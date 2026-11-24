وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة أسرى محررين من مخيم نور شمس وضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت لطفي غنام، ومحمد إبراهيم حمارشة، عقب مداهمة منزليهما في حي المحجر بمخيم نور شمس، كما اعتقلت فيصل محمود خليفة (44 عاما)، وجهاد القزلي، وأحمد حسام فودة، من ضاحية اكتابا.

ويأتي ذلك في إطار الاقتحامات والمداهمات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في محافظة طولكرم، وما يرافقها من اعتقالات وتفتيش للمنازل.