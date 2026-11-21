وطن للأنباء: شارك الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، في مؤتمر جامع بعنوان "أوروبا مع فلسطين"، عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأوروبي، إلى جانب قادة جمعيات التضامن الأوروبية والعالمية الناشطة في دعم فلسطين وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وشهد المؤتمر مشاركة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وماندلا مانديلا، حفيد رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا والناشط في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الأوروبية وقادة الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا.

وقدم البرغوثي خلال جلسات المؤتمر مداخلة مطولة تناول فيها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحضور عدد كبير من الصحفيين الأوروبيين.

وشارك في الجلسات إلى جانب البرغوثي كل من ألبانيزي وماندلا مانديلا، وعدد من النواب الأوروبيين من إسبانيا وإيطاليا والسويد وبريطانيا وألمانيا واسكتلندا، فضلاً عن نواب من ماليزيا وتركيا ودول أخرى.

كما شاركت في المؤتمر الناشطة الإيطالية المعروفة لويزا مورغانتيني، التي أدت دوراً بارزاً في تأسيس وقيادة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في إيطاليا.

وخلال مداخلته، استعرض البرغوثي بالتفصيل الأوضاع الخطيرة التي يعيشها قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الوحشية، متناولاً استمرار عمليات القصف، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وكذلك منع وصول قوات حفظ السلام إلى القطاع.

وقال البرغوثي إن ما يسمى "مجلس السلام" فشل فشلاً ذريعاً، بل بات يوفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل حالياً على توسيع عملياته العسكرية داخل قطاع غزة، رغم خرقه وقف إطلاق النار ستة آلاف مرة، الأمر الذي أدى، وفقاً لما أورده، إلى استشهاد أكثر من 1650 فلسطينياً، بينهم مئات الأطفال، وإصابة ستة آلاف آخرين.

وأكد أن حرب الإبادة لا تزال مستمرة في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الخنق الاقتصادي والتضييق غير المسبوق على الحقوق الإنسانية، مشدداً على أن هدف الحكومة الإسرائيلية لم يتغير، ويتمثل في فرض التطهير العرقي على القطاع، في وقت يرفض فيه أهله ذلك، ويواصلون تقديم مآثر استثنائية في الصمود البطولي على أرضهم.

وتطرق البرغوثي كذلك إلى ما تشهده الضفة الغربية والقدس من اعتداءات تنفذها عصابات الإرهاب الاستيطاني، التي قال إن الحكومة الإسرائيلية نفسها تمولها وتسلحها وتنظمها، بقيادة الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وبدعم كامل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد على أن هذه المحاولات الخطيرة لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء، وقد اجترح معجزة رغم النكبة والتهجير والقمع والاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري، وجعل الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية أكبر من أي مؤامرة تستهدف تصفيته.

وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني لن ينكسر أو يتراجع أو يتراخى في الدفاع عن حقوقه الوطنية، لكنه شدد على أن البيانات والإدانات والاستنكارات الصادرة رفضاً للممارسات الإسرائيلية لا قيمة لها ما لم تقترن بإجراءات عملية، تشمل فرض العقوبات والمقاطعة بكل أشكالها على منظومة الاستعمار الإحلالي.

ودعا في هذا السياق إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف العلاقات العسكرية معها، ووقف استيراد البضائع الإسرائيلية، وإلغاء اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وكذلك اتفاقية "هورايزن" التي قال إنها توفر لإسرائيل مئات ملايين الدولارات لتمويل أبحاث تُجرى لتطوير الأسلحة التي تصدرها.

وأشار البرغوثي إلى اتساع نطاق حركة التضامن العالمية مع فلسطين وانتشارها، منوهاً بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به إسبانيا، وبالموقف الذي تميزت به إلى جانب إيرلندا خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب عن أمله في أن يتعزز هذا الدور من خلال نجاح اليسار الإسباني في الانتخابات المقبلة، في مواجهة اليمين العنصري المتطرف الذي يحاول إعادة توثيق العلاقات مع نتنياهو.

ولفت البرغوثي إلى أن الشعب الفلسطيني وحركات التضامن معه اجترحت معجزة لا مثيل لها، ونجحت في جعل قضية فلسطين حاضرة في كل بيت وفي كل مكان حول العالم.

وأكد أن قضية فلسطين، كما تنبأ نيلسون مانديلا، أصبحت قضية الإنسانية الأولى في عصرنا، داعياً إلى مزيد من استنهاض الفعاليات التضامنية مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، وتكثيف الضغط من أجل توفير الحماية الدولية في مواجهة الاستباحة الخطيرة لحقوق الإنسان.