي عرفها أهلها على مدار سنوات طويلة. فالأرض التي كانت تجمع العائلات تحت أشجارها، حيث يتقاسم الكبار والصغار ساعات القطاف وإعداد الطعام وشرب الشاي، بات الوصول إليها اليوم محفوفاً بالخوف والمخاطر، فيما تترك عائلات كثيرة ثمارها معلّقة على الأشجار، عاجزة عن الوصول إليها أو حمايتها من السرقة والتخريب.

في الجبعة، لا تتوقف الحكاية عند موسم زراعي خسر المزارعون جزءاً كبيراً من محصوله، بل تمتد إلى علاقة عائلات بأرض زرعتها ورعتها عبر الأجيال، وأصبحت اليوم مهددة بفقدان مصدر رزقها وذاكرتها وامتدادها في المكان، بفعل إغلاق الطرق والبوابات والاعتداءات المتكررة وقيود الوصول إلى الأراضي الزراعية.

وجاء إنتاج الفيلم لمعهد أريج للأبحاث التطبيقية ضمن برنامج لتوثيق انتهاكات إسرائيل والمستوطنين بحق المزارعين خلال موسم قطف الزيتون في محافظة بيت لحم، بتنفيذ من شبكة فلسطين الإخبارية.

قصص ونماذج صمود للمزارعين

يقول المزارع عزات أبو لطيفة، البالغ من العمر 82 عاماً، إن علاقته بأرضه تعود إلى عام 1964، حين زرع هو ووالده أشجار الزيتون، قبل عام 1967. وعلى امتداد عقود، لم تكن تلك الأشجار بالنسبة إليه مجرد مصدر للزيت والمحصول، بل جزءاً من حياة العائلة وتاريخها.

يمتلك أبو لطيفة أرضاً تبلغ مساحتها نحو 25 دونماً، كانت تضم قرابة 350 شجرة زيتون، اعتنى بها لسنوات طويلة، قبل أن تتعرض لاعتداءات متكررة أدت إلى اقتلاع وتدمير عدد كبير منها. ويقول إن نحو 150 شجرة اقتُلعت بعد سنوات من زراعتها ورعايتها، فيما لم يتبقَّ سوى قرابة 200 شجرة.

ويستعيد المزارع محطات الاعتداء على أرضه، بدءاً من عام 2012، حين قطع مستوطنون الأشجار باستخدام المناشير. لكنه لم يتخلَّ عنها، فعاد إلى الأرض وواصل تقليم الأشجار وريّها والعناية بها حتى استعادت عافيتها ونمت من جديد.

غير أن الاعتداء تكرر عام 2016، عندما قُطعت الأشجار مرة أخرى، وسُكبت عليها مواد وصفها بالحارقة، ما أدى إلى إتلافها وإضعافها. ثم جاء اعتداء آخر، يرجح أنه وقع عام 2019 أو 2021، وشمل اقتلاع أشجار ووضعها في حفر داخل الأرض، الأمر الذي حال دون تمكنه من إعادة زراعتها.

ورغم ما تعرضت له أرضه، لا يزال أبو لطيفة يتحدث عن أشجار الزيتون المتبقية التي تحمل ثمارها، لكنه لم يعد قادراً على الوصول إليها أو الاعتناء بها كما كان يفعل سابقاً، خوفاً من الاعتداء أو الطرد.

ويقول إن التفكير في الذهاب إلى أرضه بات يسبب له حزناً شديداً، بعدما تحولت الأشجار التي زرعها ورعاها إلى مكان يصعب الوصول إليه. ويختصر علاقته بالزيتون بعبارة تختزل ارتباط الفلسطيني بأرضه: "شجرة الزيتون بالنسبة إلنا زي الهوية".

ثمار معلّقة وأصحاب ممنوعون من الوصول

ولا تختلف حكاية المزارع سعيدي علي حمدان كثيراً عن تجربة أبو لطيفة؛ فعائلته، بحسب قوله، لم تتمكن من قطف محصول الزيتون منذ اندلاع الحرب، بسبب اعتداءات المستوطنين والتهديدات المتواصلة التي جعلت الوصول إلى الأراضي الزراعية محفوفاً بالمخاطر.

تمتلك العائلة نحو 200 شجرة زيتون في منطقة الخور، و100 شجرة بالقرب من المحسوم، إلى جانب أراضٍ وأشجار في مناطق أخرى، بينها وادي أبو زراطة بالقرب من الجمجم ومنطقة الحلة. لكن هذه المساحات، التي كانت تشكل مورداً مهماً للعائلة، باتت بعيدة عن متناول أصحابها.

ويستذكر حمدان هجوماً تعرض له أفراد من عائلته ومزارعون آخرون في منطقة الحلة، المعروفة أيضاً باسم الحلة التقديس، عندما هاجمهم عشرات المستوطنين ورشقوهم بالحجارة، مقدراً عددهم بنحو 200 إلى 300 مستوطن.

