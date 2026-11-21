وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح جوبية غربية إلى غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين: يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.