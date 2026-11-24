وطن للأنباء: يترقب نحو 100 أسرة فلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تنظر في التماس قدّمه أهالي 66 شقة سكنية تقع في منطقة مصنّفة "أتش 1" (H1)، الخاضعة لسيطرة السلطة في مدينة الخليل، بعد أن تلقّت هذه الشقق، في الخامس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إخطارات بالهدم، في سابقة لم تحدث من قبل.

ويوازي تصنيف "أتش 1"، وفقاً لبروتوكول إعادة الانتشار (اتفاقية الخليل) الموقع عام 1997، تصنيف مناطق "أ" وفق اتفاقية أوسلو عام 1994، التي لا تخضع لسلطة الاحتلال، لا أمنياً ولا مدنياً.

الاحتلال يزيد تدخله بشؤون الخليل

غير أن ما يجري في الخليل يعكس زيادة تدخّل الاحتلال في شؤون المدينة، في مسعى لفرض سيطرته على ملفات التنظيم والبناء والترخيص، وفرض واقع جديد يعيد رسم حدود المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وطاولت الإخطارات عمارتين سكنيتين، تضم الأولى نحو 30 شقة، والثانية نحو 35 شقة، إضافة إلى فيلا سكنية محاذية لهما، فيما صدر إخطاران بوقف البناء بحق ديوان عائلي وبناية أخرى قيد الإنشاء. وتقع المباني جميعها داخل حدود المدينة، في جهتيها الشمالية والغربية، ضمن منطقتي بئر المحجر وفرش الهوى، وتبعد نحو كيلومتر ونصف عن موقع عملية فرش الهوى التي وقعت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

إخطار رغم امتلاك الوثائق

ومن بين المبررات التي يسوقها الاحتلال أن المباني المُخطرة تطل على الشارع الالتفافي الاستيطاني المحيط بالمدينة، رغم أنها تقع ضمن آلاف المباني المطلة أيضاً على الشارع في مختلف مناطق الضفة الغربية، ويمتلك أصحابها سندات ملكية "طابو" صادرة عن سلطة الأراضي الفلسطينية، ولا تستلزم، وفق القوانين والترتيبات المعمول بها بين السلطة والاحتلال، الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية، بحسب ما تشرح عضو المجلس البلدي في الخليل همسة التكروري، وهي أيضاً من سكان إحدى الشقق المُخطرة.

وتوضح التكروري، أن المباني حاصلة على تراخيص بناء صادرة عن البلدية منذ عام 2013، ومأهولة بالسكّان، كذلك تقع، وفق خرائط وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، ضمن منطقة "أتش 1".

تعديل غير معلن

في المقابل، تشير التكروري إلى أن الاحتلال أجرى تعديلاً غير معلن على خرائطه، وسّع بموجبه حدود المناطق المصنّفة "ج"، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة وفق اتفاق أوسلو، على حساب مناطق "أتش 1"، من دون تنسيق أو إبلاغ الجهات الفلسطينية، بما فيها البلدية ووزارة الحكم المحلي، قائلة: "لا نعرف على وجه الدقة متى جرى هذا التغيير، ولا على أي أساس".

تغيير نطاق الارتداد

ولا تقف المسألة عند تغيير التصنيفات، إذ كشفت مراجعة بلدية الخليل للإخطارات، وفق التكروري، عن تغيير الاحتلال نطاق الارتداد الذي يمنع البناء على جانبي الشارع الالتفافي المحيط بالمدينة. فبعدما كان الارتداد يبلغ نحو 80 متراً على كل جانب من الطريق، أصبح، وفق التفسير الإسرائيلي الجديد، 120 متراً لكل جانب، ما يعني توسيع المساحة التي يمكن أن تطاولها قرارات الهدم لتشمل آلاف المنازل والمنشآت، ليس في الخليل وحدها، بل في مناطق أخرى من الضفة الغربية أيضاً.

وتشير التكروري إلى أن المباني التي طاولتها الإخطارات تبعد نحو 95 متراً عن الشارع الالتفافي، وهو ما يجعلها، وفق التعديل الجديد، ضمن نطاق الارتداد الذي يفرضه الاحتلال.

وتحذر التكروري من أن اعتماد هذا التفسير قد يضع عشرات آلاف المباني والمنشآت أمام خطر الهدم، إذا عمّم الاحتلال تطبيقه على امتداد الطرق الالتفافية في الضفة الغربية.

