وطن للأنباء: كشفت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مارس ضغوطاً شخصية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوفد مبعوثين لطرح حجج حكومته أمام البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية والقيادة المركزية الأمريكية، بهدف تبرير شن هجوم عسكري جديد على إيران.

غير أن نتنياهو -المحاصر سياسياً- بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم يوضح بعد للإسرائيليين دواعي استعجال هذه الخطوة في التوقيت الراهن، أو ما الذي ستفضي إليه عملياً، أو كيفية احتوائها ومنع انزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة، ما أثار موجة تساؤلات لدى النقاد والمعارضة الذين يرون أن هذه المساعي لا تنفصل عن جهوده للتمسك بالسلطة.

اعتبارات سياسية خلف مخطط الضربة

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، يرى المحللون حتى أولئك الذين يميلون إلى الوثوق بتحذيرات الاستخبارات والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جولة جديدة من الضربات ستخدم أمن إسرائيل أم مصالح نتنياهو السياسية.

وقال راز زيمت، رئيس قسم الأبحاث الإيرانية في معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب: "من الصعب للغاية التمييز بين الاعتبارات السياسية ومدى إلحاح التهديدات".

وأوضح أن المداولات الدائرة بين مسؤولي الأمن الإسرائيليين تشير إلى إجماع متنامٍ على أن عملاً عسكرياً استباقياً سيصبح ضرورياً قريباً مع تزايد قدرات إيران الهجومية، مستدركاً: "لكن لم يكن هناك إجماع مماثل حول التوقيت.. هل يتطلب الأمر حقاً إجراءً فورياً؟ أشك في ذلك".

وعزّز الاعتقاد بأن نتنياهو لن يتوانى عن فعل أي شيء للبقاء في منصبه حالة التشكيك الواسعة في روايته. وفي هذا السياق، اتهم يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" اليساري ونائب رئيس أركان الجيش سابقاً، رئيس حكومة تصريف الأعمال بدفع البلاد إلى حرب أخرى حفاظاً على بقائه السياسي، مؤكداً أن حكومةً مسؤولة عن سلسلة إخفاقات أمنية استراتيجية "لا تملك أي شرعية لشن حملة عسكرية جديدة".

بدوره، حذّر غادي آيزنكوت، زعيم المعارضة والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، من أن نتنياهو يعرّض أمن الإسرائيليين للخطر؛ وكتب في رسالته يوم الجمعة: "إن خلط المصالح والجداول الزمنية العملياتية بالأجندات السياسية، وتحويل ذلك إلى أمر طبيعي تماماً، أمر غير مقبول.. إنه جنون ومصدر خطر".

تقديرات الجيش ونافذة يناير

وعلى صعيد الموقف العسكري، أفاد ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين للصحيفة، بأن موقف الجيش الإسرائيلي، كما طُرح في نقاشات داخلية بحضور نتنياهو، يتمثل في ضرورة اغتنام أي فرصة لشن ضربة مشتركة مع الولايات المتحدة، حيث يدرك القادة الإسرائيليون أن نافذة التحرك المشترك قد تُغلق في يناير/كانون الثاني المقبل مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي.

مع ذلك، أوضح المسؤولون الثلاثة وجود إجماع بين كبار القادة الإسرائيليين على استبعاد شن هجوم منفرد على المدى القريب، معتبرين أن خطوة كهذه لا مبرر لاستعجالها وستُضيّع فرصة توجيه ضربة مشتركة.

رهان "حكومة الوحدة" وتفكيك المعارضة

ويرى مراقبون أن أي تحرك عسكري فوري قد يخدم نتنياهو سياسياً عبر تعطيل مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة قبل انقضاء المهلة القانونية في 6 ديسمبر/كانون الأول، وخلق ضغط شعبي يفرض تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تبقيه في الحكم، بل ويتكهن محللون إسرائيليون بأن ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة قد تدفع ترامب لدعم حكومة وحدة مماثلة.

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت، حتى قبل انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول التي توقعت استطلاعاتها هزيمة نتنياهو، أنه كان يأمل في تجديد القتال مع إيران للضغط على آيزنكوت لتشكيل حكومة طوارئ. وبعدما استبعد هذا الخيار قطعياً خلال حملته الانتخابية، عاد نتنياهو للترويج له عبر وسائل الإعلام منذ نحو أسبوعين.

وجاء هذا التحول عقب أداء ضعيف لائتلاف نتنياهو في الانتخابات، مقابل فوز أحزاب المعارضة بـ 67 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

وبعد محاولات للتشكيك في نزاهة الاقتراع وثني المعارضة عن الاعتماد على الأحزاب العربية التي حصدت رقماً قياسياً بلغ 19 مقعداً، فاجأ نتنياهو وحلفاؤه الساحة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني بالدعوة إلى توحيد الأحزاب اليهودية (الوسطية واليسارية مع كتلته اليمينية) لمواجهة "التهديد النووي الإيراني"، مشترطاً بعد يومين أن يتولى الحزب الأكبر رئاسة الحكومة، في إشارة إلى حزبه "الليكود" الفائز بـ 27 مقعداً.



اندلاع مواجهة مع إيران

ولم يجد هذا الطرح صدى لدى المعارضة بقيادة آيزنكوت، الذي حصد حزبه "مستقيم" (ياشار) 21 مقعداً مستنداً إلى وعد انتخابي رئيسي بإزاحة نتنياهو. غير أن اندلاع مواجهة مع إيران قد يرقى إلى حالة طوارئ وطنية تختبر تماسك هذا الرفض، لا سيما مع وجود سابقة لتشكيل آيزنكوت حكومة وحدة بقيادة نتنياهو عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبالفعل، استبق نتنياهو التطورات بعقد جلسات إحاطة أمنية يومي الأربعاء والخميس مع اثنين من أبرز حلفاء آيزنكوت، هما رئيس الوزراء السابق زعيم حزب "معاً" نفتالي بينيت، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وقد أفرزت هذه التحركات تبايناً واضحاً؛ إذ أبدى بينيت تأييده لحكومة وحدة وطنية بشرط أن يقودها آيزنكوت مبدئياً، بينما رفضها ليبرمان قطعياً واصفاً إياها بـ"الفخ"، ومؤكداً أنه لن يجلس مع نتنياهو "حتى لو انقلب العالم رأساً على عقب".

ويشير محللون إلى أن هذه الخلافات تعكس نجاح مناورة نتنياهو في شق صفوف كتلة آيزنكوت، إذ إن فشل المعارضة في تشكيل الحكومة سيقود غالباً إلى انتخابات جديدة، يُتوقع أن يحقق نتنياهو فيها نتائج أفضل من انتخابات الشهر الماضي.

المصدر: موقع إرم نيوز