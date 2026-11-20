كتب نسيم قبها: في زمنٍ تُغري فيه الإجابات السريعة، وتتكاثر فيه الخوارزميات، وتتنبأ فيه العناوين بزوال المعلم البشري، يصدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمّان ورام الله كتابٌ لا يشبه ما اعتدناه. ليس دليلًا إرشاديًا ولا مجموعة خطب وعظية، بل هو — كما يقول مؤلفه — «محاولة لتلميع مرآة». كتاب «المعلم المرآة : أنطولوجيا الوعي والإنسانية في إبداع المعلم» للكاتب والمفكر التربوي نسيم قبها، هو رحلة في وجود المعلم، في ذلك الكائن الغامض الذي يجلس على كرسي خشبي، ويمسك طباشيرًا، ويواجه ثلاثين عينًا تنتظر منه أن يفتح لها أبوابًا لا تُفتح إلا بقلبه قبل رأسه.

فكرة الكتاب: المعلم مرآة

لنبدأ بسؤال بسيط: لماذا «مرآة» بالذات؟ لماذا لم يقل المؤلف إن المعلم «مصباح» أو «بستاني» أو «قائد فرقة»؟ لأن المرآة وحدها تعكس الشيء كما هو، دون إضافة أو حذف. المصباح يضيء لكنه يفرض ضوءه. البستاني يزرع ويشذب لكنه يغيّر الشكل. القائد يوجه لكنه يحدد الإيقاع. أما المرآة، فهي صامتة، أمينة، لا تتدخل. تعكس للتلميذ صورته الذاتية، فيراها لأول مرة ربما بوضوح.

هذا هو جوهر الكتاب: المعلم ليس ناقل معرفة، ولا مصحح أخطاء، ولا حارس نظام. هو مرآة الروح. مرآة تعكس للتلميذ صورته الحقيقية، لا كما يراها في عيون الآخرين القاسية أو الغافلة، بل كما هي في جوهرها: إنسان يحمل كرامة أصلية، وقدرة على النمو، وحقًا في الدهشة.

ست مرايا… ستة أبواب

ينقسم الكتاب إلى ستة أبواب، وكأنها ست مرايا، كل واحدة تعكس وجهًا مختلفًا لوجود المعلم. الباب الأول يرسمه مرآةً للروح، يعكس للتلميذ صورته الحقيقية بعد أن شوهتها عيون أخرى. هنا نغوص في فلسفة المرآة من الكندي وابن سينا إلى سقراط وروجرز، ونكتشف أن التعليم الحقيقي يبدأ عندما يصمت المعلم ليسمع، لا عندما يتكلم ليملي.

الباب الثاني يجعله صانع نسيج اجتماعي، يحوّل فصلًا متناقضًا إلى مجتمع متماسك. هنا نتعلم من ابن خلدون أن العدل أساس العمران، ومن جون ديوي أن المدرسة ليست إعدادًا للحياة بل هي الحياة نفسها. نكتشف أن الفصل ليس ساحة صراع، بل مختبر للديمقراطية والحوار والمواطنة.

الباب الثالث يرفعه حارس هوية وجسر حضارات، يقف بين الجذور والأغصان، لا يقطع واحدًا لأجل الآخر. هنا نقرأ طه عبد الرحمن ومالك بن نبي وأمين معلوف، ونفهم أن الهوية القوية لا تخاف من الانفتاح، وأن العولمة ليست غزوًا وإن طُبّع، بل محيط يمكننا السباحة فيه دون أن نغرق.

الباب الرابع يكشف صراع المعلم مع السلطة، مع المناهج الجاهزة، والإدارة الباردة، والإصلاحات الوهمية. هنا نواجه فوكو وغرامشي وبورديو، ونطرح سؤالًا جريئًا: هل المعلم أداة للهيمنة أم فاعل تغيير؟ الجواب ليس بسيطًا، لكن الكتاب يقدّم «المقاومة الصامتة» كخيار ثالث بين الخضوع والتمرد.

الباب الخامس يحتفي بالمعلم كقابلة للدهشة، كمنجم للتفكير النقدي، كسائل محترف لا ناقل إجابات. هنا نلتقي سقراط والغزالي وديوي وليبمان، ونتعلم أن السؤال الجيد أثقل من الجواب السريع، وأن الصمت أحيانًا أبلغ من الشرح، وأن الفلسفة ليست حكرًا على الكبار بل هي نبض الطفولة نفسها، بأقدامها الصغيرة.

الباب السادس يبني عقدًا اجتماعيًا جديدًا بين المعلم والمجتمع، قائمًا على الكرامة والاستقلالية والتضامن، لا على الإهانة والمراقبة والتبادل البارد. هنا نستلهم نماذج فنلندا وسنغافورة وإستونيا والإمارات، ونصوغ ميثاقًا أخلاقيًا من 15 مادة، ونحلم برؤية 2030 حيث يعود للمعلم مكانته التي يستحق.

لماذا هذا الكتاب الآن؟

في زمنٍ تصدرت فيه برامج الذكاء الاصطناعي عناوين الصحف، وصارت المنصات التعليمية تتقدم بخطى «تعليم بلا معلم»، يقف هذا الكتاب متسائلًا: هل يمكن لآلة أن تكون مرآة للروح؟ هل يمكن لخوارزمية أن تمسح دمعة طفل؟ هل يمكن لبرنامج أن يرى في عيني تلميذ منطفئ شرارة تنتظر من ينفخ فيها؟

الجواب القصير: لا. والجواب الطويل: هذا الكتاب بأكمله.

إنه كتاب لكل معلم لا يزال يؤمن أن ما يفعله أهم من كل المناهج. لكل معلمة تحمل هموم تلاميذها في حقيبتها إلى البيت، وتبكي وحدها على من لم تستطع إنقاذهم. لكل مدير مدرسة يريد أن يبني مؤسسة تعليمية لا ثكنة عسكرية. لكل ولي أمر يريد أن يفهم لماذا معلم ابنه أهم من هاتفه الذكي. لكل من يقرأ هذا الكتاب وعيناه تبحثان عن بصيص أمل في زمن يئس فيه الكثيرون من التعليم.

مرآة لا تنكسر

في العمق، حيث لا ترى الكاميرات، ولا تصل الإصلاحات، ولا تسمع التصفيق، هناك معلم يجلس على كرسيه، ينتظر سؤالًا يغيّر كل شيء. هذا الكتاب له.

صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع — عمّان ورام الله. خذ نفسًا عميقًا، املأ كوبًا من الشاي أو القهوة، ابحث عن زاوية هادئة، ودع الكلمات تبدأ عملها. فالمعلم مرآة… ليست مرآة سلبية تعكس ما يقع أمامها، بل مرآة فاعلة تشكّل ما تعكسه. وبعد أن تفرغ من قراءته، أرجو ألا تنظر إلى نفسك كما كنت تنظر. أرجو أن ترى في عينيك انعكاس ثلاثين — أربعين عينًا… تنتظرك غدًا.