كان أفراد العائلة برفقة أطفال، ولم يكن في المكان سوى أربعة أو خمسة رجال، وفق روايته. ومع تصاعد الاعتداء وعدم قدرتهم على مواجهة المهاجمين، اضطروا إلى مغادرة الأرض حفاظاً على سلامتهم.

ويقول حمدان إن المزارعين يجدون أنفسهم عاجزين أمام هذا العدد، خصوصاً عندما يكون برفقتهم أطفال ونساء، فيما لا يقتصر الخوف على لحظة الاعتداء، بل يمتد إلى كل محاولة لاحقة للوصول إلى الأرض وقطف ثمارها.

ويضيف أن الاعتداءات طالت أيضاً أشجار الزيتون في الأراضي المجاورة، مشيراً إلى سرقة ثمار من أرض أحد جيرانه، بعدما اعترض صاحبها على طردهم من أراضيهم. كما تحدث عن تهديدات تعرض لها المزارعون خلال إحدى المواجهات، حين طالبتهم القوات الإسرائيلية بمغادرة المكان، قبل أن ينسحبوا ويعودوا لاحقاً بعد مغادرة الجيش والمستوطنين.

ولا تتوقف المخاوف عند خسارة المحصول، إذ يقول حمدان إن الاعتداءات تشمل، بحسب شهادته، ملاحقة السكان والاعتداء على الأطفال والاستيلاء على الأغنام، ما جعل انعدام الأمان يرافق العائلات في حياتها اليومية، حتى في المناطق القريبة من منازلها.

موسم كان يجمع العائلة.. وأصبح مصدراً للخوف

أما المزارعة فاطمة أبو صبحية، فتستعيد مواسم الزيتون السابقة بوصفها جزءاً من ذاكرة العائلة التي تغيرت ملامحها اليوم. كانت العائلات تصطحب أطفالها إلى الأراضي، وتقضي ساعات طويلة بين الأشجار، تعد الطعام والخبز والشاي، وتحوّل موسم القطاف إلى مناسبة تجمع أفراد الأسرة وتعيد وصلهم بالأرض.

لكن تلك المشاهد، كما تقول، غابت بفعل الاعتداءات والقيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم. وأصبح موسم الزيتون بالنسبة إلى النساء والأطفال مناسبة للقلق والخوف بدلاً من أن يكون مساحة للعمل العائلي والفرح بالمحصول.

وتوضح أبو صبحية أن المزارعين لا يواجهون المنع من الوصول إلى الأراضي فحسب، بل تُفرض عليهم أحياناً قيود على مدة بقائهم فيها، فلا يُسمح لهم إلا بساعة أو ساعتين، ويُطلب منهم المغادرة عند الظهر حتى بعد الحصول على تنسيق مسبق، ما يجعل إنجاز أعمال القطاف والاستفادة من الموسم أمراً بالغ الصعوبة.

وتقول إن أفراد عائلتها عملوا في أرضهم على مدار نحو 10 إلى 15 عاماً، قبل أن تتعرض أشجار الزيتون للحرق والقطع والتدمير. ومع تراجع عدد الأشجار وتضرر ما تبقى منها، توقفت العائلة عن إنتاج الزيت وجني المحصول كما في السابق، بعدما بات الوصول إلى الأرض والعناية بها وزراعتها أمراً صعباً.

ولا يقتصر أثر هذه الظروف على المزارعين، وفق أبو صبحية، بل يمتد إلى النساء والأطفال والعائلات بأكملها. فالخوف يرافق الأطفال حتى بعد انتهاء دوامهم المدرسي، في ظل إغلاق الطرق والمخاوف من تعرضهم لاعتداءات المستوطنين.

وتشير إلى أن المستوطنين وصلوا إلى الأراضي في وقت مبكر خلال الموسم الحالي، وسط مخاوف من سرقة الثمار وتخريب الأشجار قبل أن يتمكن أصحابها من الوصول إليها. وتقول إن عائلات كثيرة لم تستطع جمع محاصيلها، فيما تعرضت أشجار للقطع والتخريب.

ومن هنا، توجه أبو صبحية مناشدة إلى المؤسسات والجهات المعنية للتدخل ومساندة المزارعين والنساء، والعمل على تمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وحماية أشجار الزيتون وقطف محاصيلهم.

قرية محاصرة وأراضٍ خارج متناول أصحابها

وتقع الجبعة غرب بيت لحم، على حدود عام 1967، وتعد آخر قرى المحافظة من الجهة الغربية. ويبلغ عدد سكانها نحو 1,300 نسمة، فيما تصل مساحة أراضيها إلى قرابة 11 ألف دونم، معظمها أراضٍ زراعية تضم مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة.

ويقول ذياب مشاعلة، عضو المجلس القروي، إن البلدة تعاني من إغلاق شبه كامل لمداخلها، حيث تحيط بها البوابات الحديدية من مختلف الجهات، فيما لا يزال مدخلها الرئيسي مغلقاً منذ عام 2000، مع فتحه وإغلاقه بصورة متقطعة منذ اندلاع الحرب.

