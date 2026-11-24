ويكون أن يأتينا النبأ العظيم بضرورة الانتظار، وانتظارنا قد يطول، وتتعالى أصوات الزيف في مجتمع البلاستيك، لتصبح الحقيقة مجرد سراب في عوالم الكثبان الرملية المتحركة، وتتعالى أصوات الصدى المزيف لتعكس حقيقة الفوضى التي نحياها، وكأننا في احترافية فعل الانتظار قد أصبحنا المهووسين، نمارسه كل يوم بحرفية الفعل ذاته، وننتظر أن يأتي التغيير من مكان لا نعرفه، أو أن تحمل لنا الأيام ما عجزت عنه إرادة الفعل السياسي الوطني. وبينما نحن غارقون في انتظار النبأ العظيم، تتسع مساحات الزيف، وتتداخل الأصوات، وتختلط الحقائق بالأوهام، وتصبح الفوضى سيدة الموقف بلا منازع.

وحينما نقول الفوضى، فإننا لا نقصد مجرد الفلتان الأمني أو اضطراب المشهد العام، وإنما نقصد عبثية الأداء والتوجه، وضياع بوصلة الحقيقة، وانهيار منظومة القيم والمفاهيم التي يفترض أن تكون حاكمة للعلاقة بين الوطن ومؤسساته، وبين السياسة والمجتمع، وبين القيادة والمواطن. إنها فوضى تتجاوز حدود الاختلاف السياسي الطبيعي، لتطال جوهر الفعل الوطني ومضمونه، وتنعكس ارتداداتها على مختلف أوجه الحياة. وربما تكون هذه الفوضى مقدمة لموجات أكثر خطورة، بعدما أصبحت مقدمات الصراع الداخلي والتفكك المجتمعي أكثر وضوحا. فالمسألة لم تعد مجرد اختلالات عابرة يمكن احتواؤها ببيان سياسي أو خطاب تصالحي، وإنما نحن أمام أزمة عميقة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، تتغذى على غياب المساءلة وتراجع المسؤولية الوطنية واستمرار إدارة الأزمات بدلا من معالجتها.

هي الفوضى بأم عينها، وهي عبثية الفعل والاستهتار بالقيم والأخلاق والأعراف الوطنية. نشهد سقوطا متدرجا لأنظمة الفعل الوطني العام وأساسياته وأركانه، وتراجعا للخطوط الحمراء التي ظلت تشكل ضوابط للعمل الوطني، مقابل صعود المصالح الفئوية والحسابات التنظيمية والارتباطات الخارجية. كما نشهد انهيارا لمنظومة المفاهيم الوطنية التي ظلت حامية للمشروع الوطني الفلسطيني في مختلف مراحله، حتى باتت عرضة للتوظيف والانتقاء وفقا لمصالح هذا الطرف أو ذاك.

وهذه مسؤولية تتحمل النخب السياسية الفلسطينية قسطا كبيرا منها، تلك النخب التي جعلت من إرضاء أصحاب النفوذ ومراكز التأثير الإقليمية والدولية أولوية تتقدم على متطلبات المجتمع الفلسطيني وتطلعاته. لقد أصبح الارتباط الجدلي بين المصالح الشخصية والتنظيمية والسياسية محددا أساسيا لسلوك قطاعات من النخبة المتصدرة للمشهد، حتى غدا الوطن في بعض الحسابات مساحة لتثبيت النفوذ وتوسيع الامتيازات، لا قضية تحرر وطني تتطلب التضحية والمسؤولية والمراجعة.

وفي ظل هذه الحالة، تتحول ثقافة التكفير والتخوين إلى وسيلة لإقصاء الآخر ومصادرة حقه في التعبير والمشاركة، ويصبح الاختلاف جريمة، ووجهة النظر الأخرى خروجا على الإجماع المزعوم. ولم يعد الخلاف السياسي مجرد اختلاف في الرؤية أو البرنامج أو الوسائل، بل أصبح مدخلا للتحريض والتهديد والتشهير، وقد يصل إلى الرصاص والقتل. وثمة تحالف غير معلن بين العقم السياسي ومراهقة الأداء الوطني لدى كثير ممن يتصدرون المشهد، وبين نخب تتعامل مع الوطن باعتباره جزءا من مشروعها الشخصي. فهناك من يرى في السلطة وسيلة للاستئثار

والهيمنة، ومن يتعامل مع التنظيم باعتباره ملكية خاصة، ومن يختزل المشروع الوطني في حدود نفوذه ومصالحه، فيما يجد آخرون في الارتباط بالمحاور الإقليمية والدولية فرصة لتثبيت مواقعهم، حتى وإن كان الثمن التنازل عن استقلالية القرار الوطني.

