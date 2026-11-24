وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الاثنين، اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، وسط انتشار واسع في أحيائها ومداهمة منازل المواطنين وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الدوريات العسكرية والوحدات الراجلة، التي انطلقت من بوابة عاطوف وحاجز تياسير شرق طوباس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق.

وأضاف أن قوات الاحتلال تنتشر في عموم البلدة.

وفي السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس تأجيل الدوام المدرسي في المدارس الحكومية ورياض الأطفال في طمون حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، في ظل استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، إن المديرية قررت تأجيل الدوام حتى الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الاقتحام، سيتم تحويل الدوام إلى التعليم الإلكتروني.

وأضاف أن القرار يشمل نحو 3 آلاف طالب وطالبة في 12 مدرسة، في ظل الأوضاع الميدانية التي تشهدها البلدة.

وتشهد محافظة طوباس، بما فيها بلدة طمون والقرى المحيطة بها، اقتحامات عسكرية متكررة، تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها واحتجازهم وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 20 مواطنا من طوباس وطمون، عقب مداهمة منازلهم، وحوّلت منزلا في مدينة طوباس إلى ثكنة عسكرية، وفق نادي الأسير الفلسطيني.