ويضيف أن طريق عتصيون، الذي كان المنفذ الوحيد المتاح بصورة شبه دائمة بسبب استخدام المستوطنين له، أُغلق بالكامل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأصبح الفلسطينيون ممنوعين من المرور عبره، بمن فيهم حملة هويات الضفة الغربية والهوية الإسرائيلية.

وتزداد معاناة المزارعين مع وقوع معظم الأراضي المزروعة بالزيتون ضمن المناطق المصنفة "ج"، حيث يتطلب الوصول إليها تنسيقاً مسبقاً عبر الارتباط المدني الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي، في ظل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أصحاب الأراضي.

ويوضح مشاعلة أن تصاعد الاعتداءات خلال العام الحالي حال دون تأمين التنسيق اللازم في كثير من الحالات، ما حرم المزارعين من الوصول إلى أشجارهم وقطف ثمارها والعناية بها، بينما يستغل المستوطنون غياب أصحاب الأراضي للوصول إلى الأشجار وقطف المحصول.

وتعد منطقتا وادي الخنزير والجنجون من أبرز المناطق الزراعية التي تواجه قيوداً مشددة على الوصول إليها، رغم وجود عدد من عائلات البلدة فيهما، واحتوائهما على مئات الدونمات الزراعية وما لا يقل عن ألف شجرة زيتون. ولا تقتصر القيود المفروضة على موسم القطاف، بل تمتد إلى حراثة الأرض وتقليم الأشجار وريّها والعناية بها على مدار العام.

ويقول مشاعلة إن الاعتداءات لم تقتصر على الأراضي الزراعية، بل شهدت البلدة خلال الأشهر التي سبقت موسم الزيتون ثلاثة اعتداءات في مواقع مختلفة، أسفرت عن إحراق عدد من المركبات والمنازل، إلى جانب تكسير أشجار الزيتون وتقطيعها واقتلاعها وسرقة ثمارها، الأمر الذي زاد من مخاوف الأهالي على سلامتهم وممتلكاتهم.

حين يصبح المزارع مطالباً بإثبات ملكية أرضه

ولا تنتهي معاناة المزارعين عند الاعتداءات المباشرة، إذ يقول مشاعلة إن الأهالي يلجأون عند وقوع الهجمات إلى الارتباط المدني الفلسطيني، الذي يتواصل بدوره مع الجانب الإسرائيلي للمطالبة بإرسال الجيش والشرطة إلى مواقع الاعتداءات.

لكن أصحاب الأراضي، وفق مشاعلة، يفاجأون في كثير من الأحيان بمطالبتهم بمغادرة أراضيهم أو تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لها، بدلاً من إبعاد المستوطنين ووقف الاعتداءات.

ويوضح أن توفير هذه الوثائق ليس أمراً يمكن إنجازه فوراً، إذ لا يحمل المزارعون جميع أوراق الملكية معهم أثناء وجودهم في الحقول، كما أن استخراج الإثباتات يحتاج إلى وقت وإجراءات إدارية وقانونية. وفي نهاية الأمر، قد يجد أصحاب الأرض أنفسهم مضطرين إلى مغادرتها والتوجه إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية لتقديم شكاوى، وهي إجراءات قد تستغرق وقتاً يتجاوز موسم القطاف نفسه.

ويؤكد مشاعلة أن الموسم الحالي لم يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً لمعظم عائلات البلدة، التي كانت تعتمد على الزيتون وعصره وإنتاج الزيت لتغطية جزء من احتياجاتها المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومحدودية مصادر الدخل.

الزيتون.. أكثر من محصول

بالنسبة إلى مزارعي الجبعة، لا تختصر الخسارة في عدد الأشجار التي اقتُلعت أو كمية الزيتون التي بقيت معلّقة على الأغصان، بل في سنوات من العمل والرعاية، وفي مورد اقتصادي كانت تعتمد عليه عائلات بأكملها، وفي ذاكرة موسمية كانت تجمع الأجيال حول الأرض.

فأبو لطيفة، الذي زرع الأشجار مع والده قبل عقود، وحمدان، الذي لم تتمكن عائلته من الوصول إلى مئات الأشجار، وأبو صبحية، التي تستعيد أيام القطاف العائلية، يقدمون وجوهاً مختلفة لمعاناة واحدة: أرض موجودة، وأشجار مثمرة، وأصحاب لا يستطيعون الوصول إليها بأمان.

ورغم الخسائر والاعتداءات وإغلاق الطرق، يؤكد أهالي الجبعة تمسكهم بأرضهم وأشجارهم، وإصرارهم على مواصلة الاعتناء بها وعدم التخلي عنها، باعتبارها جزءاً من تاريخهم وارتباطهم بالمكان الممتد منذ أجيال.

في هذه القرية، لا تزال أشجار الزيتون تنتظر أصحابها، فيما ينتظر المزارعون فرصة العودة إلى أراضيهم وقطف ثمار تعبهم. وبين موسم يمضي ومحصول يتعرض للضياع، يتمسك الأهالي بحقهم في الأرض، وبأن تبقى أشجار زرعوها بأيديهم شاهدة على حضورهم واستمرار حياتهم فيها.

المصدر: pnn