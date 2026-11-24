وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حي وعر البيك في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، برفقة آليات عسكرية وجرافة، وسط تهديدات باستهداف منشآت في المنطقة.

وأفادت محافظة القدس، بأن الحي يضم عددا من المنشآت السكنية والزراعية والصناعية، التي سبق أن استهدفتها سلطات الاحتلال بعمليات هدم، أو سلّمت أصحابها إخطارات بالهدم.

ويأتي الاقتحام في ظل مخاوف من تنفيذ عمليات هدم جديدة تطال منشآت المواطنين في الحي.