ولم تعد أزمة النظام السياسي الفلسطيني مجرد أزمة أداء أو توزيع للصلاحيات، وإنما أصبحت أزمة شرعية سياسية وتمثيلية، وأزمة قدرة على تجديد الذات واستعادة ثقة المجتمع. فالسلطة التي لا تستند إلى إرادة شعبية متجددة، والمؤسسات التي لا تخضع للمساءلة، والقيادة التي لا ترى في النقد والمراجعة ضرورة وطنية، كلها عوامل تعمق الفجوة بين النظام والمجتمع. كما أن استمرار تأجيل الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية، وتحويل الإصلاح إلى عنوان دائم للخطاب دون أن يصبح ممارسة فعلية، يعكس حجم المأزق الذي وصلنا إليه. فالتشبث بالسلطة بصرف النظر عن الأثمان، والتعامل مع مواقع المسؤولية باعتبارها امتيازات دائمة، لا يمكن أن يشكلا أساسا لحياة سياسية سليمة.

أما البيت الفلسطيني الداخلي، فقد أصبح أكثر تصدعا من أي وقت مضى، فيما تراجعت منظمة التحرير الفلسطينية، التي يفترض أن تكون المظلة الوطنية الجامعة والمرجعية السياسية العليا للشعب الفلسطيني، إلى موقع لا يتناسب مع تاريخها ودورها، وأصبحت في كثير من الأحيان حاضرة في الخطاب وغائبة عن الفعل. ولم تعد القضية تتعلق فقط بالانقسام بين هذا الفصيل وذاك، وإنما بتآكل الفكرة الوطنية الجامعة وغياب المشروع السياسي القادر على توحيد الفلسطينيين حول أهداف واضحة وأولويات مشتركة.

لقد أظهرت التحولات الكبرى التي شهدتها فلسطين والمنطقة أن الانقسام الداخلي أحد أخطر عناصر الضعف في مواجهة مشروع الاحتلال والاستيطان والتهويد. ففي الوقت الذي تتعرض فيه الأرض الفلسطينية للمصادرة والتوسع الاستيطاني، وتواجه القدس محاولات متواصلة لتغيير واقعها وهويتها ومكانتها، ويعيش الفلسطينيون تحت ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة، تظل الحالة الفلسطينية عاجزة عن إنتاج الحد الأدنى من الوحدة السياسية والمؤسسية. وبينما تتغير خرائط المنطقة وتتبدل التحالفات وتتصارع المصالح الدولية والإقليمية، لا يزال الفلسطينيون أسرى انقساماتهم وحساباتهم الضيقة.

والأخطر أن القضية الفلسطينية باتت تتعرض لمحاولات متزايدة لإعادة تعريفها من خارج إرادة شعبها، وتحويلها إلى ملف من ملفات التوازنات الإقليمية والدولية، أو إلى قضية إنسانية وإغاثية منفصلة عن جوهرها السياسي والوطني. فالصراع مع الاحتلال لا يمكن اختزاله في ترتيبات أمنية أو مساعدات اقتصادية أو تسويات مؤقتة. ومن هنا تتضاعف مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية، وخصوصا قيادة النظام السياسي الرسمي، في إعادة الاعتبار لاستقلالية القرار الوطني، واستعادة وحدة المرجعية والبرنامج، وتحرير القضية من حسابات المحاور والمصالح.