ووفق التكروري، فإنه بحسب الإخطارات، مُنح السكان سبعة أيام من تاريخ صدورها لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وحصلوا على قرار بوقف عملية الهدم لمدة 14 يوماً، ويعملون على إعداد ملف قانوني لمواجهة قرار الهدم بالتعاون مع بلدية الخليل.

إخطارات بطابع عسكري

كذلك قدّم السكان اعتراضاً آخر إلى مكتب الارتباط الإسرائيلي التابع لجيش الاحتلال، باعتبار أن الإخطارات صدرت عن هذا الجانب، وهو ما تعتبره التكروري مؤشراً على طابعها العسكري، بخلاف الإخطارات المرتبطة عادة بملفات التخطيط والبناء والترخيص، التي تصدر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، وتستهدف مناطق "ج" بالعادة (تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنياً وإدارياً ومدنياً). وتقول التكروري: "ننتظر الرد، وإن لم نحصل على جواب، سنتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا".

وتربط التكروري هذه الإجراءات بمساعي الاحتلال لإلغاء اتفاقية الخليل على الأرض، التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في 16 يونيو/ حزيران الماضي. وتقول التكروري: "إن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقية أساساً، ونسبة الالتزام الإسرائيلي باتفاقية الخليل لا تتجاوز 1%، ومع ذلك نؤكد تمسكنا بالاتفاق ونطالب بتطبيقه".

وتتساءل التكروري عن جدوى صلاحيات البلدية إن أصدرت تراخيص بناء رسمية، ثم أصدر الاحتلال أوامر هدم بحق المباني المرخصة، قائلة: "عندما تمنح البلدية تصاريح بناء ويصدر الاحتلال مقابلها أوامر هدم، أين ذهبت صلاحيات البلدية؟ ما يجري خطير للغاية".

وتعيد هذه الإجراءات إلى الأذهان ما جرى في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حين صادق المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية على سحب صلاحيات التخطيط والتنظيم والبناء المتعلقة بالحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل. ومنذ ذلك الحين، بات الاحتلال يتحكم بإدارة الحرم، بعدما انتقلت تلك الصلاحيات من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية إلى الجانب الإسرائيلي.

من السيطرة إلى الضم

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، وهو أحد سكان المنطقة المحاذية للمباني التي طاولتها الإخطارات، أن إسرائيل تجاوزت مفهوم السيطرة على الأرض، وانتقلت إلى خطوات عملية باتجاه ضمّ مدينة الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

ويوضح الشوبكي، أن هذا المسار يعني تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إذ يجري الضم حالياً عبر إجراءات تنظيمية وإدارية، قد تتبعها خطوات أوضح لإعادة تنظيم مناطق الضفة الغربية وفق المخططات الإسرائيلية.

ويعتبر الشوبكي أن الاحتلال يتعامل كما لو أنه الجهة صاحبة الاختصاص في تنظيم المدينة، متجاوزاً وجود مؤسسات رسمية فلسطينية يفترض أن تتحمل هذه المسؤوليات.

ويؤكد الشوبكي أن إصدار أوامر الهدم بذريعة تنظيمية، سواء اقترنت بمسوغات أمنية أو لم تقترن بها، يمثل خطوة باتجاه ضم مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية.

ولا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات، بحسب الشوبكي، على أصحاب المنازل والمنشآت المهددة بالهدم، بل تمتد إلى خلق بيئة طاردة للسكان والمستثمرين، عبر تقويض شعورهم بالأمن والاستقرار في مناطقهم.

ويرى الشوبكي أن الرسالة الإسرائيلية لا تتوجه فقط إلى من تلقوا إخطارات الهدم، بل أيضاً إلى الفلسطيني الذي يفكر في بناء منزل أو الاستثمار في الضفة الغربية، وتضع أمامه تساؤلاً بشأن جدوى الإقدام على هذه الخطوة في ظل غياب ضمانات الاستقرار. ويشير الشوبكي إلى أن هذه الإجراءات تشكل جزءاًَ من مسار يدفع الفلسطينيين نحو مغادرة مناطقهم، ويهيئ الظروف لمزيد من التهجير.

المصدر: موقع "العربي الجديد"