رام الله – وطن للأنباء: تواصل إيران إنتاج صواريخها الباليستية رغم إعلان الولايات المتحدة تدمير قاعدتها الصناعية الدفاعية خلال الضربات العسكرية، مستفيدة من مخزونات راكمتها قبل الحرب، وشبكات إمداد خارجية لا تزال توفر لها المكونات والمواد اللازمة لاستمرار التصنيع، وفق تحليل نشرته مجلة "نيوزويك".

ويكشف التحليل أن استمرار البرنامج الصاروخي الإيراني لا يعتمد على بقاء المنشآت الصناعية الكبرى وحدها، بل يستند إلى عاملين رئيسيين، هما المخزونات السابقة للحرب، وقدرة طهران على تأمين المكونات الأجنبية عبر شبكات توريد دولية، في وقت تتراجع فيه المخزونات تدريجيا مع استمرار استخدامها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي في نيسان/أبريل الماضي، أن الضربات الأمريكية المكثفة دمرت بالكامل القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، مؤكدا أن طهران لم تعد قادرة على تصنيع الصواريخ أو القذائف أو منصات الإطلاق والطائرات المسيّرة، وأن المصانع الإيرانية سُوّيت بالأرض وتعرضت قدرات البلاد الصناعية لانتكاسة تاريخية.

غير أن التطورات اللاحقة، بحسب التحليل، أظهرت أن البرنامج الصاروخي الإيراني لم يتوقف بالقدر الذي تحدثت عنه واشنطن، إذ نشرت طهران في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر مقطعا مصورا لما وصفه الحرس الثوري بأنه "مدينة صاروخية" جديدة تحت الأرض، تضم صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومنصات إطلاق.

ورغم عدم التأكد من حداثة الموقع أو حقيقة ما عرضه التسجيل، فإن نشره حمل رسالة إيرانية مفادها أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية مؤثرة، وأن الضربات الأمريكية لم تنه قدرتها على الاحتفاظ بترسانة صاروخية.

وتكتسب هذه القدرات أهمية في الحسابات العسكرية الإيرانية، إذ تمثل الصواريخ إحدى أبرز أدوات القوة العسكرية لطهران، وتتيح لها تهديد القوات الأمريكية وحلفائها في مناطق بعيدة عن حدودها، كما تعد الوسيلة الأكثر ترجيحا لإيصال سلاح نووي في حال تمكنت من امتلاكه.

وفي هذا السياق، تضمنت مذكرة رئاسية أمريكية صدرت عام 2025 توجيهات بتقليص البرنامج الصاروخي الإيراني ومنع طهران من الحصول على سلاح نووي، بما يعكس ارتباط الملفين الصاروخي والنووي في الحسابات الأمنية الأمريكية.

شبكات الإمداد الخارجية

ويوضح التحليل أن إيران، رغم تضرر منشآتها الصناعية، لا تزال تعتمد على مواد ومعدات أجنبية لاستمرار تصنيع صواريخها الباليستية، تشمل المواد الكيميائية والألياف الكربونية وأجهزة الاستشعار والآلات الصناعية، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية والسجلات القضائية تكشف امتداد شبكات توريد هذه المكونات إلى دول عدة، أبرزها الصين ودول الخليج، إلى جانب مصادر أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

وتتولى جهتان رئيسيتان تابعتان للدولة إدارة البرنامج الصاروخي الإيراني، هما منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع، والحرس الثوري الإيراني.

وتتولى مجموعة "شهيد باكري الصناعية" تصنيع الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، فيما تنتج مجموعة "شهيد همت الصناعية" الصواريخ العاملة بالوقود السائل.

وبحسب التحليل، فإن استمرار الإنتاج الصاروخي الإيراني يرتبط بقدرة طهران على استهلاك مخزوناتها السابقة وتأمين المكونات الأجنبية التي تحتاج إليها، ما يجعل شبكات الإمداد الخارجية عاملا حاسما في تحديد قدرتها على إعادة بناء ترسانتها ومواصلة التصنيع، رغم الضربات التي استهدفت قاعدتها الصناعية الدفاعية.

المصدر: إرم نيوز