أما فوضى الحكم والنظام والكيان، فهي من أكثر تجليات هذه الأزمة خطورة، لأنها لم تعد مقتصرة على المؤسسات والبنى السياسية، بل باتت تهدد فكرة النظام الفلسطيني برمتها ووجوده ودوره ورسالته. فالمؤسسات التي لا تؤدي وظائفها، والقوانين التي لا تطبق على الجميع، والقرارات التي تخضع لموازين النفوذ، والإدارة العامة التي تتراجع فيها معايير الكفاءة والمساءلة، كلها تؤسس لحالة من انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات النظام.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما تعكسه ممارسات المحسوبية والتعيينات القائمة على القرابة والولاء، وتوزيع المواقع والامتيازات وفقا لمناطق النفوذ، وكأن الوطن عبارة عن مزارع

وإقطاعيات مقسمة بين أمراء الواقع الراهن. فخطورة هذه الممارسات لا تكمن فقط في إهدار الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإنما في الرسالة التي تبعث بها إلى المجتمع، ومفادها أن الولاء والعلاقة الشخصية أكثر أهمية من الاستحقاق، وأن المواقع العامة امتيازات قابلة للتوزيع والتوريث. والأدهى من ذلك فوضى التصريحات والوعود المتكررة بشأن التغيير والإصلاح وإعادة ترتيب المؤسسات، قبل أن يأتينا النبأ العظيم ببقاء الوضع على ما هو عليه إلى ما شاء الله. إنها احترافية الانتظار مرة أخرى، حيث تتبدل العناوين والمسميات، ويبقى جوهر الأزمة قائما، وتتحول الوعود إلى وسيلة لامتصاص الغضب وتأجيل الاستحقاقات.

ولم تعد الفوضى السياسية منفصلة عن الفوضى المجتمعية التي تضرب في عمق الحياة الفلسطينية، حيث تراجع احترام القانون، واتسعت مظاهر العنف والاقتتال العشائري، وأصبح القتل في بعض النزاعات عنوانا مؤلما لانحسار سلطة القانون وتراجع هيبة المؤسسات. وحين يشعر المواطن بأن القانون لا يحميه، أو أن تطبيقه يخضع لموازين القوة والنفوذ، فإنه يبحث عن حماية بديلة، فتعود العصبيات والولاءات الضيقة لتملأ الفراغ، ويصبح المجتمع أكثر قابلية للتفكك والانقسام.

ولعل الفوضى الأكثر خطورة هي تلك التي تضرب منظومة الوعي والتعليم والثقافة، لأنها تستهدف الإنسان في قدرته على التمييز والتحليل وفهم ما يجري حوله. فالتعليم الذي يتحول إلى مجرد امتحانات ونتائج وشهادات، دون الاهتمام بجودة المعرفة وبناء العقل النقدي، يساهم في إنتاج أجيال تملك الشهادات ولا تملك بالضرورة أدوات الفهم والمساءلة. وحين يصبح النجاح مجرد رقم، والمعرفة مجرد شهادة، والتعليم مجرد عبور إلى وظيفة، نكون أمام أزمة في فلسفة التعليم وفي دور المؤسسات التربوية في بناء الإنسان والمواطن القادر على التفكير والاختلاف والمشاركة.

وفي ظل هذا الفراغ العارم الذي يغزونا، وكل هذا الإحباط وانسداد الأفق، تبدو الصورة أكثر قتامة. فضياع البوصلة والمرجعية، وانهيار روافع المشروع الوطني، وتراجع الثقة بالمؤسسات والقيادات، واستمرار العبث بالمصير الوطني والشخصي، كلها عوامل تجعلنا أمام مرحلة شديدة الخطورة. فالمواطن الذي لا يرى أفقا سياسيا، ولا يشعر بأن صوته قادر على إحداث تغيير، ولا يجد في المؤسسات ما يحمي حقوقه ويصون كرامته، يصبح أكثر عرضة للانسحاب من الشأن العام، أو الارتماء في أحضان العصبيات والولاءات الضيقة.

ولعل أخطر ما في هذه المرحلة أن الفلسطيني يجد نفسه محاصرا بين واقع الاحتلال وممارساته الاستيطانية والعسكرية، وبين واقع داخلي عاجز عن إنتاج استجابة وطنية بمستوى التحديات. فالمقدس في القدس يتعرض لمحاولات مستمرة لتغيير واقعه وهويته، والأرض تواجه المزيد من المصادرة والاستيطان، فيما تتراجع القدرة السياسية على تحويل هذه التحديات إلى مشروع وطني جامع. إن الاحتلال يمثل جوهر الخطر الوجودي الذي يواجه شعبنا، لكن ذلك لا يعفي النظام السياسي والحركة الوطنية من مسؤولية مراجعة الذات، ولا يبرر استمرار العجز والانقسام وغياب المساءلة. فمواجهة الاحتلال تتطلب جبهة داخلية متماسكة، ومؤسسات أكثر شرعية وفاعلية، وقيادة تستند إلى شعبها لا إلى حسابات مراكز النفوذ.

