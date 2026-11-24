وطن للأنباء: وقّعت جامعة بيرزيت، ممثّلةً بمعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، ممثّلةً بمعهد دراسات الشرق الأوسط، أول اتفاقية شراكة مؤسسية بين الجامعتين، وهي اتفاقية تفتح قناة رسمية للتعاون الأكاديمي بين فلسطين والصين.

وسيقود المعهدان الشراكة نيابةً عن جامعتيهما. فمعهد إبراهيم أبو لغد هو معهد الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، ومعهد دراسات الشرق الأوسط من أقدم مراكز أبحاث الشرق الأوسط في الصين. وسيعمل المعهدان معًا على بناء برنامج مشترك للبحث والنشر والتبادل الأكاديمي في الحقل الذي تلتقي فيه دراسات الشرق الأوسط بالدراسات الصينية.

وبموجب الاتفاقية، ستُجري الجامعتان أبحاثًا مشتركة في أكثر القضايا النظرية والعملية إلحاحًا في المنطقة، وستشتركان في تأليف منشورات، وتتبادلان الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين. ومن الأنشطة المخطّط لها مؤتمرات دولية وبرامج تدريبية وورش عمل بحثية وملتقيات أكاديمية. وتهدف الشراكة إلى بناء القدرات البحثية.

وقال د. باسل فراج، مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت: “يسعدنا أن تُتاح لنا فرصة العمل مع زملائنا في معهد دراسات الشرق الأوسط، والدفع بأنشطة بحثية مشتركة بين جامعة بيرزيت وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية. ونرى في هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعاون مثمر مع شركائنا في المؤسسات الأكاديمية الصينية.”

«الجامعة، في أفضل حالاتها، هي في آن واحد ملاذ للتعلم وجسر بين الشعوب، ولا ينبغي السماح لأي مسافة أو محنة بأن تقطع الحوارات التي يتقدم بها العلم. ونحن نرى في زملائنا الفلسطينيين صمودًا أكاديميًّا يحظى بأعمق احترامنا؛ ومن خلال وقوفنا إلى جانبهم، نؤكد أن التعليم ليس امتيازًا يقتصر على أوقات الاستقرار، بل هو واجب ثابت في كل الظروف. وهذه هي الأسس التي تقوم عليها شراكتنا. لا تكمن قيمة هذه الاتفاقية في النوايا الحسنة التي تعبر عنها، بل في الاستمرارية التي توفرها. فهي تضع إطارًا مستدامًا للبحث المشترك، وللتبادل المتبادل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولتخريج باحثين شباب مدربين على فهم مجتمعات بعضهم البعض بدقة وتعاطف ونزاهة فكرية.» البروفيسور سعيد دينغ لونغ هو أستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

وجرى التوقيع خلال زيارة أكاديمية رفيعة المستوى إلى الصين نظّمها المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، الذي سيشرف على التنفيذ وينسّق الأنشطة بالتعاون مع جامعة بيرزيت. ويتضمّن البرنامج لقاءات وعروضًا يقدّمها أكاديميون وباحثون فلسطينيون في جامعات ومؤسسات بحثية بارزة في بكين وشنغهاي.

«يفخر المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة كثير الفخر بأنه يسّر هذه الفرصة الفريدة، ويتطلع إلى متابعة تجسيد مذكرة التفاهم هذه بين المؤسستين الأكاديميتين العريقتين. إذ نتصوّر أن يتم العمل على عدة مجالات من ضمنها البحث المشترك وبرامج التبادل والزمالات. إنّ تحقيق هذه الخطوة في ظل الإبادة الجماعية والجرائم الجماعية المستمرة في فلسطين لا يدلّ إلا على عزيمة شعبنا وصموده.» قالت رولا شديد المدير التنفيذي الشريك للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة.