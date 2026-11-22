كتب: يوسف شرقاوي

صخر بسيسو؛ عرفته في أشدّ أيام بيروت حلكةً وقسوة، ثم توطّدت معرفتي به عن قرب في القاهرة. كان من أولئك الذين يأسرونك بهدوئهم اللافت، ووقارهم المهيب، وسموّ أخلاقهم، دون حاجة إلى كثير من الكلام أو استعراض المواقف. في شخصيته مسحة من تصوّف العلماء، وأصالة تنتمي إلى عائلة عريقة، يكفي أن تستحضر والده، العالم خلوصي بسيسو، أحد علماء قطاع غزة ورجالاتها، لتدرك شيئاً من المنبت الطيب الذي جاء منه صخر.

كان الراحل، رحمه الله وطيّب ثراه، إلى جانب الراحل القائد أمين الهندي "أبا فوزي" والشهيد عاطف بسيسو «أبا فايق»، من أبرز وأهم أركان القائد الكبير الشهيد صلاح خلف «أبو إياد»، فضلاً عن دوره وعمله في الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة وبيروت. وهي محطات لم تكن مجرد مواقع ومسؤوليات، بل صفحات من سيرة جيل حمل فلسطين في قلبه، ودفع من عمره وجهده الكثير من أجلها.

إلى جنّة الخلد يا صخر، يا أبا خلوصي، مع من سبقوك من الأبرار والأخيار. طيّب الله ثراك، وأحسن مثواك، وجعل مقامك في عليين.

وليس من نافل القول، في هذا المقام الجلل، أن أخاطبك من باب المناجاة، لا من باب الرثاء وحده، لأقول: ما أحوجنا اليوم إلى رجال من طينتك، وإلى هدوئك واتزانك ونُبلك، وإلى أولئك الذين كانت لهم قيمة في أصعب المواقف

ما أحوجنا إلى أمثالك، ونحن نواجه هجوماً كاسحاً من القحط السياسي والأخلاقي، وجراداً يلتهم ما تبقّى من الأمل، وغثا وزبداً يعلو المشهد الفلسطيني، فيما ينحسر أصحاب المواقف والقيم!

رحلت يا صخر، لكن غياب أمثالك يكشف فداحة الخسارة، أكثر مما يكشف ألم الرحيل. رحمك الله، فما أقسى أن نفتقد الأخيار في زمن فلسطيني لا معقول، ولا مقبول!