وأمام فوضى المفاهيم هذه، نقف في حالة من الضياع والقلق والحيرة، ويتكرر السؤال الذي رافقنا طويلا.. ما العمل؟ وكيف لنا أن نعاود الإمساك بزمام المبادرة؟ ومن أين نبدأ؟ أعتقد أن البداية تكون من الإنسان أولا، ومن الأخلاق أساسا، ومن إعادة صياغة المفاهيم الوطنية على قاعدة احترام الآخر ورأيه، وسيادة منطق الوطن أولا وآخرا، والحرية دائما. لكنها بداية لا تكتمل من دون إعادة

بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشراكة والمساءلة والعدالة، واستعادة حق المواطن في المشاركة وصناعة القرار، وإنهاء احتكار السياسة والسلطة والتمثيل.

إن المطلوب اليوم هو استعادة السياسة من أيدي الذين اختزلوها في صراعات المواقع والمناصب، واستعادة الوطن من الذين تعاملوا معه باعتباره ملكية خاصة أو مساحة نفوذ، واستعادة المواطن من حالة التهميش والتبعية. فالمواطن ليس مجرد رقم في معادلة انتخابية، ولا جمهورا يستدعى عند الحاجة إلى تثبيت المواقع، وإنما هو صاحب الحق والمصلحة والمستقبل، وهو أساس أي مشروع وطني حقيقي. ومن دون إعادة الاعتبار لحقوقه وحريته وكرامته وحقه في الاختلاف والمساءلة، لن يكون هناك معنى لأي حديث عن نهضة وطنية أو إصلاح سياسي أو تجديد للمشروع الوطني.

ويبقى أن نقول إن الفوضى بكل تجلياتها قد أصبحت عنوانا لمرحلة فلسطينية شديدة التعقيد، لكنها ليست قدرا محتوما. فالخروج من هذه الحالة لا يبدأ بانتظار النبأ العظيم، ولا بالتعويل على تبدل الوجوه في مواقع المسؤولية، وإنما يبدأ بإرادة سياسية ومجتمعية تعيد ترتيب الأولويات، وتضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الفئوية والشخصية، وتعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته. وما لم ندرك أن الفوضى ليست مجرد مشهد نراقبه من بعيد، وإنما واقع نساهم أحيانا في إنتاجه بالصمت أو التواطؤ أو العجز أو الاستسلام، فإننا سنظل ندور في الحلقة ذاتها، ننتظر تغييرا لا يأتي، ونستهلك أعمارنا في مراقبة مشهد يعيد إنتاج نفسه.

فلسطين لا تحتاج إلى مزيد من الخطب والبيانات والوعود، ولا إلى مزيد من أمراء الواقع ومراكز النفوذ، وإنما تحتاج إلى مشروع وطني يعيد توحيد شعبها، ويستعيد ثقة الناس بمؤسساتهم، ويعيد للسياسة معناها وللوطن مكانته وللمواطن اعتباره. تحتاج إلى قيادة تدرك أن الشرعية ليست امتيازا دائما، وأن السلطة ليست غاية في ذاتها، وأن الموقع العام مسؤولية لا ملكية، وأن الاختلاف ليس خيانة، وأن الحرية ليست منحة من أحد.

فهل نملك شجاعة الاعتراف بأننا لم نعد نحتمل المزيد من الانتظار؟ وهل نملك إرادة الخروج من هذه الدائرة التي استهلكت الوطن والإنسان والمشروع؟ أم أننا سنظل ننتظر النبأ العظيم، فيما تتسع الفوضى، وتتراجع الحقيقة، ويصبح الزيف هو اللغة الأكثر حضورا في مجتمع البلاستيك؟

إن الفوضى ليست عنوان المرحلة فحسب، بل هي مرآة لأزمة أعمق، أزمة غياب المشروع والرؤية والإرادة. وما لم نواجه جذورها ونمتلك شجاعة التغيير والمراجعة، فإنها ستظل تعيد إنتاج نفسها بأسماء وأشكال مختلفة، وسيظل الانتظار هو الفعل الأكثر احترافية في حياتنا السياسية والوطنية.